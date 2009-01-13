Украина всё куплено и продано

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Старый Сегодня, 00:28
#1
Любитель
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 505
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Time опубликовал статью о коррумпированности Порошенко
Американский журнал Time опубликовал авторскую заметку опального депутата Верховной рады Александра Онищенко.

Парламентарий обвинил в коррупции президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Time.

По словам Онищенко, нынешний президент старается предстать на публике сторонником демократии и другом Запада, но на самом деле является прожженным взяточником и коррупционером.

«Я депутат украинского парламента, и я лично был свидетелем того, как президент Порошенко участвовал в беспрецедентных коррупционных схемах.

Я свидетельствую, что за последние три года Порошенко украл сотни миллионов долларов, требуя откаты от каждого контракта, связанного с любым украинским госпредприятием.

Те, кто отказывается платить откаты, рассматриваются правительством как нелояльные лица и подвергаются систематическим преследованиям. Это произошло и со мной», - написал Онищенко.

В конце заметки Онищенко попросил цивилизованный мир не оставлять без внимания преступные действия украинских властей.

Напомним, после заявлений о коррумпированности Порошенко на Украине против Онищенко возбудили уголовные дела.

Параментария обвинили в хищении госимущества в особо крупных размерах. Рада сняла неприкосновенность с депутата. Его хотели арестовать, однако депутат спешно уехал из страны. Впоследствии Онищенко обвинили в государственной измене и «дестабилизации в стране».

В ответ Онищенко передал американским спецслужбам записи разговоров с Петром Порошенко. По словам депутата, президент-коррупционер приказывает «купить» голоса депутатов, чтобы обеспечить продвижение нужных ему законов.

Источник:
http://uh.ru/a/2166945/251236
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barkanov вне форума  
Старый Сегодня, 00:31
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,048
Благодарностей: 545
КП: 0.049
Re: Украина всё куплено и продано
Цитата:
Сообщение от barkanov Посмотреть сообщение
«Я депутат украинского парламента, и я лично был свидетелем того, как президент Порошенко участвовал в беспрецедентных коррупционных схемах.
А так это все Онищенко пишет, вот он какой поддерживает роспропаганду. Ему же хуже будет если ведет войну с текующей властью, чувак просто козлом отпущения будет.
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Старый Сегодня, 00:39
#3
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,540
Благодарностей: 492
КП: 0.078
Re: Украина всё куплено и продано
Свидетельствовать нужно не перед журналистами (тем более западными - им то нужна сенсация, это само собой разумеется), а свидетельстовать нужно в суде (можно даже заочном) и конечно, предоставив под свои слова все подтверждающие документы и если есть видео, аудио записи, живых свидетелей и так далее. И если суд (независимый суд, причем) встанет на сторону истца, то тогда да: - верю.
А так, то это всего лишь "бла-бла-бла". Игра в политику. Всё только через суд делается.
__________________
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Старый Сегодня, 02:03
#4
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 10.08.2014
Сообщений: 1,072
Благодарностей: 110
КП: 0.056
Re: Украина всё куплено и продано
Цитата:
Сообщение от barkanov Посмотреть сообщение
По словам Онищенко,
С каких это пор вор, который воровал миллиарды у народа стал честным и его слова есть правда в последней инстанции? Порох конечно далеко не святой, но коняр свистит процентов так на 80%, короче гонит он порожняк
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Старый Сегодня, 02:05
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 7,307
Благодарностей: 5,697
Записей в блоге: 2
КП: 0.241
Re: Украина всё куплено и продано
Новость про переданные Онищенко американцам доказательства уже устарела Еще в прошлом месяце газеты публиковали ее .
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Старый Сегодня, 02:29
#6
Любитель
 
Имя: Ксения
Пол: Женский
Адрес: Украина
Регистрация: 12.11.2016
Сообщений: 1,673
Благодарностей: 150
КП: 0.082
Re: Украина всё куплено и продано
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Свидетельствовать нужно не перед журналистами (тем более западными - им то нужна сенсация, это само собой разумеется), а свидетельстовать нужно в суде (можно даже заочном) и конечно, предоставив под свои слова все подтверждающие документы и если есть видео, аудио записи, живых свидетелей и так далее. И если суд (независимый суд, причем) встанет на сторону истца, то тогда да: - верю.
А так, то это всего лишь "бла-бла-бла". Игра в политику. Всё только через суд делается.
Какой суд, о чем вы вообще? Им нужно было просто поиграть на публику и поднять шум в народе) Понятно каждому, что дело никто не собирается заводить)
__________________
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