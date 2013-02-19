Деньги и Инвестиции в 2016 г. - биржевые рынки подводят итоги уходящего года.
История максимумов биржевого рынка, рост процентных ставок, M&A-бумы (слияние и поглощение компаний) и трудные времена для Британского фунта - явились определяющими факторами для инвесторов в 2016 году.
Трамп "подкормил" в этом году рынок, что Индекс Доу Джонса взлетел от своих начальных значений февраля в 43 раза!
Канадская Teck Resources
была лучшим исполнителем среди акций с рыночной капитализацией более, чем на 10 миллиардов долларов.
15-го декабря 2016 года рыночная капитализация
США составила 38% от общемирового показателя, то есть вышла за рамки 10-летнего максимума, в то время как в Европе эти показатели трендово понижались.
Глобально облигации
в ноябре побили рекорд 25 лет месячным снижением на 4%
.
На инвестиционном уровне по корпоративным долларовым облигациям США продажи устанавливают рекорд шестой год подряд.
Муниципалитеты
выпустили наибольшее количество облигаций за период с 2003 года.
Чиновники ФРС подняли процентную ставку
во второй раз, срезав до этого почти до нуля в 2008 году.
Ликвидации хедж-фондов
в текущем году опережают по показателям открытия уже второй год подряд.
Потоки инвестиций в биржевые фонды продолжают устанавливать рекорды, так как инвесторы отказались от активных спекуляций
, сменив их на пассивное управление капиталами.
Расходы Китая на поглощение
в США и Европе в 2016 году превысили показатели за три прошлых года вместе взятых.
Time Warner
провела наиболее крупную M&A-сделку (слияние и поглощение) с America Online, которая является мишенью компании AT&T, которая могла быть пятой по величине сделкой.
В текущем году было отозвано или прекращено ведение сделок по слиянию и поглощению на общую сумму 10 миллиардов долларов
- эти показатели стали рекордными в 2016 году.
Страны ОПЕК
закачали рекордные 34,16 миллиона баррелей нефти в день в ноябре.
Девятого ноября для золота был самый тяжелый торговый день, когда инвесторы искали убежища своим капиталам после выборов в президенты Трампа.
Фунт и Песо
больше остальных упали по отношению к доллару.
Стерлинги в этом году 24 июня в день Брекзита
проскользили на большее количество пунктов к доллару из всех валют.
Стоимость страхового долга Казахстана
снизился больше, чем в стальных странах мира. Долг же Германии, напротив, показал самый большой прирост.
В апреле Ant Financial
, филиал финансирования Алибабы, в самом большом раунде финансирования спустя месяц был поддержан Didi Chuxing.
Баланс по студенческим американским кредитам превысил 76 миллиардов долларов
за год.
Уоррен Баффет стал на 13 миллиардов долларов богаче
, в то время как Ван Цзяньлиню судьба не улыбнулась и сделала его беднее на 5,7 миллирда долларов.
Улыбнулась ли вам удача в 2016-м году или же вы считаете, что 2016-й год был худшим за последнее время для вас?
Переведено специально для MMGP.ru