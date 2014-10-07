США готовятся продавать нефтяные резервы

Исходя из сложившейся ситуации в нефтедобывающей отрасли, Министерство энергетики США планирует начать продажу своих стратегических запасов нефти, уже в начале 2017-го года.
Основной причиной этого является то, что эти стратегические хранилища нужно содержать, и это немалые суммы. Это касается в первую очередь хранилищ в штате Техас и Луизиане. В них хранится порядка 700 млн. баррелей нефти, это является крупнейшими запасами нефти в мире.
Часть систем хранения начинают приходить в негодность, ржавеют и изнашиваются. Их срок эксплуатации уже на исходе. Поэтому для поддержания хранилищ, и планируется продажа стратегических запасов нефти.
Нельзя недооценивать стратегические нефтяные запасы, для энергетической безопасности Америки. В случаи возможных перебоев с поставками нефти, стратегических запасов должно хватить на три месяца. Что позволяет США чувствовать себя уверенно, если случится непредвиденная ситуация.
Есть мнение, что некоторая часть средств от продажи стратегических запасов нефти, пойдет явно не на нужды по обслуживанию хранилищ. И в принципе власть в США не очень и обеспокоены поставками нефти.
В ближайшие 10 лет США собираются продать порядка 190 миллионов баррелей нефти. А объемы продаж будут в районе 2 миллиардов долларов.
Специально для mmgp.ru