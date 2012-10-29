Prosvetlenniy



Имя: Максим Пол: Мужской Адрес: Одесская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 20.01.2016 Сообщений: 2,543 Благодарностей: 987 Записей в блоге: 7 КП: 0.372

Копирайтер, расти! Как выдавать текста-шедевры по $100 за 5 тысяч знаков!?

Салют, друзья! Рад приветствовать вас в этой теме!



Скажите, хотели бы вы зарабатывать по $100 за один текст в 5000 знаков с пробелами?



Знаю, глупый вопрос! Ведь ответ здесь очевидней, чем сам Капитан Очевидность. Многие русскоязычные и даже англоязычные авторы, точно не отказались бы от такой суммы, а многие просто мечтают, найти заказчиков, готовых платить такие солидные деньги за их труд.



О да, выйти на уровень $100 за текст – это серьезный шаг и весомое достижение в карьере любого копирайтера, однако далеко не предел и не конечная цель, а скорее отправная точка, которая говорит, что автор состоялся как копирайтер и готов к большим боям и ярким победам в будущем, согласны?



Если согласны, то давайте вместе искать способы и рекомендации - выводить формулы, следуя которым, среднестатистический копирайтер, что пишет по цене от одного до десяти долларов за 1000 знаков, станет автором, который без угрызений совести будет брать за один небольшой текст, как минимум сотню зеленых купюр. И при этом заказчик будет знать, кому и за что он платит, будет безумно рад сотрудничеству с таким автором и крайне благодарен, что этот гений взялся за его работу.



- Ну что готовы меняться ? Тогда поехали!



Будьте индивидуальны, к черту шаблоны и мнение окружающих, творите свою магию на листе!



Творите, как никто другой, будьте НТКВ (не таким как все)! Выплескивайте на бумагу всего себя, не стесняйтесь!

Чистый лист примет вас таким, какой вы есть, он даст полную свободу для самовыражения, он способен поднять вас до невиданных высот и принести вам миллиарды.



Ваш потенциал не меньше чем у Стивена Кинга, Джоан Роуллинг или Фредрика Бегбедера. И перед вами такой же чистый лист, как перед ними в свое время. Так что полный вперед, дерзайте!



Цените свой труд и время! Нафиг биржи рерайтеров по 0,5$ за 1000 знаков!



Пусть ваши рукописи будут божественными, гениальными, «феерично-невероятно-шедевральными», пусть люди получают от них счастье, радость, просветление, свободу, умиротворение, мощный заряд, эстетический оргазм и веру в чудо.



Пусть все, что напечатано вашими пальцами, станет наивысшей квинтэссенцией копирайтерского мастерства и каждое слово, из-под вашего пера, будет способно приносить миллионы долларов вашим заказчикам, их детям внукам и правнукам…



- Да-да! Только так и никак по-другому! А если иначе, то зачем вы вообще становились копирайтером?



- Чтобы писать за 3 копейки характеристики шкафов-купе для онлайн-магазинов?



Найдите свою нишу, будьте в ней, как царь и Бог!



Конечно, вы можете быть разносторонним копирайтером и делать качественные тексты на любую, нужную заказчику тему, но что предпочитаете именно вы? Где спрятана ваша душа? О чем могли бы говорить часами?



Вот в этом то и нужно подымать свой уровень и делать ставку именно на ту нишу и темы, где вы лучше всего сможете выразить себя. Также здравомыслящий копирайтер, всегда обращает внимание на трендовые ниши и темы, которые больше всего популярны в поисковиках, а если они еще и совпадают с вашей выбранной нишей – тогда вы вообще счастливый копирайтер.



Мотивируйте себя достижениями коллег, делитесь своим опытом и перенимайте опыт других!



Мотивация очень важна в любом деле, а что касается копирайта так здесь она просто сверх необходима. Мотивация для успешного копирайтера важна, как топливо для автомобиля, чем лучше вы сможете себя замотивировать на создание шедевров, тем гениальней они будут, тем быстрее состоится их выход на страницы интернета, тем больше прибыли они вам принесут.



