mavro.org - Инвестиции в криптовалюту Mavro

Я не админ проекта - тема создана исключительно для ознакомления!!!
Предтарт проекта 23.12.2016
Представляю инвестиционный проект на базе новой криптовалюты MAVRO (MVR). Ее можно протестировать уже сейчас. Доступны онлайн и кошелек для Windows! Запущен открытый blockchain explorer. Можно зарегистрироваться и купить MAVRO (MVR). Можно получать MAVRO бесплатно (FREE!!!) при помощи крана: http://mavro.org/faucet
Также можно майнить MAVRO у себя на компьютере. Для этого Вам нужно скачать и включить кошелек! Сеть Mavro построена на алгоритме Proof-of-Stake - вы можете зарабатывать новые MVR (майнить), просто оставляя ваш оффлайн кошелек включеным.
Маркетинг проекта для инвесторов:
Расчет прогнозной прибыли для инвестора:
Минимальный 24.8% (месяц) 148.8% (6 месяцев) 297.6% (1 год)
Вероятный доход 34.72% (месяц) 208.32% (6 месяцев) 416.64% (1 год)
Максимальный 49.91% (месяц) 299.46% (6 месяцев) 598.92% (1 год)
Платежные системы:
На ввод: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Ripple и другие криптовалюты через сервис Coinpayments. Также в доларах Advcash, PerfectMoney, Payeer, OkPay (с использованием шлюза Advcash).
На вывод: Bitcoin.
Регламент и условия инвестирования:
Каждое внесение средств участником сервиса оформляется в виде отдельного вклада в его личном кабинете. Вклад можно сделать в любой из доступных к вводу ЭПС (электронных платежных систем).
Доход по вкладам в Mavro плавающий. Прибыль может достигать более 5% в сутки.
В день внесения вклада прибыль не начисляется и не выплачивается. Вклад начинает работать с 00.00 МCK суток следующих за сутками внесения вклада.
Инвестор может закрыть вклад и получить возврат инвестированной суммы в любой момент. В случае, если вклад закрывается в течение 31 дней с момента открытия, удерживается комиссия в размере 20% от суммы вклада. По истечение 31 дня с момента открытия вклада, его закрытие осуществляется без комиссии.
Мой вклад:
- Как будет возможность делать вклады сразу сделаю скрин.
Партнерская программа:
Состоит из 14 уровней
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