sunmistik



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Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года



История максимумов биржевого рынка, рост процентных ставок, M&A-бумы (слияние и поглощение компаний) и трудные времена для Британского фунта - явились определяющими факторами для инвесторов в 2016 году.



Трамп "подкормил" в этом году рынок, что Индекс Доу Джонса взлетел от своих начальных значений февраля в 43 раза!











Канадская Teck Resources была лучшим исполнителем среди акций с рыночной капитализацией более, чем на 10 миллиардов долларов.











15-го декабря 2016 года рыночная капитализация США составила 38% от общемирового показателя, то есть вышла за рамки 10-летнего максимума, в то время как в Европе эти показатели трендово понижались.











Глобально облигации в ноябре побили рекорд 25 лет месячным снижением на 4%.











На инвестиционном уровне по корпоративным долларовым облигациям США продажи устанавливают рекорд шестой год подряд.











Муниципалитеты выпустили наибольшее количество облигаций за период с 2003 года.











Чиновники ФРС подняли процентную ставку во второй раз, срезав до этого почти до нуля в 2008 году.











Ликвидации хедж-фондов в текущем году опережают по показателям открытия уже второй год подряд.











Потоки инвестиций в биржевые фонды продолжают устанавливать рекорды, так как инвесторы отказались от активных спекуляций, сменив их на пассивное управление капиталами.











Расходы Китая на поглощение в США и Европе в 2016 году превысили показатели за три прошлых года вместе взятых.











Time Warner провела наиболее крупную M&A-сделку (слияние и поглощение) с America Online, которая является мишенью компании AT&T, которая могла быть пятой по величине сделкой.











В текущем году было отозвано или прекращено ведение сделок по слиянию и поглощению на общую сумму 10 миллиардов долларов - эти показатели стали рекордными в 2016 году.











Страны ОПЕК закачали рекордные 34,16 миллиона баррелей нефти в день в ноябре.











Девятого ноября для золота был самый тяжелый торговый день, когда инвесторы искали убежища своим капиталам после выборов в президенты Трампа.











Фунт и Песо больше остальных упали по отношению к доллару.











Стерлинги в этом году 24 июня в день Брекзита проскользили на большее количество пунктов к доллару из всех валют.











Стоимость страхового долга Казахстана снизился больше, чем в стальных странах мира. Долг же Германии, напротив, показал самый большой прирост.











В апреле Ant Financial, филиал финансирования Алибабы, в самом большом раунде финансирования спустя месяц был поддержан Didi Chuxing.











Баланс по студенческим американским кредитам превысил 76 миллиардов долларов за год.











Уоррен Баффет стал на 13 миллиардов долларов богаче, в то время как Ван Цзяньлиню судьба не улыбнулась и сделала его беднее на 5,7 миллирда долларов.













Улыбнулась ли вам удача в 2016-м году или же вы считаете, что 2016-й год был худшим за последнее время для вас?









Переведено специально для MMGP.ru Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года.История максимумов биржевого рынка, рост процентных ставок, M&A-бумы (слияние и поглощение компаний) и трудные времена для Британского фунта - явились определяющими факторами для инвесторов в 2016 году.Трамп "подкормил" в этом году рынок, что Индекс Доу Джонса взлетел от своих начальных значений февраляКанадскаябыла лучшим исполнителем среди акций с рыночной капитализацией более, чем на15-го декабря 2016 годаСША составила 38% от общемирового показателя, то есть вышла за рамки 10-летнего максимума, в то время как в Европе эти показатели трендово понижались.Глобальнов ноябре побили рекорд 25 лет месячным снижением наНа инвестиционном уровне по корпоративным долларовым облигациям США продажи устанавливают рекорд шестой год подряд.выпустили наибольшее количество облигаций за период с 2003 года.Чиновники ФРС подняливо второй раз, срезав до этого почти до нуля в 2008 году.в текущем году опережают по показателям открытия уже второй год подряд.Потоки инвестиций в биржевые фонды продолжают устанавливать рекорды, так как, сменив их на пассивное управление капиталами.Расходыв США и Европе в 2016 году превысили показатели за три прошлых года вместе взятых.провела наиболее крупную M&A-сделку (слияние и поглощение) с America Online, которая является мишенью компании AT&T, которая могла быть пятой по величине сделкой.В текущем году было отозвано или прекращено ведение сделок по слиянию и поглощению на общую сумму- эти показатели стали рекордными в 2016 году.Странызакачали рекордные 34,16 миллиона баррелей нефти в день в ноябре.Девятого ноября для золота был самый тяжелый торговый день, когда инвесторы искали убежища своим капиталам после выборов в президенты Трампа.больше остальных упали по отношению к доллару.Стерлинги в этом годупроскользили на большее количество пунктов к доллару из всех валют.Стоимость страхового долгаснизился больше, чем в стальных странах мира. Долг же Германии, напротив, показал самый большой прирост.В апреле, филиал финансирования Алибабы, в самом большом раунде финансирования спустя месяц был поддержан Didi Chuxing.Баланс по студенческим американским кредитамза год., в то время как Ван Цзяньлиню судьба не улыбнулась и сделала его беднее на 5,7 миллирда долларов.

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