Станьте хозяином времени! Развивайте концентрацию!



Тайм менеджмент еще никогда, никому не помешал и как показывают исследования - люди которые применяют в жизни методы тайм-менеджмента, гораздо эффективней и успешней чем люди, которые пускают свою жизнь на самотек.



А если к тайм менеджменту добавить развитие коцентрации, планирования, визуализации, работу с аффирмациями и постановкой целей, то представляете в какую мощную машину по выдаче текстов вы вырастите?)



Контролируйте ум и чувства, не позволяйте эмоциям брать верх!



На самом деле можно олицетворять и воплощать любые эмоции, чувства, переживания но при одном условии: если вы в этот момент осознанны. Если вы не позволяет негативным и тяжелым эмоциям брать над вами верх и ввергать в различные подавленные, схваченные, озабоченные и депрессивные состояния.



Вспомните гениальных поэтов, которые ушли из жизни на пике молодости и творческой зрелости, из-за того что не смогли совладать со своими дурными эмоциями и чувствами. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Маяковский – согласитесь, если бы их психо-эмоциональный мир был менее пылким и хаотичным, то возможно их литературное наследие было – бы в разы больше и интересней. Как например у Льва Толстого, который старался вести осознанный, здравый и духовный образ жизни.



Делайте все со знаком качества! Продвигайте собственный Бренд! Создавайте максимум копирайта – минимум рерайта!



Вам нужно создать свой уникальный стиль, то что будет выделять вас на фоне коллег, как например у Пелевина – его никогда не с кем не спутаешь. Нужно максимально перестать рерайтить чужие работы и делать свой уникальный контент. Каждый копирайтер в перспективе может создать из своего псевдонима настоящий бренд, целое издательство очень крутого, интересного и полезного людям контента – стремитесь к этому и пусть вас не пугают мелкие неудачи и трудности, а наоборот служат топливом для дальнейшей творческой деятельности.



Изучайте СЕО! Изучайте русский язык и орфографию!



Без элементарных знаний в области СЕО, пунктуации, грамматики и орфографии языка на котором вы пишите, на пути копиарйтинга придется очень не сладко. И чем выше будут ваши познания в этих направлениях, тем больше у вас шансов для достижения успеха и высокой стоимости текстов. Ведь качественный дорогой текст, должен быть сделан соответственно – максимально грамотно, качественно с оптимизацией под определенные поисковые запросы и целевые предпочтения потребителей.



Плюс ко всему этому у вас должен быть собственный стиль, своя изюминка, уникальность и фишка. Пусть ваши текста взрывают и качают головы заказчиков и если глаза хотя бы один раз встретились с вашим творением, то они уже будут не в силах он от него оторваться до последнего слова.



Развивайтесь в науке, современных технологиях, финансах, культуре и спорте!



В современном мире, жить полноценно не возможно без современных технологий, без финансовой грамотности и развитии во всех выше перечисленных направлениях. А возможно все они станут вашими основными направлениями копирайт-деятельности. Эти темы пользуются большим спросом, как минимум они очень многогранны и перспективны.



Поэтому, конечно же быть в тренде науки, финансов, технологий, культуре и спорте – значит шагать в ногу со временем, полноценно познавать и менять мир в лучшею сторону.



Создайте крутое портфолио, покажите свой талант с разных сторон во всей красе!



Не жалейте времени и денег на свою рекламу, на свое портфолио! Регистрируйтесь сразу на сайтах по трудоустройству и рассылайте свое портфолио в крупные компании, ищите клиентов на долгосрочной основе, профессиональному копирайтеру достаточно 2 - 3 проекта для реализации своего времени в максимально выгодном ключе. 2-3 крупных клиента со стабильными высокодоходными заказами и дело в шляпе. А если сильно подфартит, то вы найдете свой идеальный проект, например андроид-приложение с аудиторией в несколько миллионов, где нужно как можно больше творческого контента за который плата очень высока и щедра...



