Объём золота в ETF-индексах сокращается 28 дней подряд

В то время, когда спрос на физическое золото стремительно растёт в Индии и Китае, в том числе и с премиями по сделкам...
Bloomberg сообщает, что инвесторы начали массово выводить свои золотые активы, сразу же после того, как Хиллари Клинтон признала своё поражение, а Дональд Трамп объявил себя президентом. В итоге, вот уже двадцать восемь дней подряд золотые запасы в ETF стремительно сокращаются, что стало рекордным временным показателем, начиная с 2004 года, когда были сформированы ETF-индексы.
За указанный промежуток времени, инвесторы изъяли 11 процентов от золотых запасов ETF, до 1787 метрических тонн, что так же усиливает панические настроения.
Но, не смотря на ухудшающиеся экономические условия, золото начинает двигаться в противоположную сторону, то есть дешеветь, как, к примеру, сейчас, на данный момент.
Кстати говоря, сейчас дорожает Биткоин, что создаёт чёткую иллюзию самого настоящего дежавю, ведь точно такие же движения на рынке были в конце 2015 года.
Перевод специально для mmgp.ru zerohedge.com