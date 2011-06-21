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Rainbow Invest Clean - Rainbow-ic.biz - рефбэк 100%

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Старый Сегодня, 20:18
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.06.2011
Сообщений: 132
Благодарностей: 10
КП: 0.000
Rainbow Invest Clean - Rainbow-ic.biz - рефбэк 100%
Возвращаю 100% реферальных в проекте Rainbow Invest Clean (Rainbow-ic) или просто Радуга


Рефбэк 100% с первого вложения(ий) в любой(ые) проекты на платформе, кроме «Sand & Gravel» (длинные планы на 180 дней, низкий %) и авторефбэк 60% с остальных депозитов (выплачивается автоматически и мгновенно).

Сам в проект зашел в первые 10 дней его работы. Первая прибыль с одного депозита +136$ за 25 дней. После обновления дизайна, функционала и новой волны активности 18 декабря сделал новые депозиты. Некоторые опытные блогеры только зашли в этот период. Текущая на 26.12 сумма моих депозитов - 1000$. Потенциал у Rainbow-ic определенно есть. Как админы реализуют этот потенциал покажет время.



Для получения рефбэка необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реферальной ссылке, которую можно получить написав мне любым удобным способом или перейти по ссылке в моей подписи.
Будьте внимательны! Если Вы ранее заходили на сайт Rainbow-ic по другим ссылкам, то нужно удалить старые файлы cookie в Вашем браузере или просто зайти по моей реф. ссылке на сайт проекта в режиме «Инкогнито», если Вы пользуетесь браузером Google Chrome.
Для 100% гарантии, что Вы зарегистрировались по моей ссылке напишите мне после регистрации и ДО внесения депозита. В этот же момент (до создания депозита) рекомендую принять участие в бонусной программе Rainbow Range в проекте. Она позволит получать вознаграждения и использовать их при создании вкладов.

2. После внесения депозита закажите рефбэк в данной теме, напишите Ваше имя в проекте, сумму вклада, название проекта на платформе и номер кошелька для выплаты рефбэка, либо пожелание о выплате рефбэка внутренним переводом в проекте.

3. После получения рефбэка обязательно отписаться в этом теме о факте получения с номером транзакции, в ином случае последующих рефбэков от меня может не быть.

4. Запрос рефбэка возможен после 48 часов после внесения депозита. Заявки на рефбэк позже этого срока приниматься не будут.

Контакты:
ЛС на форуме
VK - https://vk.com/andreiiv
Skype - winner13-

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Rainbow-ic.biz - РЕФБЭК 100% ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось winner13; Сегодня в 20:37.
winner13 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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