Хороший копирайтер должен издать книгу бестселлер!



Если у вас получиться издать книгу, это уже будет очень круто и колоритно выглядеть в вашем портфолио, а если эта книга станет еще и бестселлером, а именно ее купят около 1 млн раз, то считайте, что ваша карьера состоялась и если будете продолжать идти в перед, то есть большая вероятность, что вы выйдете на очень высокий доход и профессиональный рост. Изливайте в ней душу и раскрывайте свой потенциал автора, как можно шире. Создавайте, творите, сочиняйте, рисуйте нечто невероятное, то что восхищает ум и дает читателями прикоснуться к искусству в чистой форме, ведь искусство это чувства, душа и правда в одном сгустке, искусство – это вечность, а контент для текстовых бирж – лишь временная суета…



Пусть вашей главной музой станет любимый человек, который рядом!



- Что есть любовь мужчины и женщины? Почему мужчина ради любимой женщины готов лечь на амбразуру грудью? Откуда такие сильные и отчаянные желания между этими двумя разными существами?



- Это все физика, химия и биология, друзья, это все ****-любовь. Мощный симбиоз протонов, электронов и нейронов, мощный выброс феромонов и гормонов, мощный взаимообмен двух полюсов, слияние противоположностей…



Любимый человек, который идет по жизни вместе с вами, как никто другой должен вдохновлять и помогать вам в ваших творческих подвижничествах. Он тот единственный, кто пойдет с вами до конца в паломничество на Эверест, разделит с вами все ваши победы и поражения, все взлеты и падения. Ваш путь будет долгим, извилистым, тернистым и трудным но вы дойдете, вы построите, измените и взлетите, вы долетите к конечной цели и начете все сначала, но только уже в новом амплуа и новой параллельной Вселенной.



Медитируйте, верьте в себя, верьте в Бога – осознайте единство и создавайте невероятные творческие шедевры!



Вера это наше главное оружие и путеводитель на суровом путик к успеху.



Благодаря сильной вере – не возможное становиться возможным. Если вы будете верить в себя, то вы напишете роман эпичней Мастера и Маргариты, если вы будете верить в Бога то вы станет творцом новых миров, судеб и личностей – вселенная в Ваших руках. На листе бумаге возможно все, там реальность становиться именно такой, какой ее придумаете Вы.



Осознайте единство Вашего и Высшего разума и пусть ваше творчество не знает границ, создавайте просто невероятные творческие шедевры. Меняйте мир в лучшею сторону, созидайте, любите, развивайтесь и достигайте просветления.



А также ставьте лайки и пишите отзывы об этой статье! Предлагаю делится здесь методами своего личностного роста в копирайтинге, эту статью еще можно существенно дополнить и приукрасить, так что дерзайте, друзья, жду отзывов!



