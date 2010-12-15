WinBetting Аналитический портал WinBetting.pro



Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 15.12.2010 Сообщений: 187 Благодарностей: 103 КП: 0.275

IPO investor - ipo-investor.ru

Наш сайт

1. WinBetting.pro - популярнейший беттинговый портал рунета с 8-летней историей, с января 2016 года на IPO, имеет свыше 15 групп в соц. сетях свыше 400 000 игроков.

WinBetting.pro имеет партнёрские соглашения с большинством известных букмекерских контор мира: William Hill, Sportingbet, Leon, 888sports, Марафон, Париматч, 1XBet, WinLineBet, 10Bet и другими известными мировыми брендами.

2. Cервис платного доступа к ставкам bs1bet.com - сейчас ещё дорабатывает последние дни старая версия, но уже готова современная новая версия с партнёрской программой (rev. share) для дополнительного продвижения среди владельцев сайтов спортивной и беттинговой тематики, блоггеров, миллионов пользователей в соц. сетях и т.д. .

3. Международный букмекерский портал (официальный старт в январе) - новый стартап команды WinBetting, полностью посвящённый букмекерским конторам. Достигнута договорённость о привлечении в эксперты и кураторы проекта менеджеров авторитетных западных и русскоязычных брендов, а также о проведении ряда совместных акций с известными букмекерскими брендами. Особенностью суперпортала будет также огромное количество материалов по букмекерам, что сделает проект по сути первой энциклопедией мирового букмекерства.



В настоящее время мы работаем над английской и испанской версиями всех 3-х проектов и нужно дополнительные инвестиции.

Мы предлагаем:

Доходность для инвесторов: дивиденды 10% в месяц или 2.5% в неделю на выбор инвестора в USD.

Платёжные системы для депозитов и выплат: Перфект, ЯндексДеньги, Bitcoin, Skrill. Если нужно, другие ПС для инвестиций и выплат можно обсудить индивидуально.



На сумму инвестиций свыше 1000$ можем выписать именные векселя или подписать договор займа, минимальный вклад 200$.



Наши гарантии: кроме именных векселей и договоров займа это большая капитализация проектов группы WinBetting - недавно было предложение крупной российской медиагруппы купить проект WinBetting.pro со всеми соц.сетями и действующими партнёрскими программами за 169 000$, однако мы решили, что гораздо выгоднее будет используя сторонние инвестиции сделать из проектов группы WinBetting масштабный мультиязычный беттинговый проект и его стоимость будет в десятки раз выше предложенного.



По любым вопросам пишите на



добавлено через 1 минуту

А сейчас самое главное, ради чего мы открыли тему (в нас охотно инвестировали и без тем на mmgp.ru):

сейчас есть возможность очень выгодно купить сайт наших конкурентов, нужно в ближайшую неделю 6.5к$ (недостающая сумма для покупки), по этой сумме мы готовы выплатить дивиденды 15% в месяц в USD, наши обычные дивиденды 8-10%. По всем инвестициям мы можем подписать любые документы, подробности можно обсудить на

P.S. Просьба форумчан mmgp, получающие выплаты с наших проектов запостить скрины полученных дивидендов за эти месяцы. Добрый день, коллеги! Несмотря на то, что многие форумчане mmgp.ru инвестируют в наш проект напрямую не один месяц, мы только сейчас открываем тему по нашему проекту.Наш сайт ipo-investor.ru (имеет рабочий кабинет инвестора) создан для прямых инвестиций в проекты группы WinBetting, подробнее о проектах читайте на нашем сайте , вкратце о проектах:1.- популярнейший беттинговый портал рунета с 8-летней историей, с января 2016 года на IPO, имеет свыше 15 групп в соц. сетях свыше 400 000 игроков.WinBetting.pro имеет партнёрские соглашения с большинством известных букмекерских контор мира: William Hill, Sportingbet, Leon, 888sports, Марафон, Париматч, 1XBet, WinLineBet, 10Bet и другими известными мировыми брендами.2.- сейчас ещё дорабатывает последние дни старая версия, но уже готова современная новая версия с партнёрской программой (rev. share) для дополнительного продвижения среди владельцев сайтов спортивной и беттинговой тематики, блоггеров, миллионов пользователей в соц. сетях и т.д. .3.(официальный старт в январе) - новый стартап команды WinBetting, полностью посвящённый букмекерским конторам. Достигнута договорённость о привлечении в эксперты и кураторы проекта менеджеров авторитетных западных и русскоязычных брендов, а также о проведении ряда совместных акций с известными букмекерскими брендами. Особенностью суперпортала будет также огромное количество материалов по букмекерам, что сделает проект по сути первой энциклопедией мирового букмекерства.В настоящее время мы работаем над английской и испанской версиями всех 3-х проектов и нужно дополнительные инвестиции.Мы предлагаем:дивиденды 10% в месяц или 2.5% в неделю на выбор инвестора в USD.Платёжные системы для депозитов и выплат: Перфект, ЯндексДеньги, Bitcoin, Skrill. Если нужно, другие ПС для инвестиций и выплат можно обсудить индивидуально.На сумму инвестиций свыше 1000$ можем выписать именные векселя или подписать договор займа, минимальный вклад 200$.кроме именных векселей и договоров займа это большая капитализация проектов группы WinBetting - недавно было предложение крупной российской медиагруппы купить проект WinBetting.pro со всеми соц.сетями и действующими партнёрскими программами за 169 000$, однако мы решили, что гораздо выгоднее будет используя сторонние инвестиции сделать из проектов группы WinBetting масштабный мультиязычный беттинговый проект и его стоимость будет в десятки раз выше предложенного.По любым вопросам пишите на admin@winbetting.pro , ответим максимально оперативно.А сейчас самое главное, ради чего мы открыли тему (в нас охотно инвестировали и без тем на mmgp.ru):сейчас есть возможность очень выгодно купить сайт наших конкурентов, нужно в ближайшую неделю 6.5к$ (недостающая сумма для покупки), по этой сумме мы готовы выплатить дивиденды 15% в месяц в USD, наши обычные дивиденды 8-10%. По всем инвестициям мы можем подписать любые документы, подробности можно обсудить на admin@winbetting.pro P.S. Просьба форумчан mmgp, получающие выплаты с наших проектов запостить скрины полученных дивидендов за эти месяцы.

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