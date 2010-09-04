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Samsung Creative Lab разрабатывает устройства по уходу за кожей и смарт-кнопку

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Samsung Creative Lab разрабатывает устройства по уходу за кожей и смарт-кнопку

Четыре года назад компания Samsung открыла лабораторию Creative Lab (C-Lab) для развития творческого мышления у своих сотрудников и последующего выпуска на рынок созданных ими продуктов. Совсем недавно Samsung представила несколько проектов, вроде приложения для превращения напетых мелодий в полноценные песни, "умный" шлем с возможностью управления музыкой и обруч на голову для съёмки 360-градусного видео. Ещё больше необычных решений компания представит на грядущей выставке потребительской электроники CES 2017, которая пройдёт на следующей неделе.

Первым представленным устройством станет смарт-кнопка Tag+, расширяющая возможности детских игрушек. Она крепится на игрушки и синхронизируется со смартфоном по Bluetooth LE, предоставляя детям новые возможности для игр в зависимости от того, что они делают.


Второй новинкой от креативной лаборатории Samsung станет потребительское средство для ухода за кожей S-Skin. Небольшой девайс позволяет анализировать состояние кожи пользователя и улучшать её состояние. Микроиглы глубоко проникают в кожу, доставляя эффективные ингредиенты для лучшего усвоения. Прибор может измерять гидратацию, покраснение и уровень меланина в коже, чтобы дать индивидуальные рекомендации по уходу за кожей. Информация по состоянию кожи сохраняется в специальном приложении, что позволяет отслеживать изменения с течением времени.


Ещё одна интересная разработка - портативное устройство Lumini, позволяющее выявить проблемы с кожей до их появления. Девайс сканирует кожу и анализирует полученную информацию со своим собственным алгоритмом, посылая результаты в приложение на смартфон. Lumini обнаруживает такие проблемы, как прыщи, расширенные поры, морщины, покраснение и прочее. После этого пользователь получает рекомендации по необходимым косметическим средствам, а также совет о консультации с дерматологом или специалистом по уходу за кожей.


Обо всех новинках Samsung расскажет на CES 2017.

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