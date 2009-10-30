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В ПриватБанке отрицают вывод денег перед национализацией

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Старый Сегодня, 22:16
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 941
Благодарностей: 98
КП: 0.139
В ПриватБанке отрицают вывод денег перед национализацией

Руководство «ПриватБанка» отрицает вывод денежных средств непосредственно перед проверенной национализацией. Данная информация была озвучена бывшим первым заместителем главы правления банка Олегом Гороховским.

«В нынешнее время не удается так просто вывести средства и про это все знают. Поэтому выдуманных, мифических миллиардов, которые как бы были выведены, просто не существует», - сообщает О.Гороховский.

С его слов, НБУ имеет всю информацию про то, что вывод денежных средств не производился. Стоит напомнить, что до этого главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой было заявлено о том, что перед тем, как в «ПриватБанке» ввели временную администрацию, из него вывели сумму в 2,6 миллиарда гривен.

Важно отметить, что 18 декабря правительством было национализирован «ПриватБанк». 21 декабря Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов Украины был подписан договор про продажу 100% акций «ПриватБанка». При этом сообщается, что все акции были скуплены за одну гривну. Принятое решение было объяснено необходимостью, в связи с тем, что банк был в достаточно непростой ситуации. Международные фининституты поддержали данное решение.

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Oliver Frank на форуме  
Старый Сегодня, 22:18
#2
Специалист
 
Имя: Наталия
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 2,571
Благодарностей: 119
КП: 0.049
Re: В ПриватБанке отрицают вывод денег перед национализацией
Цитата:
Сообщение от Oliver Frank Посмотреть сообщение
Руководство «ПриватБанка» отрицает вывод денежных средств непосредственно перед проверенной национализацией. Данная информация была озвучена бывшим первым заместителем главы правления банка Олегом Гороховским.

«В нынешнее время не удается так просто вывести средства и про это все знают. Поэтому выдуманных, мифических миллиардов, которые как бы были выведены, просто не существует», - сообщает О.Гороховский.
Да ну конечно, так мы все им и поверили на слово, ну смешные честное слово. Вообще вокруг Привата сейчас будет еще долго ходить оправданий.
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z1973z на форуме  
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