|
Трамп — новый президент США
Трамп — новый президент США
Миллиардер Дональд Трамп, избранный президент США, получает 13 процентов голосов аналитиков. Make America Great Again — лозунг Рейгана и Трампа, который по большей части относится именно к экономике Соединенных Штатов. Темпы роста ВВП США слишком низки (2,4 процента по итогам 2015 года) с учетом глубины кризиса, в который страна рухнула в конце нулевых. При этом реальный медианный доход американского домохозяйства так и не восстановился до уровня 2006 года. Настолько слабой десятилетней динамики не было со времен Великой депрессии.
Экономическая программа богача-республиканца обещает коренной слом устоявшейся системы. Налоги предлагается снизить для всех социальных слоев. Компании, зарегистрированные за рубежом, — вернуть на родину. Кроме того, Трампа можно назвать изоляционистом — в этом смысле он очень близок к евроскептикам. Избранный президент резко осуждает Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговые соглашения. Ему не нравится и NAFTA — Североамериканская зона свободной торговли между Канадой, США и Мексикой. По мнению Трампа, все эти договоры только уменьшают количество рабочих мест в США, обрекая на бедность миллионы американцев. Осталось наблюдать, как Трамп будет реализовывать названные идеи.
Трамп попытается подбодрить вялую американскую экономику
Трамп попытается подбодрить вялую американскую экономику
Фото: Andrew Harnik / AP
«Если риторика Трампа не разойдется с делами, мы увидим откат в процессе глобализации. Это несет риски мировой торговле, а значит — и развивающимся странам», — комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
С другой стороны, продолжает аналитик, реализация программы республиканца может оказать положительное влияние на мировую экономику. По его расчетам, она вполне способна удержать экономику США от торможения и поддержать спрос на сырье в следующем году. Кроме того, победа Трампа если не сняла, то как минимум ослабила перспективы ужесточения антироссийских санкций, утверждает Локтюхов.
Есть у Трампа и особые планы на американское черное золото. Он намерен ввести налог на прибыль для импортеров нефти, снять эмбарго на лицензирование участков, расположенных на федеральных территориях, открыть лицензирование на внешнем континентальном шельфе и поощрить строительство новых трубопроводов, напоминает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
«Это целая большая программа. С одной стороны, это самоизоляция, с другой — выход на мировые рынки со своим сжиженным газом и нефтью», — рассуждает эксперт.
Источник RNS.