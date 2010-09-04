Группа ВТБ хочет до 1 марта 2017 года найти покупателя на БМ Банк

ВТБ готова рассмотреть предложения по покупке ее украинской «дочки».
Ряд инвесторов в конце прошлого месяца получили со стороны ВТБ Украина презентацию с основными показателями БМ-банка. Как известно эти два банка являются частью группы ВТБ. При этом ВТБ Украина находится на 14-м месте в рейтинге украинских банков, а БМ-банк – только на 33-м.
Пресс-служба ВТБ подтверждает принятие группой стратегического решения о продаже БМ-банка (Украина). Также сообщается, что все заинтересованные стороны получили официальное предложение на покупку данного актива. Добавляется, что окончательное решение должно быть принято до 1 марта 2017 года.
Однако в НБУ утверждают, что регулятор не получал пакета документов на покупку БМ-банка.
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