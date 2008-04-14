LightBitcoin - lightbitcoin.com

Планы nvestment 0,35% - 0,85% почасовой навсегда, 9000% после 30 дней, 7000% после 3-х дней
Минимальный вклад 0.01 BTC
Рефские до 5 Levels: 5%-2%-1%-1%-1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от KoDdos
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О LIGHT Bitcoin LIMITED
Свет Bitcoin является долгосрочной, стабильной и прибыльной инвестиционной компании. В настоящее время у нас есть целый ряд прибыльных сфер, таких как Forex торговый рынок Фондовый рынок торговли, торговли на рынке криптовалюта и инвестирование в различные фонды и мероприятия.
Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе. Наш высококвалифицированный и талантливая команда трейдеров с уникальной тактикой и стратегий, основанных на неоценимый богатый опыт может сделать, что ваши деньги будут работать на вас под их квалифицированного и тщательного управления. Присоединяйтесь к нам!
Инвестиционные планы:
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До 20% в день навсегда (оплатить каждый час)
Депозит Ежечасно Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.45000000 0,35
План 2 Ƀ0.45010000 - Ƀ1.00000000 0,37
План 3 Ƀ1.00010000 - Ƀ1.75000000 0,40
План 4 Ƀ1.75010000 - Ƀ3.50000000 0,44
План 5 Ƀ3.50010000 - Ƀ6.00000000 0,50
План 6 Ƀ6.00010000 - Ƀ11.00000000 0,58
План 7 Ƀ11.00010000 - Ƀ20.00000000 0,70
План 8 Ƀ20.00010000 - Ƀ2000.00000000 0,85
VIP-план: 7000% после 3-х дней
Депозит Прибыль (%)
План 1 Ƀ20.00000000 - Ƀ2000.00000000 7000,00
После того, как план: 9000% после 30 дней
Депозит Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.05000000 - Ƀ2000.00000000 9000,00
Whois Info:
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Dates Created on 2016-11-27 - Expires on 2018-11-27 - Updated on 2016-12-02
Name Server(s) NS1.LIGHTBITCOIN.COM (has 1 domains)
NS2.LIGHTBITCOIN.COM (has 1 domains)
IP Address 31.220.1.111 is hosted on a dedicated server
IP Location Netherlands - Noord-holland - Amsterdam - Terratransit Ag