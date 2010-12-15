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IPO investor - ipo-investor.ru

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:55
#1
Аналитический портал WinBetting.pro
 
Аватар WinBetting
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 187
Благодарностей: 103
КП: 0.275
IPO investor - ipo-investor.ru
Добрый день, коллеги! Несмотря на то, что многие форумчане mmgp.ru инвестируют в наш проект напрямую не один месяц, мы только сейчас открываем тему по нашему проекту.
Наш сайт ipo-investor.ru (имеет рабочий кабинет инвестора) создан для прямых инвестиций в проекты группы WinBetting, подробнее о проектах читайте на нашем сайте, вкратце о проектах:
1. WinBetting.pro - популярнейший беттинговый портал рунета с 8-летней историей, с января 2016 года на IPO, имеет свыше 15 групп в соц. сетях свыше 400 000 игроков.
WinBetting.pro имеет партнёрские соглашения с большинством известных букмекерских контор мира: William Hill, Sportingbet, Leon, 888sports, Марафон, Париматч, 1XBet, WinLineBet, 10Bet и другими известными мировыми брендами.
2. Cервис платного доступа к ставкам bs1bet.com - сейчас ещё дорабатывает последние дни старая версия, но уже готова современная новая версия с партнёрской программой (rev. share) для дополнительного продвижения среди владельцев сайтов спортивной и беттинговой тематики, блоггеров, миллионов пользователей в соц. сетях и т.д. .
3. Международный букмекерский портал (официальный старт в январе) - новый стартап команды WinBetting, полностью посвящённый букмекерским конторам. Достигнута договорённость о привлечении в эксперты и кураторы проекта менеджеров авторитетных западных и русскоязычных брендов, а также о проведении ряда совместных акций с известными букмекерскими брендами. Особенностью суперпортала будет также огромное количество материалов по букмекерам, что сделает проект по сути первой энциклопедией мирового букмекерства.

В настоящее время мы работаем над английской и испанской версиями всех 3-х проектов и нужно дополнительные инвестиции.
Мы предлагаем:
Доходность для инвесторов: дивиденды 10% в месяц или 2.5% в неделю на выбор инвестора в USD.
Платёжные системы для депозитов и выплат: Перфект, ЯндексДеньги, Bitcoin, Skrill. Если нужно, другие ПС для инвестиций и выплат можно обсудить индивидуально.

На сумму инвестиций свыше 1000$ можем выписать именные векселя или подписать договор займа, минимальный вклад 200$.

Наши гарантии: кроме именных векселей и договоров займа это большая капитализация проектов группы WinBetting - недавно было предложение крупной российской медиагруппы купить проект WinBetting.pro со всеми соц.сетями и действующими партнёрскими программами за 169 000$, однако мы решили, что гораздо выгоднее будет используя сторонние инвестиции сделать из проектов группы WinBetting масштабный мультиязычный беттинговый проект и его стоимость будет в десятки раз выше предложенного.

По любым вопросам пишите на admin@winbetting.pro, ответим максимально оперативно.

добавлено через 1 минуту
А сейчас самое главное, ради чего мы открыли тему (в нас охотно инвестировали и без тем на mmgp.ru):
сейчас есть возможность очень выгодно купить сайт наших конкурентов, нужно в ближайшую неделю 6.5к$ (недостающая сумма для покупки), по этой сумме мы готовы выплатить дивиденды 15% в месяц в USD, наши обычные дивиденды 8-10%. По всем инвестициям мы можем подписать любые документы, подробности можно обсудить на admin@winbetting.pro .
P.S. Просьба форумчан mmgp, получающие выплаты с наших проектов запостить скрины полученных дивидендов за эти месяцы.
__________________
Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!
Последний раз редактировалось WinBetting; Сегодня в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
WinBetting на форуме  
Старый Сегодня, 16:15
#2
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,100
Благодарностей: 1,344
КП: 0.171
Re: IPO investor - ipo-investor.ru
Цитата:
Сообщение от WinBetting Посмотреть сообщение
нужно в ближайшую неделю 6.5к$
Может просто на елку не хватает?
__________________
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Rbk7 вне форума  
Старый Сегодня, 16:19
#3
Аналитический портал WinBetting.pro
 
Аватар WinBetting
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 187
Благодарностей: 103
КП: 0.275
Автор темы Re: IPO investor - ipo-investor.ru
То Rbk7: )))) если бы Вы примерно могли рассчитывать доход таких сайтов как WinBetting.pro по партнёрским программам, то такой вопрос бы не прозвучал.))) Да и первое правило инвестора: надо инвестировать туда, где есть доверие. Значит в Вашем случае это другой проект.
__________________
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WinBetting на форуме  
Старый Сегодня, 16:33
#4
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,100
Благодарностей: 1,344
КП: 0.171
Re: IPO investor - ipo-investor.ru
Цитата:
Сообщение от WinBetting Посмотреть сообщение
Значит в Вашем случае это другой проект.
Поживем - увидим...
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе.Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!).BisuPro.com - ежедневная раздача бонусов. Инвестирую с MONHYIP - лучший рефбек
Rbk7 вне форума  
Старый Сегодня, 17:18
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: УКРАЇНА
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.09.2015
Сообщений: 106
Благодарностей: 36
КП: 0.127
Re: IPO investor - ipo-investor.ru
по прямым инвестициям в винбетинг недельные дивиденды выплачено 2,5%


winbetting
WMID: 7................
Сума 10,00 WMZ
примітка І.....
Дата 23.12.2016 3:19:22
Звідки
ternopil вне форума  
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