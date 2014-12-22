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Украине предсказали дефолт после национализации Приватбанка

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Украине предсказали дефолт после национализации Приватбанка
Украине предсказали дефолт после национализации Приватбанка
Правительство Украины не сможет расплатиться с клиентами национализированного Приватбанка и будет вынуждено объявить дефолт по внутренним обязательствам. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Лентой.ру».

Главным поводом для национализации Приватбанка стала дыра в капитале размером почти в 5,5 миллиарда долларов, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. «Сумма колоссальная по меркам украинской экономики. Понятно, что ни у Коломойского (бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец группы «Приват» — прим. «Ленты.ру»), ни даже у государственного Ощадбанка — единственного вероятного претендента на роль санатора — таких денег нет», — утверждает эксперт.


Как Приватбанк и олигархи подводят Украину к новому дефолту
Если Приватбанк передадут на санацию Ощадбанку, последний может не устоять под грузом общих проблем с долгами, капитализацией и просрочками, прогнозирует он. Таким образом, под удар попадает практически все население Украины — в Ощадбанке и Приватбанке в общем обслуживаются более 40 миллионов человек.

В финансовой состоятельности правительства Украины также сомневается глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. «Если посмотреть с точки зрения клиента, то получается, что, национализируя банк, государство берет на себя его обязательства. Но обещать можно многое, выполнит ли обещания государство — большой вопрос. Если частный собственник отвечает, по крайней мере, своей прибылью, то в возможности государства верится с трудом», — отметил он.

20 декабря Нацбанк Украины предоставил Приватбанку кредит в 600 миллионов долларов. Деньги необходимы для бесперебойного обслуживания клиентов.

Днем ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала решение правительства Украины о национализации Приватбанка важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности в стране.

18 декабря украинское правительство поддержало предложение Нацбанка о переходе Приватбанка, находящегося в трудном финансовом положении, в стопроцентную государственную собственность.

Приватбанк — крупнейшая украинская коммерческая кредитная организация. Банк обслуживает 22 миллиона клиентов.


Источник RNS
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