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LightBitcoin - lightbitcoin.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:32
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,069
Благодарностей: 2,853
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
LightBitcoin - lightbitcoin.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: LightBitCoin

Планы nvestment 0,35% - 0,85% почасовой навсегда, 9000% после 30 дней, 7000% после 3-х дней

Минимальный вклад 0.01 BTC

Рефские до 5 Levels: 5%-2%-1%-1%-1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от KoDdos

Перевод с Google:

Цитата:
О LIGHT Bitcoin LIMITED

Свет Bitcoin является долгосрочной, стабильной и прибыльной инвестиционной компании. В настоящее время у нас есть целый ряд прибыльных сфер, таких как Forex торговый рынок Фондовый рынок торговли, торговли на рынке криптовалюта и инвестирование в различные фонды и мероприятия.

Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Наш высококвалифицированный и талантливая команда трейдеров с уникальной тактикой и стратегий, основанных на неоценимый богатый опыт может сделать, что ваши деньги будут работать на вас под их квалифицированного и тщательного управления. Присоединяйтесь к нам!
Инвестиционные планы:

Цитата:
До 20% в день навсегда (оплатить каждый час)

Депозит Ежечасно Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.45000000 0,35
План 2 Ƀ0.45010000 - Ƀ1.00000000 0,37
План 3 Ƀ1.00010000 - Ƀ1.75000000 0,40
План 4 Ƀ1.75010000 - Ƀ3.50000000 0,44
План 5 Ƀ3.50010000 - Ƀ6.00000000 0,50
План 6 Ƀ6.00010000 - Ƀ11.00000000 0,58
План 7 Ƀ11.00010000 - Ƀ20.00000000 0,70
План 8 Ƀ20.00010000 - Ƀ2000.00000000 0,85


VIP-план: 7000% после 3-х дней

Депозит Прибыль (%)
План 1 Ƀ20.00000000 - Ƀ2000.00000000 7000,00


После того, как план: 9000% после 30 дней

Депозит Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.05000000 - Ƀ2000.00000000 9000,00
Whois Info:

Цитата:
Dates Created on 2016-11-27 - Expires on 2018-11-27 - Updated on 2016-12-02

Name Server(s) NS1.LIGHTBITCOIN.COM (has 1 domains)
NS2.LIGHTBITCOIN.COM (has 1 domains)


IP Address 31.220.1.111 is hosted on a dedicated server

IP Location Netherlands - Noord-holland - Amsterdam - Terratransit Ag
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 157959203
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13153160 (Light Bitcoin Limited)
Amount: 244.80 USD
Memo: Deposit to lightbitcoin.com User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 13:35.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 13:43
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.05.2016
Сообщений: 70
Благодарностей: 41
КП: 0.000
Re: LightBitcoin - lightbitcoin.com
Как то черно и мрачно, хотя планы интересные.
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milchenkoff на форуме  
Старый Сегодня, 13:45
#3
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: LightBitcoin - lightbitcoin.com
It's look like it's another topbithourly.com, right?
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gravity239 на форуме  
Старый Сегодня, 13:52
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 26
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: LightBitcoin - lightbitcoin.com
Добавил в закладки. Чуть понаблюдаю.
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m7a5 на форуме  
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