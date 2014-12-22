Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,597 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Трамп — новый президент США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:59
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,174
Благодарностей: 336
КП: 0.059
Трамп — новый президент США
Трамп — новый президент США
Миллиардер Дональд Трамп, избранный президент США, получает 13 процентов голосов аналитиков. Make America Great Again — лозунг Рейгана и Трампа, который по большей части относится именно к экономике Соединенных Штатов. Темпы роста ВВП США слишком низки (2,4 процента по итогам 2015 года) с учетом глубины кризиса, в который страна рухнула в конце нулевых. При этом реальный медианный доход американского домохозяйства так и не восстановился до уровня 2006 года. Настолько слабой десятилетней динамики не было со времен Великой депрессии.

Экономическая программа богача-республиканца обещает коренной слом устоявшейся системы. Налоги предлагается снизить для всех социальных слоев. Компании, зарегистрированные за рубежом, — вернуть на родину. Кроме того, Трампа можно назвать изоляционистом — в этом смысле он очень близок к евроскептикам. Избранный президент резко осуждает Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговые соглашения. Ему не нравится и NAFTA — Североамериканская зона свободной торговли между Канадой, США и Мексикой. По мнению Трампа, все эти договоры только уменьшают количество рабочих мест в США, обрекая на бедность миллионы американцев. Осталось наблюдать, как Трамп будет реализовывать названные идеи.

Трамп попытается подбодрить вялую американскую экономику
Трамп попытается подбодрить вялую американскую экономику
Фото: Andrew Harnik / AP
«Если риторика Трампа не разойдется с делами, мы увидим откат в процессе глобализации. Это несет риски мировой торговле, а значит — и развивающимся странам», — комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.


С другой стороны, продолжает аналитик, реализация программы республиканца может оказать положительное влияние на мировую экономику. По его расчетам, она вполне способна удержать экономику США от торможения и поддержать спрос на сырье в следующем году. Кроме того, победа Трампа если не сняла, то как минимум ослабила перспективы ужесточения антироссийских санкций, утверждает Локтюхов.

Есть у Трампа и особые планы на американское черное золото. Он намерен ввести налог на прибыль для импортеров нефти, снять эмбарго на лицензирование участков, расположенных на федеральных территориях, открыть лицензирование на внешнем континентальном шельфе и поощрить строительство новых трубопроводов, напоминает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Это целая большая программа. С одной стороны, это самоизоляция, с другой — выход на мировые рынки со своим сжиженным газом и нефтью», — рассуждает эксперт.


Источник RNS.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй в лучшие стартапы Рунета!

http://offerinvest.com/?ref=IGOR212
МОЛ на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дональд Трамп 2016 altix Политика и экономика 7 22.12.2016 17:29
Трамп уйдёт из бизнеса barkanov Новости в мире финансов и инвестиций 5 30.11.2016 19:58
Barclays: Трамп и Драги начнут новый кризис в Европе Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 4 29.11.2016 14:08
Трамп победил - новый Президент Америки Ариан Политика и экономика 10 10.11.2016 00:53
Трамп - Лондонский изгой venik55 Курилка 0 06.01.2016 10:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Центробанк поднял ключевую ставку до 17%!!!
От Ivan Zyryanov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Ощадбанк начинает выдавать электронные пенсионные удостоверения
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Президентом Аргентины стал биткоин энтузиаст
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар pilot10
BitNovosti Видеоверсия. Экстренный выпуск!
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Mt4profit - Mt4profit.biz
От wiito в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар onuschenko_kol9
На что стоит обращать внимание при выборе управляющей компании?
От onuschenko_kol9 в разделе «Доверительное управление»
.     
Пользователей
396,597
Тем
445,372
Сообщений
10,813,607

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube