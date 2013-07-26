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mavro.org - Инвестиции в криптовалюту Mavro

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Старый Сегодня, 21:47
#1
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 2,990
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КП: 0.037
mavro.org - Инвестиции в криптовалюту Mavro
Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Предтарт проекта 23.12.2016

Представляю инвестиционный проект на базе новой криптовалюты MAVRO (MVR). Ее можно протестировать уже сейчас. Доступны онлайн и кошелек для Windows! Запущен открытый blockchain explorer. Можно зарегистрироваться и купить MAVRO (MVR). Можно получать MAVRO бесплатно (FREE!!!) при помощи крана: http://mavro.org/faucet Также можно майнить MAVRO у себя на компьютере. Для этого Вам нужно скачать и включить кошелек! Сеть Mavro построена на алгоритме Proof-of-Stake - вы можете зарабатывать новые MVR (майнить), просто оставляя ваш оффлайн кошелек включеным.


Маркетинг проекта для инвесторов:
Расчет прогнозной прибыли для инвестора:

Минимальный 24.8% (месяц) 148.8% (6 месяцев) 297.6% (1 год)
Вероятный доход 34.72% (месяц) 208.32% (6 месяцев) 416.64% (1 год)
Максимальный 49.91% (месяц) 299.46% (6 месяцев) 598.92% (1 год)

Платежные системы:
На ввод: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Ripple и другие криптовалюты через сервис Coinpayments. Также в доларах Advcash, PerfectMoney, Payeer, OkPay (с использованием шлюза Advcash).
На вывод: Bitcoin.

Регламент и условия инвестирования:
Каждое внесение средств участником сервиса оформляется в виде отдельного вклада в его личном кабинете. Вклад можно сделать в любой из доступных к вводу ЭПС (электронных платежных систем).
Доход по вкладам в Mavro плавающий. Прибыль может достигать более 5% в сутки.
В день внесения вклада прибыль не начисляется и не выплачивается. Вклад начинает работать с 00.00 МCK суток следующих за сутками внесения вклада.
Инвестор может закрыть вклад и получить возврат инвестированной суммы в любой момент. В случае, если вклад закрывается в течение 31 дней с момента открытия, удерживается комиссия в размере 20% от суммы вклада. По истечение 31 дня с момента открытия вклада, его закрытие осуществляется без комиссии.

Мой вклад: - Как будет возможность делать вклады сразу сделаю скрин.

Партнерская программа:Состоит из 14 уровней




Моя тема по рефбеку
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