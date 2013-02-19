Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,400 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:25
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,697
Благодарностей: 220
Записей в FX-блоге: 920
Подписок: 5
КП: 0.121
Участник рейтинга Звезды MMGP Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года
Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года.

История максимумов биржевого рынка, рост процентных ставок, M&A-бумы (слияние и поглощение компаний) и трудные времена для Британского фунта - явились определяющими факторами для инвесторов в 2016 году.

Трамп "подкормил" в этом году рынок, что Индекс Доу Джонса взлетел от своих начальных значений февраля в 43 раза!





Канадская Teck Resources была лучшим исполнителем среди акций с рыночной капитализацией более, чем на 10 миллиардов долларов.





15-го декабря 2016 года рыночная капитализация США составила 38% от общемирового показателя, то есть вышла за рамки 10-летнего максимума, в то время как в Европе эти показатели трендово понижались.





Глобально облигации в ноябре побили рекорд 25 лет месячным снижением на 4%.





На инвестиционном уровне по корпоративным долларовым облигациям США продажи устанавливают рекорд шестой год подряд.





Муниципалитеты выпустили наибольшее количество облигаций за период с 2003 года.





Чиновники ФРС подняли процентную ставку во второй раз, срезав до этого почти до нуля в 2008 году.





Ликвидации хедж-фондов в текущем году опережают по показателям открытия уже второй год подряд.





Потоки инвестиций в биржевые фонды продолжают устанавливать рекорды, так как инвесторы отказались от активных спекуляций, сменив их на пассивное управление капиталами.





Расходы Китая на поглощение в США и Европе в 2016 году превысили показатели за три прошлых года вместе взятых.





Time Warner провела наиболее крупную M&A-сделку (слияние и поглощение) с America Online, которая является мишенью компании AT&T, которая могла быть пятой по величине сделкой.





В текущем году было отозвано или прекращено ведение сделок по слиянию и поглощению на общую сумму 10 миллиардов долларов - эти показатели стали рекордными в 2016 году.





Страны ОПЕК закачали рекордные 34,16 миллиона баррелей нефти в день в ноябре.





Девятого ноября для золота был самый тяжелый торговый день, когда инвесторы искали убежища своим капиталам после выборов в президенты Трампа.





Фунт и Песо больше остальных упали по отношению к доллару.





Стерлинги в этом году 24 июня в день Брекзита проскользили на большее количество пунктов к доллару из всех валют.





Стоимость страхового долга Казахстана снизился больше, чем в стальных странах мира. Долг же Германии, напротив, показал самый большой прирост.





В апреле Ant Financial, филиал финансирования Алибабы, в самом большом раунде финансирования спустя месяц был поддержан Didi Chuxing.





Баланс по студенческим американским кредитам превысил 76 миллиардов долларов за год.





Уоррен Баффет стал на 13 миллиардов долларов богаче, в то время как Ван Цзяньлиню судьба не улыбнулась и сделала его беднее на 5,7 миллирда долларов.






Улыбнулась ли вам удача в 2016-м году или же вы считаете, что 2016-й год был худшим за последнее время для вас?




Переведено специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Блог о том, как не потерять свои финансовые средства и себя. Где поставить ЕЛКУ в новом году, чтобы активировать положительные энергии и удачу в своей жизни - обращайтесь за консультацией.
Последний раз редактировалось sunmistik; Сегодня в 10:40.
sunmistik на форуме  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 10:38
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 3,789
Благодарностей: 357
КП: 0.073
Re: Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года
Улыбнулась но явно не так как тем людям в статье которые только за один год заработали средств как некоторые небольшие страны
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Новости хайп индустрии,рефбеки и страховки на HyipStat.top/Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)Инвестирую через MONHYIP- отличный рефбэк!
allexbl вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 10:42
#3
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,697
Благодарностей: 220
Записей в FX-блоге: 920
Подписок: 5
КП: 0.121
Автор темы Re: Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года
Цитата:
Сообщение от allexbl Посмотреть сообщение
Улыбнулась но явно не так как тем людям в статье которые только за один год заработали средств как некоторые небольшие страны
В следующем году многим, кто в текущем году жаловались на свой достаток или отсутствие стабильности, следующие годы окажутся легче.

Баффет меня всегда в осадок повергает. Я его карту неоднократно видела. Ну что сказать, есть такие люди, которые находят бездонный сундук золота и всю жизнь на нем спят. ))
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Блог о том, как не потерять свои финансовые средства и себя. Где поставить ЕЛКУ в новом году, чтобы активировать положительные энергии и удачу в своей жизни - обращайтесь за консультацией.
sunmistik на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 10:44
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.08.2015
Сообщений: 3,789
Благодарностей: 357
КП: 0.073
Re: Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года
sunmistik, ну для этого, они перед этим явно неплохо попахали, чтобы сейчас иметь такую капитализацию, к сожалению с неба сундук с деньгами не упадет)
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Новости хайп индустрии,рефбеки и страховки на HyipStat.top/Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)Инвестирую через MONHYIP- отличный рефбэк!
allexbl вне форума  
Старый Сегодня, 12:18
#5
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,697
Благодарностей: 220
Записей в FX-блоге: 920
Подписок: 5
КП: 0.121
Автор темы Re: Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года
Цитата:
Сообщение от allexbl Посмотреть сообщение
ну для этого, они перед этим явно неплохо попахали
Дело в том, что чтобы напахать как Бффет, надо иметь хотя бы половину тех характеристик, которые имеет он.

Из обсуждений о Баффете я встречала мнение, что человек просто вовремя взял чужие капиталы, инвестор от бога конечно, спекулянт бы с него не получился. ) Видела его карту. )
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Блог о том, как не потерять свои финансовые средства и себя. Где поставить ЕЛКУ в новом году, чтобы активировать положительные энергии и удачу в своей жизни - обращайтесь за консультацией.
sunmistik на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Итоги года: 11 самых обсуждаемых в России технологических явлений 2016 года BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 21 Вчера 23:16
Финансовые итоги 2015 года и прогноз на 2016 BigBossMan Дайджест блогосферы 0 23.12.2015 18:32
Итоги уходящего года Winfolk Инвестирование для начинающих 25 19.02.2013 15:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dengov
Инвестфонд WCP Владимира Потанина инвестировал в «иранский Amazon» и другие интернет-
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
fastmoneymakergroup.com - БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
От Джабраил Омаров в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар megainarmy
Возьму кредит 1000 LR на 31 день, возврат 1500 LR
От megainarmy в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Grekoff
ПАММ-счет sugirf:616658 (Forex-Trend)
От Grekoff в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Vovan356
magnetic8.com - magnetic8
От Vovan356 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
оренбург и область
От Карина Хамидуллина в разделе «Знакомства и встречи»
.     
Пользователей
396,400
Тем
444,994
Сообщений
10,803,674

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube