TTLuck2017



Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Чернигов Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 09.02.2016 Сообщений: 537 Благодарностей: 64 КП: 0.066

Этих 15 стартапов не существовало 5 лет назад - теперь они стоят миллиарды Силиконовая долина богата молодыми проектами с высочайшей оценочной стоимостью. Только посмотрите на эти 15 стартапов, которые даже не существовали пять лет назад, а сейчас оцениваются в $ 1 млрд. или более. Для построения этого списка Business Insider запросил данные PitchBook , чтобы создать список компаний из США, которые были основаны в 2012 году или позже - так как мы приближаемся к концу 2016 года – тех, что являются частными технологическими компаниями с оценкой равной или превышающей $ 1 млрд. Далее этот список был отсортирован в порядке увеличения оценочной стоимости. Вот те компании, которые достигли оценки в миллиарды долларов за последние пять лет: Cylance

Год основания: 2012

Оценка: $ 1 млрд Cylance создали продукт на основе искусственного интеллекта для анализа файлов, которые пользователь собирается открыть, чтобы определить, содержат ли они вредоносные программы, и в дальнейшем остановить их выполнение, если он вредоносный - все менее чем за секунду. Это решает проблему фишинг-атак на электронную почту, которые до сих пор используют хакеры, стартап имеет более 1000 клиентов. Cylance основали Стюарт МакКлюр и Райан Перме, эти два имени хорошо известны в сфере безопасности, в основном тем, что работали в компании McAfee. Compass

Год основания: 2012

Оценка: $ 1 млрд. Compass выполняет те же функции, что и традиционный брокер, то есть компания использует технологию для того чтобы сократить время и нервы своих клиентов при продаже и покупке недвижимости. В июле Compass выпустил приложение, предназначенное для замены "устаревших" квартальных отчетов на более динамичную информацию. В приложении, покупатели и продавцы могут указывать стандартные позиции запроса, вроде города, количества спален, ценового диапазона, и так далее. Но они также могут запросить более развернутые показателей, например анализ средней цены за квадратный метр в зависимости от года, время продажи, и просмотры. Illumio

Год основания: 2013

Оценка : $1 млрд В 2014 году Illumio рассекретился. Шесть месяцев спустя, он уже достиг оценки в миллиард долларов, благодаря новому подходу к безопасности. Идея предполагает контроль за приложениями, чтобы убедиться, что они не делают ничего в случае, когда идентификация хакера или вируса неопределенная. Он помещает крошечный кусочек кода (агент) на каждом компьютере и операционной системе, чтобы посмотреть все приложения. Компании могут установить программное обеспечение, которое следит за приложениями в собственном центре обработки данных, или они могут нанять облачный сервис Illumio, который будет просматривать приложения для них. И тогда безопасности следует за приложением, даже если приложение перемещается с одного сервера на другой, или от центра обработки данных до службы облачных вычислений. Carbon3D

Год основания: 2013

Оценка: $ 1 млрд. Carbon3D всколыхнул заголовки СМИ и привлек внимание своим методом, создания фигур из жидкой эластичной смолы. Конечно вещество гораздо сложнее и на Carbon3D уже положили глаз многие компании от Ford до Johnson & Johnson. В то время как Форд представляет в будущем с помощью технологии стартапа быстрое создание деталей, таких как специально созданные держатели стаканов, то Johnson & Johnson видят в Carbon3D быстрый способ создания хирургических приспособлений.

Эти машины уже проходят испытания, а ведь с момента их создания не минуло и года. В апреле компания выпустила свой принтер M1. Opendoor

Год основания: 2014

Оценка: $ 1,1 млрд. Opendoor делает ставку на то, что домовладельцы будут принимать гарантированную продажу за более высокую цену. Он рассчитывает рыночную стоимость и платит домовладельцам перед повторной продажей дома с 30-дневной гарантией. Uptake Technologies

Год основания: 2014

Оценка: $ 1,1 млрд. Бывший основатель Groupon Брэд Кейвел начал секретный стартап анализа данных в 2014 г. Сейчас он уже работает с Caterpillar, и занимается аналитикой для тяжелой промышленности, а это производство, строительство, железнодорожный транспорт, и многое другое. Его датчики анализа данных в состоянии помочь компаниям спрогнозировать доходы и сэкономить деньги. Flatiron Health

Год основания: 2012

Оценка: $ 1,1 млрд. Flatiron Health представляет собой программное обеспечение, которое организует информацию касающуюся онкологии и делает ее доступной для врачей, пациентов и исследователей. В январе 2016 года, Roche, одна из ведущих мировых фармацевтических компаний, сделала инвестиции в размере $175 млн.в результате компания оценивается в $ 1,1 млрд. Zoox

