Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сегодня, 18:35
Сегодня, 15:07
#
1
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 533
Благодарностей: 340
savenewyear.com
Я не админ
savenewyear.com
Дата старта : 23.12.2016
До Нового Года осталось меньше месяца, а денег на праздник не хватает?
Вложи их сегодня и зарабатывай в нашем уникальном проекте, где твой доход зависит от изменения температуры! Об игре:
Чем ниже температура, тем выше процент!
Текущий процент 1%
Температура 0 °C
Период начислений ежечасно
Сумма депозита 10$-2000$
Выплаты автоматические на кошелек
Максимальная прибыль +20%
Возврат тела депозита нет
Процент зависит от температуры в Москве и рассчитывается по формуле 1% + 0.1% за каждый градус ниже 0 °C на момент выплаты.
Внесенный депозит не возвращается, проценты начисляются пока прибыль по депозиту не превысит 20% и автоматически поступают на кошелек
Например, вклад 100$ закроется, когда ты получишь выплат на сумму 120$, время вклада будет зависеть от температуры (максимум 5 дней, если температура будет выше или равна 0 °C все время)
Платёжные системы:
Perfect , PAYEER, BTC, NIX, Advcash
Партнерская программа
7% от суммы инвестирования партнеров первого уровня
2% от суммы инвестирования партнера второго уровня
мой вклад:
Сегодня, 15:21
#
2
Топ Мастер
Имя:
Леди Pozitive
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 13,098
Благодарностей: 25,360
награды
Цитата:
Сообщение от
Pandav
До Нового Года осталось меньше месяца
А на моем календаре всего неделя..
Цитата:
Сообщение от
Pandav
где твой доход зависит от изменения температуры!
Очень интересная идея для хайпа
Сегодня, 15:24
#
3
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 268
Благодарностей: 102
Re: savenewyear.com
Блин, чего так поздно, в начале декабря бы его!
Сегодня, 15:25
#
4
Мастер
Имя:
Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 2,668
Благодарностей: 2,515
Re: savenewyear.com
Выплаты
12.24.16 11:02 Account Receive +0.1 Received Payment 0.1 USD from account U13106480 to account U7875094. Batch: 158057015. Memo: API Payment. Auto.
12.24.16 10:02 Account Receive +0.1 Received Payment 0.1 USD from account U13106480 to account U7875094. Batch: 158051544. Memo: API Payment. Auto.
12.24.16 09:02 Account Receive +0.1 Received Payment 0.1 USD from account U13106480 to account U7875094. Batch: 158047001. Memo: API Payment. Auto.
12.24.16 08:02 Account Receive +0.1 Received Payment 0.1 USD from account U13106480 to account U7875094. Batch: 158042467. Memo: API Payment. Auto.
Сегодня, 15:25
#
5
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 533
Благодарностей: 340
Re: savenewyear.com
Цитата:
Сообщение от
Sou
Очень интересная идея для хайпа
Только похоже они хорошо ознакомились с прогнозами!
А в сибири -30 !
добавлено через 15 минут
автомат
Transaction ID:
cc464e54-b5cf-49a3-8927-c2b0bfc781fb
От:
savenewyearcom@gmail.com
Сумма:
0.10 USD
Последний раз редактировалось Pandav; Сегодня в
15:41.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 15:43
#
6
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 1,545
Благодарностей: 314
Цитата:
Сообщение от
Pandav
Процент зависит от температуры в Москве и рассчитывается по формуле 1% + 0.1% за каждый градус ниже 0 °C на момент выплаты
это,что за бред?
Сегодня, 15:45
#
7
Профессионал
Имя:
Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,534
Благодарностей: 6,333
Re: savenewyear.com
Цитата:
Сообщение от
Pandav
До Нового Года осталось меньше месяца, а денег на праздник не хватает?
Думаю, вопросительный знак здесь лишний.
Админ предлагает скинуться ему на Новый Год.
Цитата:
Сообщение от
Pandav
Вложи их сегодня
добавлено через 10 минут
И в очередной раз:
Цитата:
Администрация вправе приостановить свою операционную деятельность и выполнение обязательств перед клиентами в случае, если на деятельность проекта влияют такие факторы как:
землетрясение, мировые экономические кризисы, войны, техногенные катастрофы, забастовки, эпидемии и революции. В случае, если такие факторы имеют место, проект предупреждает о приостановке своей операционной деятельности на своем сайте.
Интересно, какой катаклизм выберет Админ для СКАМа?
Последний раз редактировалось IgKr; Сегодня в
15:56.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 16:21
#
8
Мастер
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,100
Благодарностей: 1,344
Re: savenewyear.com
Цитата:
Сообщение от
IgKr
Интересно, какой катаклизм выберет Админ для СКАМа?
Самый банальный и простой -
эпидемия гриппа
Сегодня, 16:44
#
9
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,887
Благодарностей: 3,557
Re: savenewyear.com
деп
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account.
Accounts: U4730023->U13106480. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 492, OkMonday..
Date: 12:02 24.12.16. Batch: 158061369.
добавлено через 2 минуты
автовыплата
The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U13106480->U4730023. Memo: API Payment. Auto..
Date: 13:03 24.12.16. Batch: 158065137.
Последний раз редактировалось OkMonday; Сегодня в
16:47.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 17:29
#
10
Топ Мастер
Имя:
игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,714
Благодарностей: 10,193
награды
Re: savenewyear.com
автоматная очередь
24.12.16 13:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19хххх. Batch: 158065712. Memo: API Payment. Auto.
24.12.16 12:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158062044. Memo: API Payment. Auto.
24.12.16 11:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх Batch: 158057831. Memo: API Payment. Auto.
24.12.16 10:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158052562. Memo: API Payment. Auto.
24.12.16 09:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158047726. Memo: API Payment. Auto.
24.12.16 08:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158043187. Memo: API Payment. Auto.
24.12.16 07:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19хххххх. Batch: 158039596. Memo: API Payment. Auto.
24.12.16 06:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158036893. Memo: API Payment. Auto.
Сегодня, 17:45
#
11
Топ Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,887
Благодарностей: 3,557
Re: savenewyear.com
автовыплата
The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U13106480->U4730023. Memo: API Payment. Auto..
Date: 14:03 24.12.16. Batch: 158069227.
Сегодня, 17:55
#
12
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 533
Благодарностей: 340
Re: savenewyear.com
авто
Transaction ID:
c92158b6-4521-471b-ac3f-1315bc98b920
От:
savenewyearcom@gmail.com
Сумма:
0.10 USD
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 18:35
Случайные темы
Ввод/Вывод LR,PM,WMZ,WMR, AP,PP,ЯД на Альфу, ВТБ24,ПСБ,Сбербанк, Privat24,VISA/MC
От
ser198 в разделе «Ввод и Вывод валюты»