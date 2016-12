LightBitcoin - lightbitcoin.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: LightBitCoin



Планы nvestment 0,35% - 0,85% почасовой навсегда, 9000% после 30 дней, 7000% после 3-х дней



Минимальный вклад 0.01 BTC



Рефские до 5 Levels: 5%-2%-1%-1%-1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от KoDdos



Перевод с Google:



Цитата: О LIGHT Bitcoin LIMITED



Свет Bitcoin является долгосрочной, стабильной и прибыльной инвестиционной компании. В настоящее время у нас есть целый ряд прибыльных сфер, таких как Forex торговый рынок Фондовый рынок торговли, торговли на рынке криптовалюта и инвестирование в различные фонды и мероприятия.



Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Наш высококвалифицированный и талантливая команда трейдеров с уникальной тактикой и стратегий, основанных на неоценимый богатый опыт может сделать, что ваши деньги будут работать на вас под их квалифицированного и тщательного управления. Присоединяйтесь к нам! Инвестиционные планы:



Цитата: До 20% в день навсегда (оплатить каждый час)



Депозит Ежечасно Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.45000000 0,35

План 2 Ƀ0.45010000 - Ƀ1.00000000 0,37

План 3 Ƀ1.00010000 - Ƀ1.75000000 0,40

План 4 Ƀ1.75010000 - Ƀ3.50000000 0,44

План 5 Ƀ3.50010000 - Ƀ6.00000000 0,50

План 6 Ƀ6.00010000 - Ƀ11.00000000 0,58

План 7 Ƀ11.00010000 - Ƀ20.00000000 0,70

План 8 Ƀ20.00010000 - Ƀ2000.00000000 0,85





VIP-план: 7000% после 3-х дней



Депозит Прибыль (%)

План 1 Ƀ20.00000000 - Ƀ2000.00000000 7000,00





После того, как план: 9000% после 30 дней



Депозит Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.05000000 - Ƀ2000.00000000 9000,00 Whois Info:



Цитата: Dates Created on 2016-11-27 - Expires on 2018-11-27 - Updated on 2016-12-02



Name Server(s) NS1.LIGHTBITCOIN.COM (has 1 domains)

NS2.LIGHTBITCOIN.COM (has 1 domains)





IP Address 31.220.1.111 is hosted on a dedicated server



IP Location Netherlands - Noord-holland - Amsterdam - Terratransit Ag Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 157959203

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U13153160 (Light Bitcoin Limited)

Amount: 244.80 USD

Memo: Deposit to lightbitcoin.com User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney0.01 BTC5 Levels: 5%-2%-1%-1%-1%МгновенноComodo CA LimitedKoDdosПеревод с Google:Мой вклад:

