Назван первый украинский банк, который будет работать на Blockchain

Назван первый банк в Украине, который будет работать с электронными денежными средствами на Blockchain.
В Украине появился первый банк, который начал заниматься внедрением платформы электронных денег на основе Blockchain-технологии. Этим новаторским банком в плане применения Blockchain является "Альпари Банк" (Alparibank). Банк относится ко второй группе финансовых учреждений. Эта финансовая организация относительно молодая. Годом ее основания является 2013 г.
Информацию о внедрении Blockchain в финансовое учреждении написал на своей странице в социальной сети Facebook Павел Кравченко - основатель исследовательской лаборатории Founder of Distributed Lab которая занимается решением проблем в индустрии криптовалют.
При помощи системы электронных денег нового поколения SmartMoney "Альпари Банк" создаст инфраструктуру по обработке информации, используемой при совершении платёжных транзакций с электронными деньгами.
Данный проект осуществляется в соответствии нормативными требованиями Национальной платежной системы «Украинский платежный «Простор». В банке уже подписан договор сотрудничества с организацией Attic Lab, которая работает в сфере информационных технологий.
Кроме этого, в общем заявлении банка "Альпари Банк" и организации Attic Lab сказано, что использование Blockchain-технологии даст возможность запуска р2р-переводов между электронными кошельками, использование умных контрактов, общее управление счетами и предоставление иных сервисов.
В рамках системы электронных денег нового поколения SmartMoney будет использован личный распределенный реестр.
Стороны договора имеют общую заинтересованность в разработке и внедрении децентрализованной платежной системы с другими финансовыми организациями и обе компании уже работают над этим.
По материалам: http://psm7.com/news/pervyj-ukrainsk...lockchain.html