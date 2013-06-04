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Street Fighter - the-street-fighter.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:01
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 2,963
Благодарностей: 251
КП: 0.131
Street Fighter - the-street-fighter.ru
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 25.12.2016

Street Fighter - новинка от админа Positive Group






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Для игры вы нанимаете уличного бойца. Каждый нанятый боец отличается стоимостью и размером приносимой прибыли. Чем больше стоимость найма бойца - тем больше прибыли она будет приносить участвуя в турнире. Нанятый боец не пропадет и будет приносить Вам прибыль до конца игрового сезона. Перед наймом уличного бойца следует собрать все USD в разделе Турнир.



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Все заработанные монеты попадают 100% на счет для выплаты.
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Последний раз редактировалось besenok; Сегодня в 20:22.
besenok на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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