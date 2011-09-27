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Приложение для видео-стриминга Dekkho, привлекло $1,2 млн

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#1
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Приложение для видео-стриминга Dekkho, привлекло $1,2 млн

Dekkho - это стриминговая платформа нового поколения. Представители стартапа сообщили, что платформа привлекла инвестиций на сумму в 1,2 миллиона долларов от семи ангельских инвесторов, и стала одним из самых крупных раундов раннего привлечения инвестиций в Индии.

Со слов, Таная Десая, соучредителя Dekkho:
Цитата:
"Для многих подростков из Индии, смартфоны становятся одним из самых главных способов просмотра видео и для пробы новых развлечений. Именно по этой причине, было принято решение создать новое приложение, объединяющее в себе не только стриминговый сервис, но и социальную сеть. Теперь у многих людей появится возможность получать прямой доступ к видео новых кумиров и создавать собственный видеоконтент.

Весь контент будет разделяться на 3 основные группы: для создателей видео, для рекламодателей и для тех кто просто хочет показать себя и свои видеоролики. Основным способом монетизации станет покупка премиум доступа."
Учитывая уникальность Dekkho для Индии, такой способ привлечения средств может помочь компании заработать огромные суммы денег.

Сам стартап был основан в марте 2016 года, двумя индусами Танаей Десаи и Винаем Пиллаи. Среди преимуществ новой площадки, можно выделить низкое потребление интернет трафика и возможность автономной работы(видео будет загружаться только при наличии интернета, с возможностью последующего просмотра). Планируется, что в качестве контента будут добавлять видео не только от местного населения, но и от зарубежных компаний и пользователей.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
видео, инвестиции, мобильная версия, привлечение денег, приложение
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