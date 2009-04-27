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Чеснок - индикатор "здоровья" китайcкой экономики

На протяжении всей истории человечества чеснок использовался в качестве пряности и в качестве лекарственного средства в медицине. Это главный продукт в азиатской диете. Чеснок призван помогать пищеварению, защищать от вирусов - и даже отгонять вампиров.



Но сегодня чеснок может служить еще одной цели: быть предупреждающим знаком инфляционного давления в китайской экономике.



Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире производителем чеснока. В 2016 г. здесь было выращено свыше 25 млн тонн, около 80% мировых поставок. Цена чеснока выросла, Министерство торговли Китая говорит, что цены на чеснок выросли более чем на 80% с прошлого года.



Цены на чеснок в юанях начали стремительно расти в конце 2015 г., отчасти из-за сильных дождей, а затем снега, который повредил урожай 2016 г. в провинции Шаньдун, где выращивается самая большая доля чеснока в стране.





Тем не менее, в отличие от других товаров, предназначенных для китайских спекулянтов, в Китае нет фьючерсов на чеснок. Таким образом, чтобы сделать ставку на рост цен на чеснок, инвестор должен купить фактический чеснок – тот самый, который можно разрезать и съесть.



Крупные торговцы чесноком обычно ведут бизнес в Цзиньсяне – чесночной столице Китая в восточной провинции Шаньдун.



Чеснок легко выращивать, транспортировать и хранить. Современные хранилища для холодного хранения чеснока, некоторые больше футбольного поля, позволяют сохранять луковицы чеснока свежими в течение двух лет.



Рост цен на чеснок дал возможность заработать множеству трейдеров, которые сделали миллионы, скупая в Цзиньсяне 5 или 10 складов с упаковками чеснока весеннего урожая, а затем медленно продавая их, после того как цены на чеснок взлетают в конце года.



"Большой денежный ком" власти Китая вытеснили с фондового рынка только для того, чтобы раздуть другие рынки, такие как рынок чеснока. Как это работает? Столкнувшись с замедлением экономики, китайский центробанк дает один кредит за другим то одному сектору экономики, то другому, чтобы стимулировать экономический рост.



Например, летом 2014 г. ЦБ страны принял решение сократить ключевую ставку, чтобы подстегнуть рост инвестиций на фондовом рынке. Этот шаг помог раздуть пузырь на фондовом рынке, так как индекс Shanghai Composite вырос на 125% за следующие 10 месяцев.



Когда китайские власти решили охладить фондовый рынок страны, ограничив торговлю акциями, "денежный ком" покатился к сырьевым товарам. Китайские спекулянты использовали легкие деньги, чтобы скупить все, начиная от стальной арматуры и рулонов стали до хлопка и ПВХ. Пузыри на этих рынках быстро раздулись, а затем лопнули.



Затем правительство обратилось к томящемуся рынку недвижимости. Оно снизило ставки и фактически поощрило спекуляции, что подстегнуло рост цен в таких городах, как Пекин и Шанхай: они выросли на целых 60% за прошедший год.



После бума на фондовом рынке в 2015 г. в октябре Пекин ужесточил условия кредитования на самых горячих рынках жилья. А теперь денежный пузырь переходит из рынка недвижимости на другие рынки, в том числе на рынок термального угля, коксующегося угля, шанхайского цинка и чеснока.



Чеснок - предвестник высокой инфляции?





И тем не менее чеснок – основной продукт питания, неотъемлемая часть китайской диеты. Рост цен больно бьет по покупательской способности китайских потребителей. И в прошлом чеснок был предвестником надвигающейся инфляции Китая.



В 2007 г. скачок цен на чеснок предвещал скачок в индекса потребительских цен, используемого для измерения инфляции, от 2% до 8% в течение следующего года. В середине 2009 г. рост цен на чеснок предшествовал всплеску индекса потребительских цен в Китае, который достиг своего пика в конце 2011 г. Рост цен может помешать покупательной способности китайских потребителей - и правительство рассчитывает на то, что потребители начнут тратить больше, чтобы способствовать экономическому росту.



Индекс потребительских цен Китая вырос самыми быстрыми темпами за шесть месяцев в октябре из-за роста цен на продукты питания. Индекс цен производителей, который измеряет изменение цен на оптовом уровне, вырос на 1,2% в годовом исчислении в прошлом месяце. Это положило конец 54 месяцам отрицательного роста индекса.



Дефляция вызывает озабоченность уже несколько месяцев в Китае. Таким образом, можно подумать, что китайское правительство будет приветствовать небольшой всплеск инфляции. Индекс потребительских цен устанавливается на уровне 3%, так что октябрьский показатель в 2,1% находится в пределах того, к чему стремятся власти.



Тем не менее китайских политиков беспокоит то, что спровоцированные спекулянтами растущие цены на чеснок и другие сырьевые товары могут отразиться и на всей остальной экономике.



Постоянно растущий индекс потребительских цен создаст дилемму для Народного банка Китая, который был ориентирован на стимулирование экономического роста, а также поддержку ослабленного промышленного сектора.



Если недавний рост цен на чеснок, наряду с инфляцией цен на другие цены на овощи, свинину и топливо, продолжится, Народному банку Китая, возможно, придется выбирать между более высокими ставками для ослабления инфляции и низкими ставками для поддержания роста.



Так что не удивляйтесь, если Китай расправится с "чесночными" спекулянтами. Вполне резонным будет вопрос – куда дальше покатится денежный шар?



Источник Но сегодня чеснок может служить еще одной цели: быть предупреждающим знаком инфляционного давления в китайской экономике.Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире производителем чеснока. В 2016 г. здесь было выращено свыше 25 млн тонн, около 80% мировых поставок. Цена чеснока выросла, Министерство торговли Китая говорит, что цены на чеснок выросли более чем на 80% с прошлого года.Цены на чеснок в юанях начали стремительно расти в конце 2015 г., отчасти из-за сильных дождей, а затем снега, который повредил урожай 2016 г. в провинции Шаньдун, где выращивается самая большая доля чеснока в стране.Тем не менее, в отличие от других товаров, предназначенных для китайских спекулянтов, в Китае нет фьючерсов на чеснок. Таким образом, чтобы сделать ставку на рост цен на чеснок, инвестор должен купить фактический чеснок – тот самый, который можно разрезать и съесть.Крупные торговцы чесноком обычно ведут бизнес в Цзиньсяне – чесночной столице Китая в восточной провинции Шаньдун.Чеснок легко выращивать, транспортировать и хранить. Современные хранилища для холодного хранения чеснока, некоторые больше футбольного поля, позволяют сохранять луковицы чеснока свежими в течение двух лет.Рост цен на чеснок дал возможность заработать множеству трейдеров, которые сделали миллионы, скупая в Цзиньсяне 5 или 10 складов с упаковками чеснока весеннего урожая, а затем медленно продавая их, после того как цены на чеснок взлетают в конце года."Большой денежный ком" власти Китая вытеснили с фондового рынка только для того, чтобы раздуть другие рынки, такие как рынок чеснока. Как это работает? Столкнувшись с замедлением экономики, китайский центробанк дает один кредит за другим то одному сектору экономики, то другому, чтобы стимулировать экономический рост.Например, летом 2014 г. ЦБ страны принял решение сократить ключевую ставку, чтобы подстегнуть рост инвестиций на фондовом рынке. Этот шаг помог раздуть пузырь на фондовом рынке, так как индекс Shanghai Composite вырос на 125% за следующие 10 месяцев.Когда китайские власти решили охладить фондовый рынок страны, ограничив торговлю акциями, "денежный ком" покатился к сырьевым товарам. Китайские спекулянты использовали легкие деньги, чтобы скупить все, начиная от стальной арматуры и рулонов стали до хлопка и ПВХ. Пузыри на этих рынках быстро раздулись, а затем лопнули.Затем правительство обратилось к томящемуся рынку недвижимости. Оно снизило ставки и фактически поощрило спекуляции, что подстегнуло рост цен в таких городах, как Пекин и Шанхай: они выросли на целых 60% за прошедший год.После бума на фондовом рынке в 2015 г. в октябре Пекин ужесточил условия кредитования на самых горячих рынках жилья. А теперь денежный пузырь переходит из рынка недвижимости на другие рынки, в том числе на рынок термального угля, коксующегося угля, шанхайского цинка и чеснока.И тем не менее чеснок – основной продукт питания, неотъемлемая часть китайской диеты. Рост цен больно бьет по покупательской способности китайских потребителей. И в прошлом чеснок был предвестником надвигающейся инфляции Китая.В 2007 г. скачок цен на чеснок предвещал скачок в индекса потребительских цен, используемого для измерения инфляции, от 2% до 8% в течение следующего года. В середине 2009 г. рост цен на чеснок предшествовал всплеску индекса потребительских цен в Китае, который достиг своего пика в конце 2011 г. Рост цен может помешать покупательной способности китайских потребителей - и правительство рассчитывает на то, что потребители начнут тратить больше, чтобы способствовать экономическому росту.Индекс потребительских цен Китая вырос самыми быстрыми темпами за шесть месяцев в октябре из-за роста цен на продукты питания. Индекс цен производителей, который измеряет изменение цен на оптовом уровне, вырос на 1,2% в годовом исчислении в прошлом месяце. Это положило конец 54 месяцам отрицательного роста индекса.Дефляция вызывает озабоченность уже несколько месяцев в Китае. Таким образом, можно подумать, что китайское правительство будет приветствовать небольшой всплеск инфляции. Индекс потребительских цен устанавливается на уровне 3%, так что октябрьский показатель в 2,1% находится в пределах того, к чему стремятся власти.Тем не менее китайских политиков беспокоит то, что спровоцированные спекулянтами растущие цены на чеснок и другие сырьевые товары могут отразиться и на всей остальной экономике.Постоянно растущий индекс потребительских цен создаст дилемму для Народного банка Китая, который был ориентирован на стимулирование экономического роста, а также поддержку ослабленного промышленного сектора.Если недавний рост цен на чеснок, наряду с инфляцией цен на другие цены на овощи, свинину и топливо, продолжится, Народному банку Китая, возможно, придется выбирать между более высокими ставками для ослабления инфляции и низкими ставками для поддержания роста.Так что не удивляйтесь, если Китай расправится с "чесночными" спекулянтами. Вполне резонным будет вопрос – куда дальше покатится денежный шар?

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