Автор: Prosvetlenniy

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Салют, друзья! Рад приветствовать вас в этой теме!Скажите, хотели бы вы зарабатывать по $100 за один текст в 5000 знаков с пробелами?Знаю, глупый вопрос! Ведь ответ здесь очевидней, чем сам Капитан Очевидность. Многие русскоязычные и даже англоязычные авторы, точно не отказались бы от такой суммы, а многие просто мечтают, найти заказчиков, готовых платить такие солидные деньги за их труд.О да, выйти на уровень $100 за текст – это серьезный шаг и весомое достижение в карьере любого копирайтера, однако далеко не предел и не конечная цель, а скорее отправная точка, которая говорит, что автор состоялся как копирайтер и готов к большим боям и ярким победам в будущем, согласны?Если согласны, то давайте вместе искать способы и рекомендации - выводить формулы, следуя которым, среднестатистический копирайтер, что пишет по цене от одного до десяти долларов за 1000 знаков, станет автором, который без угрызений совести будет брать за один небольшой текст, как минимум сотню зеленых купюр. И при этом заказчик будет знать, кому и за что он платит, будет безумно рад сотрудничеству с таким автором и крайне благодарен, что этот гений взялся за его работу.- Ну что готовы меняться ? Тогда поехали!Творите, как никто другой, будьте НТКВ (не таким как все)! Выплескивайте на бумагу всего себя, не стесняйтесь!Чистый лист примет вас таким, какой вы есть, он даст полную свободу для самовыражения, он способен поднять вас до невиданных высот и принести вам миллиарды.Ваш потенциал не меньше чем у Стивена Кинга, Джоан Роуллинг или Фредрика Бегбедера. И перед вами такой же чистый лист, как перед ними в свое время. Так что полный вперед, дерзайте!Пусть ваши рукописи будут божественными, гениальными, «феерично-невероятно-шедевральными», пусть люди получают от них счастье, радость, просветление, свободу, умиротворение, мощный заряд, эстетический оргазм и веру в чудо.Пусть все, что напечатано вашими пальцами, станет наивысшей квинтэссенцией копирайтерского мастерства и каждое слово, из-под вашего пера, будет способно приносить миллионы долларов вашим заказчикам, их детям внукам и правнукам…- Да-да! Только так и никак по-другому! А если иначе, то зачем вы вообще становились копирайтером?- Чтобы писать за 3 копейки характеристики шкафов-купе для онлайн-магазинов?Конечно, вы можете быть разносторонним копирайтером и делать качественные тексты на любую, нужную заказчику тему, но что предпочитаете именно вы? Где спрятана ваша душа? О чем могли бы говорить часами?Вот в этом то и нужно подымать свой уровень и делать ставку именно на ту нишу и темы, где вы лучше всего сможете выразить себя. Также здравомыслящий копирайтер, всегда обращает внимание на трендовые ниши и темы, которые больше всего популярны в поисковиках, а если они еще и совпадают с вашей выбранной нишей – тогда вы вообще счастливый копирайтер.Мотивация очень важна в любом деле, а что касается копирайта так здесь она просто сверх необходима. Мотивация для успешного копирайтера важна, как топливо для автомобиля, чем лучше вы сможете себя замотивировать на создание шедевров, тем гениальней они будут, тем быстрее состоится их выход на страницы интернета, тем больше прибыли они вам принесут.Тайм менеджмент еще никогда, никому не помешал и как показывают исследования - люди которые применяют в жизни методы тайм-менеджмента, гораздо эффективней и успешней чем люди, которые пускают свою жизнь на самотек.А если к тайм менеджменту добавить развитие коцентрации, планирования, визуализации, работу с аффирмациями и постановкой целей, то представляете в какую мощную машину по выдаче текстов вы вырастите?)На самом деле можно олицетворять и воплощать любые эмоции, чувства, переживания но при одном условии: если вы в этот момент осознанны. Если вы не позволяет негативным и тяжелым эмоциям брать над вами верх и ввергать в различные подавленные, схваченные, озабоченные и депрессивные состояния.Вспомните гениальных поэтов, которые ушли из жизни на пике молодости и творческой зрелости, из-за того что не смогли совладать со своими дурными эмоциями и чувствами. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Маяковский – согласитесь, если бы их психо-эмоциональный мир был менее пылким и хаотичным, то возможно их литературное наследие было – бы в разы больше и интересней. Как например у Льва Толстого, который старался вести осознанный, здравый и духовный образ жизни.