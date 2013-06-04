Street Fighter - the-street-fighter.ru

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.12.2016
Street Fighter - новинка от админа Positive Group
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После регистрации в подарок боец "Гайл"
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Для игры вы нанимаете уличного бойца. Каждый нанятый боец отличается стоимостью и размером приносимой прибыли. Чем больше стоимость найма бойца - тем больше прибыли она будет приносить участвуя в турнире. Нанятый боец не пропадет и будет приносить Вам прибыль до конца игрового сезона. Перед наймом уличного бойца следует собрать все USD в разделе Турнир.
Бойцы :
Все заработанные монеты попадают 100% на счет для выплаты.
Курс обмена: 100 USD = 1 монета.
Курс игровой валюты: 1 рубль (Руб.) = 100 монет.
Активация выплат 50руб.
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Платежные системы Payeer
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Реферальная система 10% на вывод
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Постоянная Акция на пополнение:
При первом пополнении баланса Вы получите +20% в подарок!
При пополнении от 1000 руб. +5% в подарок!
При пополнении от 3000 руб. +10% в подарок!
Видео :
Наш вклад: