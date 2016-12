Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,559 Благодарностей: 990 Записей в блоге: 7 КП: 0.372

Почему экономика и уровень жизни в Украине будут улучшаться?!

Доброго времени, друзья!



Давайте поговорим об экономических и политических перспективах Украины и о всем том, что будет мотивировать нас оставаться здесь жить.



Украину может по-настоящему погубить только одно — твое желание свалить. Мы отыскали причины, по которым этого делать не стоит. Эта статья о том, почему у нашей страны есть отличные перспективы стать экономически развитой.



Часто новости вызывают желание спаковать чемоданы, получить как минимум рабочую визу и забыть обо всем, что связывает тебя с Украиной. Ведь еще нужно зарабатывать деньги, воспитывать детей.



Прикол в том, что многие украинские политики этого и добиваются: чтобы люди с мозгами уезжали из страны. И каждый программист, ученый и инженер, который пересек границу, вызывает у них радость.



Но в этом нет смысла. Украина недолго будет оставаться такой бедной. Украинский поезд уже разгоняется, и не стоит пытаться из него выпрыгнуть. Лучше усесться с комфортом и ехать вместе до станции "Будущее".



1. Ты можешь сам стать властью — начали работать социальные лифты



Бывает так: смотришь телевизор и понимаешь, что твой мэр, депутат, министр — продажные или просто тупые. Так попробуй занять их место. Раньше казалось, что это фантастика. Раньше для того, чтобы попасть во власть, нужны были куча денег, связи и умение беспросветно лгать, не краснея при этом.



Во многом так до сих пор. Но сейчас в Украине наступило очень интересное время — когда можно самостоятельно строить страну, о которой мечтаешь. И нашлись люди, которые подумали: "Я могу сделать лучше, чем этот старпер". Они начали действовать.



Виталий Дякив в 2015 году стал самым молодым сельским главой Украины. В 21 год на выборах он победил 50-летнего оппонента, который руководил селом уже 9 лет. За год работы кардинально изменить ситуацию сложно, но, как говорят местные активисты, власть точно стала прозрачнее и дружелюбнее. В селе появились скверы, мощеная дорога, остановки, проект канализации.



Александр Топоривский в том же году стал главой Благодатного сельсовета Волынской области. Сейчас ему 26 лет. Улицы заасфальтировали, на них появилось освещение, появился подробный отчет о бюджете, 28 госуслуг можно получить через iGov, в селе есть детская спортплощадка. Вот подробный отчет о его деятельности.

А в Черкасской области село Подольское возглавил 22-летний Артем Кухаренко.

Вспомни, в предыдущие два десятка лет было немыслимо, чтобы молодой и активный человек попал во власть, пусть даже местную. Ты тоже можешь попробовать.



2. IT и агробизнес — самые перспективные отрасли Украины



Вот несколько важных цифр об украинском IT



- Отрасль дает 3% ВВП Украины.



- В ней заняты от 90 до 110 тыс. человек, и каждый год количество айтишников увеличивается на 15-20 тысяч.



- В 2015 году айтишники экспортировали услуг на 1,7 млрд долларов — и цифра постоянно растет. Игорь Беда, управляющий директор GlobalLogic в Украине, уверен, что ежегодный рост отрасли на 20-30% — это реально.Учитывая эти прогнозы, к 2020 году экспорт айти превысит экспорт металлургии.



И уже сейчас средняя зарплата в отрасли — 2 тысячи долларов в месяц. Цифры вдохновляют, правда?



Украинские программисты заняты в проектах всемирного масштаба



Пока что украинские программисты сосредоточены на аутсорсинге: пишут куски кода, а не полностью готовое ПО, делают заказ для западных компаний. Но аутсорсинг — это первый шаг к созданию ПО полного цикла. Израиль, который называют одной из самых лучших стран для стартапов, начинал также.



И наши программисты известны в мире. GlobalLogic создает ПО для инсулиновой помпы — по сути замене поджелудочной железы, для дефибрилляторов, кардиомониторов, нейростимуляторов. Эти устройства используются в больницах и аэропортах по всему миру, и даже на МКС. SoftServe разрабатывает системы управления бизнес-процессами для IBM и Logithech. Luxoft участвует в создании ПО для беспилотных авто. Ciklum работала над ПО, которое позволяет управлять трактором через браузер. И это только маленькая часть проектов, в которых участвуют программист украинских компаний или украинских подразделений западных компаний! Представь, в Украине находятся более 100 R&D-центров.



Агросектор, медицина, виртуальная реальность, финтех, машиностроение, военная сфера, интернет вещей — отрасли, в которых есть огромная потребность в IT-решениях. В масштабах всего мира, потому что айтишники работают в основном на мировой рынок — внутренний рынок большинства стран слишком мал, а бизнес уже давно стал международным.



Люди всегда будут хотеть кушать, а Украина помогает утолить голод по всему миру



Про агробизнес мы писали уже очень много. Уже сейчас Украина установила много мировых рекордов в этой отрасли. И показательнее всего — украинские продукты в супермаркетах всего мира.



Хоть зарплаты в сельском хозяйстве существенно меньше, чем в IT, лучшее доказательство того, что это перспективная отрасль — рост населения Земли, которое к 2050 году составит почти 10 миллиардов человек, и рост потребности в еде. Количество стран, которым нужна продовольственная помощь, в 2016 году увеличилось на 6 штук в сравнении с 2015 — это значит, что у Украины стало больше потенциальных покупателей зерна.

Украина — важная страна для мировой продовольственной безопасности.



3. Украина будет экономически развиваться — инвесторы в этом уверены





О перспективах IT-отрасли мы писали выше. Западные компании и финансовые организации также инвестируют в АПК, американцы и голландцы — в фармотрасль. И почти каждый месяц появляются аналогичные новости: то украинские бизнесмены открыли новый завод, то иностранцы.



Посмотри, вот интерактивная карта, на которой показаны открывшиеся с 2015 года и строящиеся заводы.



Украине выделяют кредиты и безвозвратную помощь. Последняя новость — ЕС дает деньги на реформу госуправления и приграничное сотрудничество, 470 миллионов евро. А если погуглить, то таких новостей ты тоже найдешь много.



Это значит, что в Украину верят. Видят потенциал и уверены, что вложения окупятся. Потому что никто не будет выбрасывать миллиарды, понимая, что шансов на успех нет. Наоборот — шансы на успех очень высоки.



Возникает вопрос: почему иностранцы верят в Украину, а мы не верим?



4. Бедность заставляет генерировать новые идеи, в которые верят инвесторы



Украинцы пытаются активно вырваться из бедности. Желание покушать порождает изобретательность. Следствие — высокая мотивация, готовность рисковать, гибкость ума и сосредоточенность на результате. Это отличная среда для того, чтобы в стране активно развивались стартапы — бизнес-проекты, нацеленные на бурный рост и всемирную славу. Сейчас в Украине развиваются более 2000 стартапов.



Инвесторы верят в то, что в Украине есть люди уровня Цукерберга и Гейтса, поэтому инвестируют в стартапы. За последние шесть лет сумма инвестиций ежегодно росла, исключением стал только 2014 год, самый сложный в новейшей истории. Но в 2015 снова начался рост.



5. Стоимость жизни меньше, чем в большинстве стран



И в данный момент это наше преимущество. Потому что этот фактор учитывают инвесторы, принимая решения вложить деньги: строить тут заводы, открывать подразделения компаний. Низкая стоимость жизни сокращает расходы инвестора, увеличивает прибыль — как раз то, что ему надо. Это делает Украину более привлекательной для инвестиций.

Если ты работаешь в таком филиале, то знаешь, что с финансовой точки зрения часто выгоднее жить в Украине, а не переезжать в другую страну ради ее европейского подразделения.



6. Украинский рынок пока что не такой насыщенный, как в более развитых государствах



Это значит, что в Украине больше возможности для развития бизнеса. Просто введи в гугл запрос "украинский рынок не насыщен", и увидишь много возможностей, в которых можно начать зарабатывать. Парфюмерия, гостиничный бизнес, производство молокопродуктов, выращивание ягод, кинотеатральный рынок, страховой бизнес, IT, услуги лабораторий, ресторанная деятельность, производство бытовой техники… Эти и другие сферы еще относительно свободны.



7. В Украине постоянно что-то происходит, она стремительно меняется



На первый взгляд, в стране настоящий хаос. Принимается куча новых законов (и плохих в том числе, но сейчас не об этом), происходят митинги, появляются и исчезают компании, политики по несколько раз в год становятся то кумирами, то объектами для ненависти, перемога сменяется зрадой. Что-то новое случается каждый день, пропустишь новости сегодня — через пару дней уже ничего не поймешь.



На самом деле такой жизнью бурлят не так уж и много стран: США, развитые государства Западной Европы, Канада, Австралия, Япония. Да и то, там точно события не достигают такой остроты, как в Украине. А на планете, вспомни, две сотни стран. Но большинство живут размеренно. То ли потому, что там все хорошо, как в Швейцарии, то ли плохо, как в Северной Корее.

И это отлично. Это значит, что Украина живет полной жизнью и развивается.



8. Принимаются реформаторские законы



Ты сейчас, наверное, улыбнулся, вспоминая о реформах, и мы это понимаем. Но именно сейчас, при куче недостатков нынешней власти, приняты больше всего нужных Украине законов. У нас есть хорошее антикоррупционное законодательство, децентрализация увеличила доходы местных бюджетов в полтора раза, запущена реформа госкомпаний, некоторые из них уже стали приносить прибыль, началась реформа полиции, судов, госзакупки стали прозрачными, создается рынок газа, запущен процесс создания рынка электроэнергии, карманные банки выводятся с рынка, в стране появилась армия. Эти и многие другие законы — основа для экономического роста в ближайшем будущем.



Украинцы во всем привыкли видеть зраду. Это потому, что мы не доверяем государству, да и самим себе не очень-то верим. Это понятно — последние 100 лет народ видел от государства только диктатуру, террор, расстрелы, голод, обман и нищету.



Но мышление "ничего хорошего из Украины не получится" — вредно. Во-первых, оно непродуктивно, потому что эта установка — главная преграда для Украины стать лучше. Нас ограничивают в первую очередь наши мозги. Во-вторых, оно токсично — легко заражает огромное количество людей. И самое главное — эта установка ошибочна.



Понимаем, что каждый ищет, где ему будет лучше. Для многих это заграница. Пытаться биться в закрытые двери здесь или стать успешным в США — выбор кажется очевидным.



Только мы часто забываем, что успехов в другой стране достигают намного меньше людей, чем кажется. А те, у кого получилось, пашут так, как способны только фанатики. Потому что в благополучных странах Европ или в Штатах таких искателей счастья тысячи. Часто попытаться пробиться в Украине оказывается проще, чем доказать что-то кому-то в другой стране. Тем более при таких-то перспективах.



Специально для mmgp.ru

Автор Котенко Максим

По материалам businessviews.com.ua Доброго времени, друзья!Давайте поговорим об экономических и политических перспективах Украины и о всем том, что будет мотивировать нас оставаться здесь жить.Украину может по-настоящему погубить только одно — твое желание свалить. Мы отыскали причины, по которым этого делать не стоит. Эта статья о том, почему у нашей страны есть отличные перспективы стать экономически развитой.Часто новости вызывают желание спаковать чемоданы, получить как минимум рабочую визу и забыть обо всем, что связывает тебя с Украиной. Ведь еще нужно зарабатывать деньги, воспитывать детей.Прикол в том, что многие украинские политики этого и добиваются: чтобы люди с мозгами уезжали из страны. И каждый программист, ученый и инженер, который пересек границу, вызывает у них радость.Но в этом нет смысла. Украина недолго будет оставаться такой бедной. Украинский поезд уже разгоняется, и не стоит пытаться из него выпрыгнуть. Лучше усесться с комфортом и ехать вместе до станции "Будущее".Бывает так: смотришь телевизор и понимаешь, что твой мэр, депутат, министр — продажные или просто тупые. Так попробуй занять их место. Раньше казалось, что это фантастика. Раньше для того, чтобы попасть во власть, нужны были куча денег, связи и умение беспросветно лгать, не краснея при этом.Во многом так до сих пор. Но сейчас в Украине наступило очень интересное время — когда можно самостоятельно строить страну, о которой мечтаешь. И нашлись люди, которые подумали: "Я могу сделать лучше, чем этот старпер". Они начали действовать.Виталий Дякив в 2015 году стал самым молодым сельским главой Украины. В 21 год на выборах он победил 50-летнего оппонента, который руководил селом уже 9 лет. За год работы кардинально изменить ситуацию сложно, но, как говорят местные активисты, власть точно стала прозрачнее и дружелюбнее. В селе появились скверы, мощеная дорога, остановки, проект канализации.Александр Топоривский в том же году стал главой Благодатного сельсовета Волынской области. Сейчас ему 26 лет. Улицы заасфальтировали, на них появилось освещение, появился подробный отчет о бюджете, 28 госуслуг можно получить через iGov, в селе есть детская спортплощадка. Вот подробный отчет о его деятельности.А в Черкасской области село Подольское возглавил 22-летний Артем Кухаренко.Вспомни, в предыдущие два десятка лет было немыслимо, чтобы молодой и активный человек попал во власть, пусть даже местную. Ты тоже можешь попробовать.Вот несколько важных цифр об украинском IT- Отрасль дает 3% ВВП Украины.- В ней заняты от 90 до 110 тыс. человек, и каждый год количество айтишников увеличивается на 15-20 тысяч.- В 2015 году айтишники экспортировали услуг на 1,7 млрд долларов — и цифра постоянно растет. Игорь Беда, управляющий директор GlobalLogic в Украине, уверен, что ежегодный рост отрасли на 20-30% — это реально.Учитывая эти прогнозы, к 2020 году экспорт айти превысит экспорт металлургии.И уже сейчас средняя зарплата в отрасли — 2 тысячи долларов в месяц. Цифры вдохновляют, правда?Украинские программисты заняты в проектах всемирного масштабаПока что украинские программисты сосредоточены на аутсорсинге: пишут куски кода, а не полностью готовое ПО, делают заказ для западных компаний. Но аутсорсинг — это первый шаг к созданию ПО полного цикла. Израиль, который называют одной из самых лучших стран для стартапов, начинал также.И наши программисты известны в мире. GlobalLogic создает ПО для инсулиновой помпы — по сути замене поджелудочной железы, для дефибрилляторов, кардиомониторов, нейростимуляторов. Эти устройства используются в больницах и аэропортах по всему миру, и даже на МКС. SoftServe разрабатывает системы управления бизнес-процессами для IBM и Logithech. Luxoft участвует в создании ПО для беспилотных авто. Ciklum работала над ПО, которое позволяет управлять трактором через браузер. И это только маленькая часть проектов, в которых участвуют программист украинских компаний или украинских подразделений западных компаний! Представь, в Украине находятся более 100 R&D-центров.Агросектор, медицина, виртуальная реальность, финтех, машиностроение, военная сфера, интернет вещей — отрасли, в которых есть огромная потребность в IT-решениях. В масштабах всего мира, потому что айтишники работают в основном на мировой рынок — внутренний рынок большинства стран слишком мал, а бизнес уже давно стал международным.Люди всегда будут хотеть кушать, а Украина помогает утолить голод по всему мируПро агробизнес мы писали уже очень много. Уже сейчас Украина установила много мировых рекордов в этой отрасли. И показательнее всего — украинские продукты в супермаркетах всего мира.Хоть зарплаты в сельском хозяйстве существенно меньше, чем в IT, лучшее доказательство того, что это перспективная отрасль — рост населения Земли, которое к 2050 году составит почти 10 миллиардов человек, и рост потребности в еде. Количество стран, которым нужна продовольственная помощь, в 2016 году увеличилось на 6 штук в сравнении с 2015 — это значит, что у Украины стало больше потенциальных покупателей зерна.Украина — важная страна для мировой продовольственной безопасности.