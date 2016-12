myhyipsnet Специалист

Cryptoage - cryptoage.biz Старт 23/12/2016



языки: EN



Новый проект: CRYPTOAGE Ltd

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

CRYPTOAGE Ltd. is an establishment which was legally registered in Seychelles in April, 2015. Later this year, it was transformed to a firm of open joint-stock, to make financial products presented by the Fund obtainable for each person.

Перевод с Google: (RU)

Цитата:

CRYPTOAGE Ltd. является учреждением, которое было официально зарегистрирована на Сейшельских островах в апреле 2015 года В этом году она была преобразована в фирму открытого акционерного, чтобы сделать финансовые продукты, представленные Фондом, получаемого для каждого человека.

+ Планы: 2.0% daily for 7 days / 2.5% daily for 14 days / 3% daily for 21 days / 4% daily for 28 days / 5% daily for 35 days (Principal Back)









Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, NixMoney.

* Минимальный депозит: $5-$9999

* Реф. программа: 4% - 8%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: H-Script - Licensed

* SSL: EssentialSSL - COMODO CA Limited - Valid from 15 Dec 2016 00:00:00 GMT - Fri, 15 Dec 2017 23:59:59 GMT

* Выплаты: Manual Цитата: U13825699 (CRYPTOAGE Ltd.)

Рейтинг Trust Score: 0.1 point(s)

Верификация аккаунта: Верифицирован

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET



IP Address: - 190.115.18.23 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Belize - Belize City - Dancom Ltd



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2016-08-28 - Expires on 2017-08-27 - Updated on 2016-12-15

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13825699. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to MYHYIPSNET.. Date: 12:15 23.12.16. Batch: 157970033.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

