|
В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
Реклама конкретных компаний и услуг запрещена. Реф. ссылки запрещены! Продажа инфопродуктов, курсов и методов заработка
При поддержке
|
Сегодня, 14:42
|
Сегодня, 13:18
|
#1
|
Интересующийся
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
|
Заработок на скачивании 2
Уже писал мануал по этой теме но он устарел вот новая версия.
При спаме каждый день прибить будет где то 200-235 руб в день.
и где то 5500-7000 руб в месяц.
Справиться любой.
Скрин выплат внутри.
yadi.sk/i/v9xci08VzcCc7
|
|
|
Сегодня, 14:30
|
#2
|
Любитель
Пол: Женский
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 389
Благодарностей: 11
|
Re: Заработок на скачивании 2
Замечательно... Вот только ничего не понятно. С чем справится любой, что нужно делать, как работать? Прошлую тему я не помню, ну а тут для меня все непонятно написано...
|
|
|
Сегодня, 14:35
|
#3
|
Любитель
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 570
Благодарностей: 59
|
Re: Заработок на скачивании 2
Цитата:
|
Сообщение от ArisKa
Замечательно... Вот только ничего не понятно. С чем справится любой, что нужно делать, как работать? Прошлую тему я не помню, ну а тут для меня все непонятно написано...
Видимо главное тут скачивать)). Честно говоря тоже ничего не поняла...
|
|
|
Сегодня, 14:39
|
#4
|
Любитель
Пол: Женский
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 389
Благодарностей: 11
|
Re: Заработок на скачивании 2
Цитата:
|
Сообщение от Elyz
Видимо главное тут скачивать
Ну да, а что скачивать и где скачивать... Человек ничего толком и не написал. Но если честно, то сейчас у меня нет ни малейшего желания даже разбиваться в этом.
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 14:42
|