О перспективах IT-отрасли мы писали выше. Западные компании и финансовые организации также инвестируют в АПК, американцы и голландцы — в фармотрасль. И почти каждый месяц появляются аналогичные новости: то украинские бизнесмены открыли новый завод, то иностранцы.Посмотри, вот интерактивная карта, на которой показаны открывшиеся с 2015 года и строящиеся заводы.Украине выделяют кредиты и безвозвратную помощь. Последняя новость — ЕС дает деньги на реформу госуправления и приграничное сотрудничество, 470 миллионов евро. А если погуглить, то таких новостей ты тоже найдешь много.Это значит, что в Украину верят. Видят потенциал и уверены, что вложения окупятся. Потому что никто не будет выбрасывать миллиарды, понимая, что шансов на успех нет. Наоборот — шансы на успех очень высоки.Возникает вопрос: почему иностранцы верят в Украину, а мы не верим?Украинцы пытаются активно вырваться из бедности. Желание покушать порождает изобретательность. Следствие — высокая мотивация, готовность рисковать, гибкость ума и сосредоточенность на результате. Это отличная среда для того, чтобы в стране активно развивались стартапы — бизнес-проекты, нацеленные на бурный рост и всемирную славу. Сейчас в Украине развиваются более 2000 стартапов.Инвесторы верят в то, что в Украине есть люди уровня Цукерберга и Гейтса, поэтому инвестируют в стартапы. За последние шесть лет сумма инвестиций ежегодно росла, исключением стал только 2014 год, самый сложный в новейшей истории. Но в 2015 снова начался рост.И в данный момент это наше преимущество. Потому что этот фактор учитывают инвесторы, принимая решения вложить деньги: строить тут заводы, открывать подразделения компаний. Низкая стоимость жизни сокращает расходы инвестора, увеличивает прибыль — как раз то, что ему надо. Это делает Украину более привлекательной для инвестиций.Если ты работаешь в таком филиале, то знаешь, что с финансовой точки зрения часто выгоднее жить в Украине, а не переезжать в другую страну ради ее европейского подразделения.Это значит, что в Украине больше возможности для развития бизнеса. Просто введи в гугл запрос "украинский рынок не насыщен", и увидишь много возможностей, в которых можно начать зарабатывать. Парфюмерия, гостиничный бизнес, производство молокопродуктов, выращивание ягод, кинотеатральный рынок, страховой бизнес, IT, услуги лабораторий, ресторанная деятельность, производство бытовой техники… Эти и другие сферы еще относительно свободны.На первый взгляд, в стране настоящий хаос. Принимается куча новых законов (и плохих в том числе, но сейчас не об этом), происходят митинги, появляются и исчезают компании, политики по несколько раз в год становятся то кумирами, то объектами для ненависти, перемога сменяется зрадой. Что-то новое случается каждый день, пропустишь новости сегодня — через пару дней уже ничего не поймешь.На самом деле такой жизнью бурлят не так уж и много стран: США, развитые государства Западной Европы, Канада, Австралия, Япония. Да и то, там точно события не достигают такой остроты, как в Украине. А на планете, вспомни, две сотни стран. Но большинство живут размеренно. То ли потому, что там все хорошо, как в Швейцарии, то ли плохо, как в Северной Корее.И это отлично. Это значит, что Украина живет полной жизнью и развивается.Ты сейчас, наверное, улыбнулся, вспоминая о реформах, и мы это понимаем. Но именно сейчас, при куче недостатков нынешней власти, приняты больше всего нужных Украине законов. У нас есть хорошее антикоррупционное законодательство, децентрализация увеличила доходы местных бюджетов в полтора раза, запущена реформа госкомпаний, некоторые из них уже стали приносить прибыль, началась реформа полиции, судов, госзакупки стали прозрачными, создается рынок газа, запущен процесс создания рынка электроэнергии, карманные банки выводятся с рынка, в стране появилась армия. Эти и многие другие законы — основа для экономического роста в ближайшем будущем.Украинцы во всем привыкли видеть зраду. Это потому, что мы не доверяем государству, да и самим себе не очень-то верим. Это понятно — последние 100 лет народ видел от государства только диктатуру, террор, расстрелы, голод, обман и нищету.Но мышление "ничего хорошего из Украины не получится" — вредно. Во-первых, оно непродуктивно, потому что эта установка — главная преграда для Украины стать лучше. Нас ограничивают в первую очередь наши мозги. Во-вторых, оно токсично — легко заражает огромное количество людей. И самое главное — эта установка ошибочна.Понимаем, что каждый ищет, где ему будет лучше. Для многих это заграница. Пытаться биться в закрытые двери здесь или стать успешным в США — выбор кажется очевидным.Только мы часто забываем, что успехов в другой стране достигают намного меньше людей, чем кажется. А те, у кого получилось, пашут так, как способны только фанатики. Потому что в благополучных странах Европ или в Штатах таких искателей счастья тысячи. Часто попытаться пробиться в Украине оказывается проще, чем доказать что-то кому-то в другой стране. Тем более при таких-то перспективах.

Инвестируй в лучшие стартапы Рунета! На правах рекламы

Регистрируйся в PrivateFX и сходу получай 100$ на счет

ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР

Мое портфолио! __________________