В ПриватБанке отрицают вывод денег перед национализацией

Руководство «ПриватБанка» отрицает вывод денежных средств непосредственно перед проверенной национализацией. Данная информация была озвучена бывшим первым заместителем главы правления банка Олегом Гороховским.
«В нынешнее время не удается так просто вывести средства и про это все знают. Поэтому выдуманных, мифических миллиардов, которые как бы были выведены, просто не существует», - сообщает О.Гороховский.
С его слов, НБУ имеет всю информацию про то, что вывод денежных средств не производился. Стоит напомнить, что до этого главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой было заявлено о том, что перед тем, как в «ПриватБанке» ввели временную администрацию, из него вывели сумму в 2,6 миллиарда гривен.
Важно отметить, что 18 декабря правительством было национализирован «ПриватБанк». 21 декабря Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов Украины был подписан договор про продажу 100% акций «ПриватБанка». При этом сообщается, что все акции были скуплены за одну гривну. Принятое решение было объяснено необходимостью, в связи с тем, что банк был в достаточно непростой ситуации. Международные фининституты поддержали данное решение.
Специально для mmgp.ru