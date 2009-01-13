Украина всё куплено и продано

Time опубликовал статью о коррумпированности Порошенко
Американский журнал Time опубликовал авторскую заметку опального депутата Верховной рады Александра Онищенко.
Парламентарий обвинил в коррупции президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Time.
По словам Онищенко, нынешний президент старается предстать на публике сторонником демократии и другом Запада, но на самом деле является прожженным взяточником и коррупционером.
«Я депутат украинского парламента, и я лично был свидетелем того, как президент Порошенко участвовал в беспрецедентных коррупционных схемах.
Я свидетельствую, что за последние три года Порошенко украл сотни миллионов долларов, требуя откаты от каждого контракта, связанного с любым украинским госпредприятием.
Те, кто отказывается платить откаты, рассматриваются правительством как нелояльные лица и подвергаются систематическим преследованиям. Это произошло и со мной», - написал Онищенко.
В конце заметки Онищенко попросил цивилизованный мир не оставлять без внимания преступные действия украинских властей.
Напомним, после заявлений о коррумпированности Порошенко на Украине против Онищенко возбудили уголовные дела.
Параментария обвинили в хищении госимущества в особо крупных размерах. Рада сняла неприкосновенность с депутата. Его хотели арестовать, однако депутат спешно уехал из страны. Впоследствии Онищенко обвинили в государственной измене и «дестабилизации в стране».
В ответ Онищенко передал американским спецслужбам записи разговоров с Петром Порошенко. По словам депутата, президент-коррупционер приказывает «купить» голоса депутатов, чтобы обеспечить продвижение нужных ему законов.
Источник:
http://uh.ru/a/2166945/251236