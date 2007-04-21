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savenewyear.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:07
#1
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 533
Благодарностей: 340
КП: 0.033
savenewyear.com
Я не админ


savenewyear.com



Дата старта : 23.12.2016

До Нового Года осталось меньше месяца, а денег на праздник не хватает?
Вложи их сегодня и зарабатывай в нашем уникальном проекте, где твой доход зависит от изменения температуры!

Об игре:

Чем ниже температура, тем выше процент!
Текущий процент 1%
Температура 0 °C
Период начислений ежечасно
Сумма депозита 10$-2000$
Выплаты автоматические на кошелек
Максимальная прибыль +20%
Возврат тела депозита нет
Процент зависит от температуры в Москве и рассчитывается по формуле 1% + 0.1% за каждый градус ниже 0 °C на момент выплаты.
Внесенный депозит не возвращается, проценты начисляются пока прибыль по депозиту не превысит 20% и автоматически поступают на кошелек

Например, вклад 100$ закроется, когда ты получишь выплат на сумму 120$, время вклада будет зависеть от температуры (максимум 5 дней, если температура будет выше или равна 0 °C все время)

Платёжные системы: Perfect , PAYEER, BTC, NIX, Advcash

Партнерская программа

7% от суммы инвестирования партнеров первого уровня
2% от суммы инвестирования партнера второго уровня

мой вклад:

Цитата:
Transaction ID:
896ba6ae-790e-4fd8-9d8c-1114e15cb943
Кому:
savenewyearcom@gmail.com
Снято:
-10.00 USD
__________________
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Pandav на форуме  
Старый Сегодня, 15:21
#2
Sou
Топ Мастер
 
Имя: Леди Pozitive
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 13,098
Благодарностей: 25,360
КП: 0.132

награды Волшебный горшочек 
Цитата:
Сообщение от Pandav Посмотреть сообщение
До Нового Года осталось меньше месяца
А на моем календаре всего неделя..
Цитата:
Сообщение от Pandav Посмотреть сообщение
где твой доход зависит от изменения температуры!
Очень интересная идея для хайпа
__________________
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Sou на форуме  
Старый Сегодня, 15:24
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.07.2015
Сообщений: 268
Благодарностей: 102
КП: 0.000
Re: savenewyear.com
Блин, чего так поздно, в начале декабря бы его!
__________________
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Klay3 на форуме  
Старый Сегодня, 15:25
#4
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 2,668
Благодарностей: 2,515
КП: 0.003
Re: savenewyear.com
Выплаты

12.24.16 11:02 Account Receive +0.1 Received Payment 0.1 USD from account U13106480 to account U7875094. Batch: 158057015. Memo: API Payment. Auto.

12.24.16 10:02 Account Receive +0.1 Received Payment 0.1 USD from account U13106480 to account U7875094. Batch: 158051544. Memo: API Payment. Auto.

12.24.16 09:02 Account Receive +0.1 Received Payment 0.1 USD from account U13106480 to account U7875094. Batch: 158047001. Memo: API Payment. Auto.

12.24.16 08:02 Account Receive +0.1 Received Payment 0.1 USD from account U13106480 to account U7875094. Batch: 158042467. Memo: API Payment. Auto.
__________________
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V-seti вне форума  
Старый Сегодня, 15:25
#5
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 533
Благодарностей: 340
КП: 0.033
Автор темы Re: savenewyear.com
Цитата:
Сообщение от Sou Посмотреть сообщение

Очень интересная идея для хайпа
Только похоже они хорошо ознакомились с прогнозами!

А в сибири -30 !

