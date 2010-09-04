ПриватБанк снижает ставки по валютным депозитам

ПриватБанк с 1 января 2017 года снижает ставки по новым валютным депозитам в среднем на 1-2% годовых. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
Снижение процентных ставок при размещении валюты в банке коснется вкладов как в долларах США, так и евро. Ставки по гривневым вкладам ПриватБанк снизит с начала февраля 2017 года.
Руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан отметил, что для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года, на весь срок договора будут действовать старые условия размещения денег.
С начала 2017 года при размещении в ПриватБанке валютного депозита на 12 месяцев, базовую ставку снизят до 8% годовых в долларах США и 7% годовых в евро. Депозиты на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах США и 6% годовых в евро. Процентные ставки по валютным вкладам на месяц будут соответственно 3,5% и 2% годовых дохода.
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