Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,467 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Складчина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе находятся все темы о сайтах по продаже прогнозов, местных капперов-продавцов, различных складчин, систем игры и платные сканеры букмекерских вилок.
При поддержке
Букмекерская система BS1 - ставки и прогнозы!
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Регулярные конкурсы для любителей спорта находятся здесь!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 22:51
#1
 
Возраст: 28
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Складчина
Всем привет!
Сразу к делу: собираю 10 человек (включая меня) для складчины на хорошем ресурсе (рекламой здесь заниматься не буду).
Берем сразу подписку на месяц, по 2000 рублей с каждого.

Кому интересно, пишем здесь почту свою для связи
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Баннер: {{ slide.title }}
LA888 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Складчина E1ectron1k Прогнозы 11 24.05.2016 02:33
Складчина на NHL u-96 Прогнозы 8 27.12.2010 23:22
Складчина realbet Список интернет мошенников 10 23.09.2010 15:06
Складчина KATALA Прогнозы 39 18.06.2010 18:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Покупателей биткоинов все еще больше, чем продавцов
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар nlobp
ООО "Аваль-Брок" - aval-brok.com
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Drum13
Американцы опасаются демпинга со стороны Газпрома
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ratatara
В Сбербанке решили снизить ставки кредитов и депозитов.
От Ratatara в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от kf98 [ Нет выплаты ]
От mustafa98 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар VictorSamus
С 30 октября оплатить покупки на eBay в России можно через Qiwi
От VictorSamus в разделе «Новости платежных систем»
.     
Пользователей
396,467
Тем
445,094
Сообщений
10,806,815

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube