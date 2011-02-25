Турецкий поток ратифицирован.

"Турецкий поток" был ратифицирован Правительством Турции.
Его история началась в феврале 2015 года. Летом 2015 года были подписаны основополагающие договора, достигнута договорённость о скидке для Турции, но основной договор так и не был подписан со ссылкой на формирование нового правительства Турции, которое и должно было его подписать. Но осенью произошел разрыв отношений России и Турции и к обсуждению проекта вернулись летом 2016 года. 6 декабря Президент Турции подписал межправительственное соглашение, а вчера Кабинет министров его утвердил.
Инвестиции в проект оцениваются 7 млрд. евро.
Специально для MMGP.ru
Ну, поскольку первая нитка газопровода пойдет непосредственно в Турцию, то с ней пока все ясно. А вот вторая нитка, которая должна снабжать газом через Турцию Европу , с ней пока не понятна. Т.к. Европа должна еще подтвердить свою заинтересованность.
7 апреля в Будапеште главы МИД Греции, Сербии, Македонии, Венгрии и Турции подписали декларацию об энергетическом сотрудничестве в создании «экономически оправданного пути диверсификации маршрутов и источников» для транспортировки природного газа из Турции в страны Европы.
Но сейчас, наверно, это соглашение уже неактуально. Как минимум, Греция и Сербия очень заинтересованы в этом проекте, в 2017 году, наверно, будут договариваться об условиях второй ветки. Болгария, после выборов, тоже, вроде не против Российского газа.