Вам нужно создать свой уникальный стиль, то что будет выделять вас на фоне коллег, как например у Пелевина – его никогда не с кем не спутаешь. Нужно максимально перестать рерайтить чужие работы и делать свой уникальный контент. Каждый копирайтер в перспективе может создать из своего псевдонима настоящий бренд, целое издательство очень крутого, интересного и полезного людям контента – стремитесь к этому и пусть вас не пугают мелкие неудачи и трудности, а наоборот служат топливом для дальнейшей творческой деятельности.Без элементарных знаний в области СЕО, пунктуации, грамматики и орфографии языка на котором вы пишите, на пути копиарйтинга придется очень не сладко. И чем выше будут ваши познания в этих направлениях, тем больше у вас шансов для достижения успеха и высокой стоимости текстов. Ведь качественный дорогой текст, должен быть сделан соответственно – максимально грамотно, качественно с оптимизацией под определенные поисковые запросы и целевые предпочтения потребителей.Плюс ко всему этому у вас должен быть собственный стиль, своя изюминка, уникальность и фишка. Пусть ваши текста взрывают и качают головы заказчиков и если глаза хотя бы один раз встретились с вашим творением, то они уже будут не в силах он от него оторваться до последнего слова.В современном мире, жить полноценно не возможно без современных технологий, без финансовой грамотности и развитии во всех выше перечисленных направлениях. А возможно все они станут вашими основными направлениями копирайт-деятельности. Эти темы пользуются большим спросом, как минимум они очень многогранны и перспективны.Поэтому, конечно же быть в тренде науки, финансов, технологий, культуре и спорте – значит шагать в ногу со временем, полноценно познавать и менять мир в лучшею сторону.Не жалейте времени и денег на свою рекламу, на свое портфолио! Регистрируйтесь сразу на сайтах по трудоустройству и рассылайте свое портфолио в крупные компании, ищите клиентов на долгосрочной основе, профессиональному копирайтеру достаточно 2 - 3 проекта для реализации своего времени в максимально выгодном ключе. 2-3 крупных клиента со стабильными высокодоходными заказами и дело в шляпе. А если сильно подфартит, то вы найдете свой идеальный проект, например андроид-приложение с аудиторией в несколько миллионов, где нужно как можно больше творческого контента за который плата очень высока и щедра...Если у вас получиться издать книгу, это уже будет очень круто и колоритно выглядеть в вашем портфолио, а если эта книга станет еще и бестселлером, а именно ее купят около 1 млн раз, то считайте, что ваша карьера состоялась и если будете продолжать идти в перед, то есть большая вероятность, что вы выйдете на очень высокий доход и профессиональный рост. Изливайте в ней душу и раскрывайте свой потенциал автора, как можно шире. Создавайте, творите, сочиняйте, рисуйте нечто невероятное, то что восхищает ум и дает читателями прикоснуться к искусству в чистой форме, ведь искусство это чувства, душа и правда в одном сгустке, искусство – это вечность, а контент для текстовых бирж – лишь временная суета…- Что есть любовь мужчины и женщины? Почему мужчина ради любимой женщины готов лечь на амбразуру грудью? Откуда такие сильные и отчаянные желания между этими двумя разными существами?- Это все физика, химия и биология, друзья, это все ****-любовь. Мощный симбиоз протонов, электронов и нейронов, мощный выброс феромонов и гормонов, мощный взаимообмен двух полюсов, слияние противоположностей…Любимый человек, который идет по жизни вместе с вами, как никто другой должен вдохновлять и помогать вам в ваших творческих подвижничествах. Он тот единственный, кто пойдет с вами до конца в паломничество на Эверест, разделит с вами все ваши победы и поражения, все взлеты и падения. Ваш путь будет долгим, извилистым, тернистым и трудным но вы дойдете, вы построите, измените и взлетите, вы долетите к конечной цели и начете все сначала, но только уже в новом амплуа и новой параллельной Вселенной.Вера это наше главное оружие и путеводитель на суровом путик к успеху.Благодаря сильной вере – не возможное становиться возможным. Если вы будете верить в себя, то вы напишете роман эпичней Мастера и Маргариты, если вы будете верить в Бога то вы станет творцом новых миров, судеб и личностей – вселенная в Ваших руках. На листе бумаге возможно все, там реальность становиться именно такой, какой ее придумаете Вы.Осознайте единство Вашего и Высшего разума и пусть ваше творчество не знает границ, создавайте просто невероятные творческие шедевры. Меняйте мир в лучшею сторону, созидайте, любите, развивайтесь и достигайте просветления.

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