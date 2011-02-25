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Турецкий поток ратифицирован.

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Старый Сегодня, 07:31
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 12,980
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КП: 0.282

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Турецкий поток ратифицирован.
"Турецкий поток" был ратифицирован Правительством Турции.
Его история началась в феврале 2015 года. Летом 2015 года были подписаны основополагающие договора, достигнута договорённость о скидке для Турции, но основной договор так и не был подписан со ссылкой на формирование нового правительства Турции, которое и должно было его подписать. Но осенью произошел разрыв отношений России и Турции и к обсуждению проекта вернулись летом 2016 года. 6 декабря Президент Турции подписал межправительственное соглашение, а вчера Кабинет министров его утвердил.
Инвестиции в проект оцениваются 7 млрд. евро.
Специально для MMGP.ru
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putoran на форуме  
Старый Сегодня, 07:41
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 450
Благодарностей: 15
КП: 0.032
Re: Турецкий поток ратифицирован.
Цитата:
Сообщение от putoran Посмотреть сообщение
Инвестиции в проект оцениваются 7 млрд. евро.
Ну, поскольку первая нитка газопровода пойдет непосредственно в Турцию, то с ней пока все ясно. А вот вторая нитка, которая должна снабжать газом через Турцию Европу , с ней пока не понятна. Т.к. Европа должна еще подтвердить свою заинтересованность.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 07:59
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 12,980
Благодарностей: 17,117
КП: 0.282

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Турецкий поток ратифицирован.
7 апреля в Будапеште главы МИД Греции, Сербии, Македонии, Венгрии и Турции подписали декларацию об энергетическом сотрудничестве в создании «экономически оправданного пути диверсификации маршрутов и источников» для транспортировки природного газа из Турции в страны Европы.
Но сейчас, наверно, это соглашение уже неактуально. Как минимум, Греция и Сербия очень заинтересованы в этом проекте, в 2017 году, наверно, будут договариваться об условиях второй ветки. Болгария, после выборов, тоже, вроде не против Российского газа.
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putoran на форуме  
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