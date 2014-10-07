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США готовятся продавать нефтяные резервы

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Старый Сегодня, 01:08
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,027
Благодарностей: 62
КП: 0.038
США готовятся продавать нефтяные резервы


Исходя из сложившейся ситуации в нефтедобывающей отрасли, Министерство энергетики США планирует начать продажу своих стратегических запасов нефти, уже в начале 2017-го года.

Основной причиной этого является то, что эти стратегические хранилища нужно содержать, и это немалые суммы. Это касается в первую очередь хранилищ в штате Техас и Луизиане. В них хранится порядка 700 млн. баррелей нефти, это является крупнейшими запасами нефти в мире.
Часть систем хранения начинают приходить в негодность, ржавеют и изнашиваются. Их срок эксплуатации уже на исходе. Поэтому для поддержания хранилищ, и планируется продажа стратегических запасов нефти.

Нельзя недооценивать стратегические нефтяные запасы, для энергетической безопасности Америки. В случаи возможных перебоев с поставками нефти, стратегических запасов должно хватить на три месяца. Что позволяет США чувствовать себя уверенно, если случится непредвиденная ситуация.

Есть мнение, что некоторая часть средств от продажи стратегических запасов нефти, пойдет явно не на нужды по обслуживанию хранилищ. И в принципе власть в США не очень и обеспокоены поставками нефти.
В ближайшие 10 лет США собираются продать порядка 190 миллионов баррелей нефти. А объемы продаж будут в районе 2 миллиардов долларов.

Специально для mmgp.ru
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Адрон вне форума  
Старый Сегодня, 01:14
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 290
Благодарностей: 35
КП: 0.042
Re: США готовятся продавать нефтяные резервы
И опять цены на нефть будут непредсказуемы.
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Лалла вне форума  
Старый Сегодня, 01:16
#3
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,027
Благодарностей: 62
КП: 0.038
Автор темы Re: США готовятся продавать нефтяные резервы
Цитата:
Сообщение от Лалла Посмотреть сообщение
И опять цены на нефть будут непредсказуемы.
Они должны пойти вниз, или остаться на том же уровне, скорей всего это и делают, для того чтобы опустить еще цену нефти, а не из-за того что якобы хранилища ржавеют.
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Адрон вне форума  
Старый Сегодня, 01:19
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 290
Благодарностей: 35
КП: 0.042
Re: США готовятся продавать нефтяные резервы
Столько противоречивых мнений, то нефть поднимется в цене, то нефть опустится. По-моему спрогнозировать сейчас точно этого не сможет никто.
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Лалла вне форума  
Старый Сегодня, 01:30
#5
Интересующийся
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: г.Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.10.2016
Сообщений: 102
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: США готовятся продавать нефтяные резервы
Ой, мне кажется новости про дешевую нефть и подешевевший на пару с ней рубль уже не новость, так тут и в стабильно-дешевеющее состояние вводят.. Круто, что скажешь
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canovan25 на форуме  
Старый Сегодня, 01:36
#6
Интересующийся
 
Имя: Елена
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 173
Благодарностей: 20
КП: 0.120
Re: США готовятся продавать нефтяные резервы
Ой, конечно, хранилища у них ржавеют. Странно, только что о ржавчине задумались, когда Опек и Россия договорились о снижении добычи нефти, и она родимая стала чуть в цене расти.
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HellenG на форуме  
Старый Сегодня, 01:46
#7
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,017
Благодарностей: 167
КП: 0.123
Re: США готовятся продавать нефтяные резервы
Цитата:
Сообщение от Адрон Посмотреть сообщение
Министерство энергетики США планирует начать продажу своих стратегических запасов нефти, уже в начале 2017-го года.
если планы перерастут в реальные действия то это должно толкнуть цены на нефть вниз...только заем им это нужно
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