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Заработок на скачивании 2

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В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
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Старый Сегодня, 13:18
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Заработок на скачивании 2
Уже писал мануал по этой теме но он устарел вот новая версия.

При спаме каждый день прибить будет где то 200-235 руб в день.
и где то 5500-7000 руб в месяц.
Справиться любой.
Скрин выплат внутри.

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impak вне форума  
Старый Сегодня, 14:30
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 388
Благодарностей: 11
КП: 0.022
Re: Заработок на скачивании 2
Замечательно... Вот только ничего не понятно. С чем справится любой, что нужно делать, как работать? Прошлую тему я не помню, ну а тут для меня все непонятно написано...
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ArisKa на форуме  
Старый Сегодня, 14:35
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 570
Благодарностей: 59
КП: 0.095
Re: Заработок на скачивании 2
Цитата:
Сообщение от ArisKa Посмотреть сообщение
Замечательно... Вот только ничего не понятно. С чем справится любой, что нужно делать, как работать? Прошлую тему я не помню, ну а тут для меня все непонятно написано...
Видимо главное тут скачивать)). Честно говоря тоже ничего не поняла...
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Elyz на форуме  
Старый Сегодня, 14:39
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Регистрация: 24.08.2016
Сообщений: 388
Благодарностей: 11
КП: 0.022
Re: Заработок на скачивании 2
Цитата:
Сообщение от Elyz Посмотреть сообщение
Видимо главное тут скачивать
Ну да, а что скачивать и где скачивать... Человек ничего толком и не написал. Но если честно, то сейчас у меня нет ни малейшего желания даже разбиваться в этом.
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ArisKa на форуме  
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