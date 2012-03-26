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EcoBTC - ecobtc.eu

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:48
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 3,860
Благодарностей: 909
КП: 0.000
EcoBTC - ecobtc.eu
Я не админ!

Начал: 27/12/2016

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Около:
Наша команда разработчиков бизнес имеет хорошо известную запись объединившись с хорошо устоявшегося бизнеса, чтобы привести их в организацию Ecobtc. Работая с вами, мы предоставляем кредиты для бизнеса и сделать нашу жизнь более здоровой и, конечно, выгодно.

Наша приверженность к окружающей среде очень важно для нас. Как мы приносим в новые предприятия, мы КАТЕГОРИЧЕСКИ следующие экологические STANDARTS, которые помогут сохранить ваше сообщество здоровой и энергичной.

Мы будем работать в тесном контакте с вами, чтобы рассмотреть все потенциальные инвестиционные возможности, чтобы получить наилучшую возможную прибыль от нашего процесса. Наше принятие решения сделать позволяет легко решить, на ваш выбор


Чертеж:
0,8% каждый час в течение 144 часов
Комиссионные: 8%
Минимальный депозит: 0,01 BTC
Максимальный депозит: 7,5 BTC

2,7% каждые 3 ч в течение 144 часов
Комиссионные: 8%
Минимальный депозит: 0,1 BTC
Максимальный депозит: 10 BTC

1,2% каждый час в течение 120 часов
Комиссионные: 8%
Минимальный депозит: 0,5 BTC
Максимальный депозит: 15 BTC

3,9% через каждые 3 часа в течение 120 часов
Комиссионные: 8%
Минимальный депозит: 1 BTC
Максимальный депозит: 25 BTC

1,7% каждый час в течение 96 часов
Комиссионные: 8%
Минимальный депозит: 1,5 BTC
Максимальный депозит: 30 BTC

11% каждые 6 часов в течение 96 часов
Комиссионные: 8%
Минимальный депозит: 3 BTC
Максимальный депозит: 35 BTC

2,5% каждый час в течение 72 часов
Комиссионные: 8%
Минимальный депозит: 10 BTC
Максимальный депозит: 50 BTC

33% каждые 12 часов в течение 72 часов
Комиссионные: 8%
Минимальный депозит: 20 BTC
Максимальный депозит: 100 BTC


Рефералка:
8%

Платежные системы:
Bitcoin

Наш депозит:

----------------------------------------------------------------------------------------
BTC amount: 0.1078 BTC
Hash:333c7828fe0ea312993ee42da7b7de33d5f695b1c6e68 a4b00044d47b50a951e
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Старый Сегодня, 01:33
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 27,187
Благодарностей: 3,842
КП: 0.461
Re: EcoBTC - ecobtc.eu
Депозит

December 27 @ 11:50 PM
$200.07
https://blockchain.info/tx/f66831d0c...25e3227ec2327f
__________________
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Старый Сегодня, 01:55
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,032
Благодарностей: 386
КП: 0.000
Re: EcoBTC - ecobtc.eu
Админ не платежный,прошлый проект и пол круга по минимальному плану не прошел!Хотя мог бы работать спокойно!
__________________
BITCOIN LABORATORY 0.15% в час 3.6% в день - рефбек 8% от суммы депозита
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 01:59
#4
Профессионал
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,303
Благодарностей: 5,365
КП: 0.388
Re: EcoBTC - ecobtc.eu
Грин без грин бара - Почасы люблю, но настолько растянутые не нравятся, да и еще в старом г не отобьются - это вообще печально! Только Удачи влошенцем
__________________
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Лучший проект осени и зимы
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 02:16
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,032
Благодарностей: 386
КП: 0.000
Re: EcoBTC - ecobtc.eu
Даже данные те же что и в прошлом проекте http://mmgp.ru/showthread.php?t=487128
Цитата:
FASTFUNDS.EU
SSL : Let's Encrypt Authority X3(ValidTo: 2017-03-13)
IP : 154.16.244.64
Hoster : Digital Energy Technologies Limited
Registrar : PDR Ltd.
Только сервера разные:
Цитата:
ECOBTC.EU
SSL : Let's Encrypt Authority X3(ValidTo: 2017-03-13)
IP : 154.16.244.64
Hoster : Digital Energy Technologies Limited
Registrar : PDR Ltd.
__________________
BITCOIN LABORATORY 0.15% в час 3.6% в день - рефбек 8% от суммы депозита
davidd на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:24
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