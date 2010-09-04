Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,650 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПриватБанк снижает ставки по валютным депозитам

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:31
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,227
Благодарностей: 2,076
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
ПриватБанк снижает ставки по валютным депозитам



ПриватБанк с 1 января 2017 года снижает ставки по новым валютным депозитам в среднем на 1-2% годовых. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Снижение процентных ставок при размещении валюты в банке коснется вкладов как в долларах США, так и евро. Ставки по гривневым вкладам ПриватБанк снизит с начала февраля 2017 года.

Руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан отметил, что для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года, на весь срок договора будут действовать старые условия размещения денег.

С начала 2017 года при размещении в ПриватБанке валютного депозита на 12 месяцев, базовую ставку снизят до 8% годовых в долларах США и 7% годовых в евро. Депозиты на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах США и 6% годовых в евро. Процентные ставки по валютным вкладам на месяц будут соответственно 3,5% и 2% годовых дохода.

Источник.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Куда инвестируют лучшие хайп блогеры|Работаю с Hyip-Cruiser.com - бонусы, страховки, компенсации|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стабильный минимум: падение ставок по валютным депозитам замедлилось Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 5 26.10.2016 10:55
ВТБ с 24 мая снижает ставки по кредитам для малого бизнеса VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 3 26.05.2016 22:45
Росэнергобанк снижает ставки по ипотеке ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 1 25.06.2015 18:39
ВТБ 24 снижает ставки по ипотеке на 1% ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 02.06.2015 16:55
Сбербанк снижает ставки на кредиты Андреслав Новости в банковской сфере и страховании 0 13.02.2015 17:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар blackbrock
17х7.com - верну 70% реф-комиссии
От blackbrock в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар monhyip
Pradainvest - pradainvest.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар city
Готов инвестировать
От city в разделе «Список инвесторов»
Аватар Andrey1231
ПАММ-счет WOLYA:526097 (ForexTrend)
От Andrey1231 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар g n
Вопрос по MultiBit HD
От g n в разделе «Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и др.)»
Аватар ElarGroup3
Кабмин увеличил число субсидируемых перелетов в Крым
От ElarGroup3 в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
396,650
Тем
445,453
Сообщений
10,816,591

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube