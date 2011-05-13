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Новая мошенническая схема с картами Приват Банка

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#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 825
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Новая мошенническая схема с картами Приват Банка

Инна Музычук, руководитель пресс-службы «ПБ» заявила, что были полученные данные от киберполиции о появлении и распространении новой мошеннической схемы, связанной с использованием карт Приват Банка. Эта схема была разработана после того, как была проведена национализация банка Коломойского.
Схема
Злоумышленники звонят на первый попавшийся номер мобильного и представляются СБ Приват Банка. Они уточняют, есть ли у человека счет в ПБ. Если получают утвердительный ответ, указывают, что банк присоединяется к Ощад Банку. В связи с этим человеку нужно срочно перевести средства с своей карты на новую, открытую в Ощад Банке. Для того, чтобы совершить эту операцию злоумышленники требуют указать все данные карты: номер, CVV-код, пароль от Интернет-банкинга и так далее. После того, как они получают всю необходимую информацию, происходит снятие средств на карту преступников. При этом, злоумышленники используют разовую сим-карту. После того, как они получают необходимые данные, симка уничтожается. Это не позволяет вычислить преступников по номеру мобильного.
Слухи о краже базы данных клиентов Приват Банка
Музычук опровергла информацию о том, что данные клиентов попали в руки преступников. Все данные хорошо защищены и не могут быть похищены. Инна Музычук заявила, что подобные слухи распространяются преступниками для дестабилизации обстановки вокруг банка.
Таким образом, одни опасения были развеяны, но в то же время, подтвердились иные. На данный момент нужно быть очень осторожным. Напомню, что Приват Банк не может (да и не имеет права) требовать у клиентов пароли и иные коды доступа к их данным. Эта информация строго конфиденциальна. Будьте внимательны! Не рискуйте своими средствами!
Jurgan, специально для MMGP
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