Год основания: 2014

Оценка: $ 1,55 млрд. Несмотря на сохранение в секретности, ZOOX уже привлек $ 290 млн. для его невидимого продукта. Единственный намек ее основатель Тим Кентли-Клей дал на конференции в октябре, когда он описал его как Диснейленде на улицах: "В ZOOX то, что мы создаем ... не автомобиль с автопилотом. Мы не строим службу робо-такси, мы на самом деле создаем передовой мобильный сервис, " говорит Кентли-Клей, в интервью Wall Street Journal. "Вы действительно можете думать об этом как о Диснейленде на улицах, например, Сан-Франциско, и это означает транспортное средство, которое способно понять окружение, понять вас, где вы должны быть, что вы хотите сделать в транспортном средстве, и как вы хотите передвигаться по городу ". Instacart

Год основания: 2012

Оценка: $ 1,9 млрд. Его еще часто называют "Убером для бакалеи" Instacart избавляет от необходимости постоянно покупать еду в продуктовом магазине. Служба доставит полнейший набор продовольственных товаров, подобранных с помощью персонального покупателя в местных магазинах. В 2016 году компания углубила свои взаимоотношения с Whole Foods после того, как продуктовый ритейлер сделал инвестиции в компанию и подписала контракт на многолетние поставки. Oscar

Год основания: 2012

Оценка: $ 1,5 млрд. Основатель Oscar Джош Кушнер хочет внести изменения в отрасль здравоохранения путем создания лучшего пользовательского опыта, тогда, когда дело доходит до медицинского страхования. Он начал IPO в 2013 году, когда был утвержден Закон о реформе системы здравоохранения. Тем не менее, победа на выборах Дональда Трампа может сулить проблему для стартапа единорога, хотя брат Кушнера, Джаред, зять Трампа. И так как по данным Bloomberg, стартап по-прежнему теряет деньги, это выглядит так, как будто в этом случае тесная семейная связь не очень помогает. Quanergy

Год основания: 2012

Оценка: $ 1,6 млрд. Миллиарды долларов крутятся не только вокруг беспилотных автомобилей. Quanergy не строит свой собственный автомобиль, но вместо этого специализируется на создании Лидаров – системы 3D-зондирования, которую используют беспилотные автомобили. Стартап уже наладил партнерские отношения с гигантами машиностроения, включая Mercedes-Benz и Hyundai. Blue Apron

Год основания: 2012

Оценка: $ 2 млрд. Blue Apron, стартап, который посылает вам порционные ингредиенты и рецепты в коробке, является находкой для ленивых поваров.

Хотя компания работает 2012 года, Blue Apron уже получил более $ 800 млн. дохода в 2016 году, по данным Bloomberg. Тем не менее, он отложил свои планы по IPO, и работает на уменьшение затрат и привлечение клиентов, сообщает агентство Bloomberg. Потенциал Blue Apron огромен: Сервис ориентирован на миллениалов, которые хотят разнообразить свой рацион, но при этом хотят экономить время, например, вечно занятых молодых мам. Avant

Год основания: 2012

Оценка: $ 2 млрд. Один из двух чикагских единорогов компании онлайн кредитования Avant ориентированная на ипотечных заемщиков низким кредитным рейтингом. На сегодняшний день, стартап выдал более 500000 кредитов, на общую сумму более $3 млрд. Zenefits

Год основания: 2012

Оценка: $ 2 млрд. Оценка Zenefits значительно урезалась в 2016 году. Стартап был оценен в $4,5 млрд., однако потом был скандал в связи с тем, что его генеральный директор создал программу, разработанную с целью обмануть государственное регулирование. После назначения нового генерального директора и ребрендинга Zenefits 2.0, стоимость акций снизилась и оценка соответственно упала до $2 млрд. - все еще много денег для пятилетней компании. Pivotal Software

Год основания: 2013

Оценка: $ 2,8 млрд. Pivotal продает набор программных средств и консультационных услуг, чтобы помочь даже самым большим, самым старым компаниям строить и развивать программное обеспечение, так как если бы они были крошечными стартапами. Pivotal становится их секретное оружием, когда они обращаются к новомодным облачным вычислениям и технологиям обработки данных, чтобы оставаться конкурентоспособными в цифровом мире. В мае компания Ford предоставила инвестиции в размере $253 млн. в стартап наряду с Microsoft. Переведено специально для форума mmgp:



Переведено специально для форума mmgp: http://www.businessinsider.com/start...al-software-15

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

__________________ Последний раз редактировалось TTLuck2017; Вчера в 23:32 .