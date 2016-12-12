Международная Резервная система
Компания открылась в 21 августа 2016 года! Она уже набирает обороты!
Есть основания полагать, что станет трендом
2017 года, так как
Кайрос в 2016 году! По этому стоить заходить в начале, чтобы собрать все сливки!
Пакеты:
100$
-355 $ за год
350$
- 1240$ годовых
1000$
- 3555$ годовых
3000$
- 10650$ годовых
7000$
-24 850$ годовых
Деньги снимать можно каждую неделю, но прибыль будет меньше так как в в компании действует сложный процент!
Выгодная 14 уровненная реферальная система , от 8-3 процентов!!
Готов помочь с началом бизнеса и поделюсь информацией как организовать поток клиентов в бизнес!
Контактная информация:
Скайп: wetal99995555