добавлено через 15 минут
автомат

Transaction ID:
cc464e54-b5cf-49a3-8927-c2b0bfc781fb
От:
savenewyearcom@gmail.com
Сумма:
0.10 USD
__________________
На правах рекламы: Финансовая группа Solvena – номер один на рынке криптоинвестиций

Регистрация SWISSCOIN
Долевик-акции майнинга
Последний раз редактировалось Pandav; Сегодня в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Pandav на форуме  
Старый Сегодня, 15:43
#6
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 1,545
Благодарностей: 314
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Pandav Посмотреть сообщение
Процент зависит от температуры в Москве и рассчитывается по формуле 1% + 0.1% за каждый градус ниже 0 °C на момент выплаты
это,что за бред?
__________________
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rysi1967 вне форума  
Старый Сегодня, 15:45
#7
Профессионал
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 4,534
Благодарностей: 6,333
КП: 0.000
Re: savenewyear.com
Цитата:
Сообщение от Pandav Посмотреть сообщение
До Нового Года осталось меньше месяца, а денег на праздник не хватает?
Думаю, вопросительный знак здесь лишний.
Админ предлагает скинуться ему на Новый Год.

Цитата:
Сообщение от Pandav Посмотреть сообщение
Вложи их сегодня
добавлено через 10 минут
И в очередной раз:

Цитата:
Администрация вправе приостановить свою операционную деятельность и выполнение обязательств перед клиентами в случае, если на деятельность проекта влияют такие факторы как: землетрясение, мировые экономические кризисы, войны, техногенные катастрофы, забастовки, эпидемии и революции. В случае, если такие факторы имеют место, проект предупреждает о приостановке своей операционной деятельности на своем сайте.
Интересно, какой катаклизм выберет Админ для СКАМа?
__________________
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Последний раз редактировалось IgKr; Сегодня в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
IgKr вне форума  
Старый Сегодня, 16:21
#8
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,100
Благодарностей: 1,344
КП: 0.171
Re: savenewyear.com
Цитата:
Сообщение от IgKr Посмотреть сообщение
Интересно, какой катаклизм выберет Админ для СКАМа?
Самый банальный и простой - эпидемия гриппа
__________________
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Rbk7 вне форума  
Старый Сегодня, 16:44
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,887
Благодарностей: 3,557
КП: 0.132
Re: savenewyear.com
деп

The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account.
Accounts: U4730023->U13106480. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 492, OkMonday..
Date: 12:02 24.12.16. Batch: 158061369.

добавлено через 2 минуты
автовыплата

The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U13106480->U4730023. Memo: API Payment. Auto..
Date: 13:03 24.12.16. Batch: 158065137.
__________________
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Последний раз редактировалось OkMonday; Сегодня в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
OkMonday на форуме  
Старый Сегодня, 17:29
#10
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,714
Благодарностей: 10,193
КП: 0.099

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: savenewyear.com
автоматная очередь

24.12.16 13:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19хххх. Batch: 158065712. Memo: API Payment. Auto.

24.12.16 12:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158062044. Memo: API Payment. Auto.

24.12.16 11:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх Batch: 158057831. Memo: API Payment. Auto.

24.12.16 10:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158052562. Memo: API Payment. Auto.

24.12.16 09:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158047726. Memo: API Payment. Auto.

24.12.16 08:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158043187. Memo: API Payment. Auto.

24.12.16 07:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19хххххх. Batch: 158039596. Memo: API Payment. Auto.

24.12.16 06:13 Receive Received Payment 0.15 USD from account U13106480 to account U19ххххх. Batch: 158036893. Memo: API Payment. Auto.
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tigr на форуме  
Старый Сегодня, 17:45
#11
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 6,887
Благодарностей: 3,557
КП: 0.132
Re: savenewyear.com
автовыплата

The amount of 0.5 USD has been deposited to your Perfect Money account.
Accounts: U13106480->U4730023. Memo: API Payment. Auto..
Date: 14:03 24.12.16. Batch: 158069227.
__________________
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OkMonday на форуме  
Старый Сегодня, 17:55
#12
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2015
Сообщений: 533
Благодарностей: 340
КП: 0.033
Автор темы Re: savenewyear.com
авто

Transaction ID:
c92158b6-4521-471b-ac3f-1315bc98b920
От:
savenewyearcom@gmail.com

Сумма:
0.10 USD
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