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Вирус Faketoken атакует пользователей финансовых приложений на Android и требует выку
Вирус Faketoken атакует пользователей финансовых приложений на Android и требует выкуп
23.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Kaspersky Lab предупреждает пользователей мобильных банков об опасности заражения вирусом трояна «Faketoken», который может шифровать данные пользователя мобильного банка, чтобы затем требовать выкуп.
Более 16 тыс. человек на территории 27 стран стали жертвами вредоносной программы, которая ориентирована на более чем 2 тыс. финансовых приложений ОС Android.
Согласно данным Kaspersky Lab, троян распространяется под видом различных игр и программ, часто имитирующих Adobe Flash Player.
Используя базу данных в зависимости от языка пользователя, троян будет отображать различные фишинговые сообщения. Если нажать на сообщение, программа открывает страницу, которая крадет пароли от учётных записей Gmail.
Kaspersky Lab представила подробный список функций, на которые способен вирус, включая блокировку устройства для того, чтобы вымогать деньги за восстановление доступа.
Источник - banks.eu