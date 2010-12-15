IPO investor - ipo-investor.ru

Добрый день, коллеги! Несмотря на то, что многие форумчане mmgp.ru инвестируют в наш проект напрямую не один месяц, мы только сейчас открываем тему по нашему проекту.
Наш сайт ipo-investor.ru
(имеет рабочий кабинет инвестора) создан для прямых инвестиций в проекты группы WinBetting, подробнее о проектах читайте на нашем сайте
, вкратце о проектах:
1. WinBetting.pro
- популярнейший беттинговый портал рунета с 8-летней историей, с января 2016 года на IPO, имеет свыше 15 групп в соц. сетях свыше 400 000 игроков.
WinBetting.pro имеет партнёрские соглашения с большинством известных букмекерских контор мира: William Hill, Sportingbet, Leon, 888sports, Марафон, Париматч, 1XBet, WinLineBet, 10Bet и другими известными мировыми брендами.
2. Cервис платного доступа к ставкам bs1bet.com
- сейчас ещё дорабатывает последние дни старая версия, но уже готова современная новая версия с партнёрской программой (rev. share) для дополнительного продвижения среди владельцев сайтов спортивной и беттинговой тематики, блоггеров, миллионов пользователей в соц. сетях и т.д. .
3. Международный букмекерский портал
(официальный старт в январе) - новый стартап команды WinBetting, полностью посвящённый букмекерским конторам. Достигнута договорённость о привлечении в эксперты и кураторы проекта менеджеров авторитетных западных и русскоязычных брендов, а также о проведении ряда совместных акций с известными букмекерскими брендами. Особенностью суперпортала будет также огромное количество материалов по букмекерам, что сделает проект по сути первой энциклопедией мирового букмекерства.
В настоящее время мы работаем над английской и испанской версиями всех 3-х проектов и нужно дополнительные инвестиции.
Мы предлагаем:
Доходность для инвесторов:
дивиденды 10% в месяц или 2.5% в неделю на выбор инвестора в USD.
Платёжные системы для депозитов и выплат: Перфект, ЯндексДеньги, Bitcoin, Skrill. Если нужно, другие ПС для инвестиций и выплат можно обсудить индивидуально.
На сумму инвестиций свыше 1000$ можем выписать именные векселя или подписать договор займа, минимальный вклад 200$.
Наши гарантии:
кроме именных векселей и договоров займа это большая капитализация проектов группы WinBetting - недавно было предложение крупной российской медиагруппы купить проект WinBetting.pro со всеми соц.сетями и действующими партнёрскими программами за 169 000$, однако мы решили, что гораздо выгоднее будет используя сторонние инвестиции сделать из проектов группы WinBetting масштабный мультиязычный беттинговый проект и его стоимость будет в десятки раз выше предложенного.
По любым вопросам пишите на admin@winbetting.pro
, ответим максимально оперативно.
добавлено через 1 минуту
А сейчас самое главное, ради чего мы открыли тему (в нас охотно инвестировали и без тем на mmgp.ru):
сейчас есть возможность очень выгодно купить сайт наших конкурентов, нужно в ближайшую неделю 6.5к$ (недостающая сумма для покупки), по этой сумме мы готовы выплатить дивиденды 15% в месяц в USD, наши обычные дивиденды 8-10%. По всем инвестициям мы можем подписать любые документы, подробности можно обсудить на admin@winbetting.pro
.
P.S. Просьба форумчан mmgp, получающие выплаты с наших проектов запостить скрины полученных дивидендов за эти месяцы.