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ЦБ России выбрасывает на валютный рынок 5 млрд долларов

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Старый Сегодня, 18:29
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 2,477
Благодарностей: 519
КП: 0.269
ЦБ России выбрасывает на валютный рынок 5 млрд долларов


История российского валютного рынка зачастую рассказывает нам об одном и том же. Ежегодно, в предпраздничные, предновогодние дни, рынок сталкивается с сильнейшим дефицитом долларовой ликвидности. И в этот год, российский Центральный Банк решил сделать упреждающие шаги, и не допустить пресловутого валютного голода.

Дефицит иностранной валюты на рынке, в особенности долларов США, ощущается ещё и по объективным факторам. Американской валюты не хватает практически во всех сферах экономической жизни России. И сегодня Центральный Банк России провёл крупнейший валютный аукцион РЕПО, за последние пол года. Срок кредитования рассчитан на 28 дней. Кредитный лимит был выделен на сумму в 5 млрд долларов.

Но даже таких больших объёмов РЕПО не хватило, чтобы перекрыть потребность банковского сектора России в иностранной валюте. На аукционе был зафиксирован спрос, объёмом в 6,3 млрд долларов. И это не смотря на то, что кредиты РЕПО оказались дорогими, ЦБ установил процентную ставку по ним - 3 процента годовых. Это максимальное значение за всё время проведения аукционов валютных РЕПО.

Завтра состоится очередной аукцион по валютным РЕПО, только на более короткий срок, 14 дней. По предварительной информации, предложение от Центрального Банка будет размером в 3 млрд долларов. И это так же будет рекордным значением. Ведь в прошлый раунд валютного аукциона РЕПО, на этот же срок, было размещено всего 100 млн долларов. То есть рост значения составил в 30 раз.

Конечно, часть из полученных денег пойдёт на рефинансирование других, ранее взятых кредитов. Но при всём этом, стоит понимать, что в кратковременный промежуток времени, на валютный рынок России будет вброшено сразу 5 млрд долларов. Столь значимые объёмы валютных вливаний на рынок, Центральный Банк России проводил в 2014 году, в тот год, когда на валютном рынке творился самый настоящий хаос.

Стоит отметить, что выделяемые кредиты РЕПО влияют и на золотовалютные резервы Центрального Банка. Отчасти из-за спроса на валюту банковским сектором страны, золотовалютные запасы сократились на 8 млрд долларов, менее чем за две недели.

Эксперты уверены, что столь высокий спрос на валюту, со стороны банковского сектора, обусловлен несколькими факторами. Во-первых, банки обязаны выполнять предписания мегарегулятора. Во-вторых, банки России должны погасить внешние долговые обязательства, на общую сумму в 14 млрд долларов, уже в первый месяц следующего года.

специально для mmgp.ru
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Я знаю то, что ничего не знаю.
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 18:55
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2016
Сообщений: 14
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: ЦБ России выбрасывает на валютный рынок 5 млрд долларов
Весьма тактичный ход с их стороны, посмотрим что из этого выйдет.

Есть у кого мысли по этому поводу ?
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