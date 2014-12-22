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Сложный високосный Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
Уходящий 2016 год не запомнится как время ярких прорывов. Тем не менее в экономике России, и в корпоративном секторе в частности, наметились определенные тенденции, которые продолжат в дальнейшем влиять на деловой климат в стране. «Лента.ру» в течение года следила за происходящим с российским бизнесом и выявила основные тенденции.
Тяжелая дистанция
Макроэкономические условия, оказывавшие влияние на российский бизнес в течение 2016 года, нельзя назвать серьезно негативными, однако и существенно благоприятными их не назовешь. Главный индикатор, на который эксперты традиционно обращают внимание, когда говорят о российской экономике, — цены на нефть — благоволили российскому бюджету, до сих пор получающему значительные поступления от экспорта черного золота, демонстрируя в течение года планомерный рост. Так, за год цена эталонного сорта нефти Brent выросла с 27,79 долларов за баррель до 55,54 долларов, то есть фактически удвоилась.
На курс рубля данное обстоятельство оказало положительное воздействие, и вопреки прогнозам, которые многие давали в 2015 году, за год российская валюта не только не упала, а наоборот — укрепилась по отношению к доллару на 20 процентов. Эффект от этого оказался двояким: с одной стороны, бюджет получил дополнительные доходы, которые потом трансформировались в том числе и в субсидирование отраслей, испытывающих сложности; с другой — преимущества экспортеров сырья, являющихся крупнейшими российскими работодателями, несколько снизились, так как сильный рубль неизбежно сказался на их рублевой выручке, в которой они рассчитываются с контрагентами и сотрудниками внутри страны.
Источник RNS.