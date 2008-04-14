Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,207 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Coin Prime - coinprime.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:41
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 6,839
Благодарностей: 703
КП: 0.003
Coin Prime - coinprime.biz
Я не Админ или владелец этого проекта

Дата старта
22 : 12 : 2016

Просмотреть и зарегистрироваться

язык
EN :

Принимает
PerfectMoney Verified, 0.1 Trust Score point(s) : ฿Bitcoin : AdvCash :

Цитата:
описание

Coinprime является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные криптовалюта рыночной торговли и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной term.Our профессионализм позволяет нам ставить достаточно высокую процентную ставку для привлечения инвестиций.
Просмотреть и зарегистрироваться

Цитата:
Планы

101,4% после 1 дня
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 400.00 101.40
Рассчитайте прибыль >>


* 1,80% в день в течение 3-х дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 400.00 1.80
Рассчитайте прибыль >>
Реферальная программа
1.5%

Минимальный вклад
$10

Просмотреть и зарегистрироваться

Цитата:
подробности

Ssl Encrypted
Fast & Couprative Support

Check GoldCoders' HYIP Manager License
coinprime.biz - Licensed

Registrar Info
Name NAMECHEAP, INC.
Status client Transfer Prohibited

Important Dates
Expires On 2017-12-09
Registered On 2016-12-10
Updated On 2016-12-20

Name Servers
NS1.EASY-GEO-DNS.COM 185.136.96.77
NS2.EASY-GEO-DNS.COM 185.136.97.77
NS3.EASY-GEO-DNS.COM 185.136.98.77
NS4.EASY-GEO-DNS.COM 185.136.99.77
Просмотреть и зарегистрироваться

Мой вклад
The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U2753675->U13784870. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Coinprime User honest.. Date: 21:41 22.12.16. Batch: 157923169.

__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
Honestt вне форума  
Старый Сегодня, 01:51
#2
Профессионал
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,257
Благодарностей: 5,356
КП: 0.388
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Цитата:
Сообщение от Honestt Посмотреть сообщение
Мой вклад
А может лист??? Партизан как партизан, но с монами траблы их нет, а без них как то нет мотивации
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Лучший проект осени и зимы
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 02:10
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,461
Благодарностей: 1,348
КП: 0.002
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
А может лист??? Партизан как партизан, но с монами траблы их нет, а без них как то нет мотивации
Тут за Хонестом поглядывать надо.То он любитель депы с левыми батчами ставить,то сам проект запускать.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Новый ВЕБТРАНСФЕР-АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕФБЕК 100%Bestinvestor.ru -Подскажет куда инвестировать и получить прибыль! Я инвестирую сюда..заходите!Помощь,консультации! Выгодные курсы,сервис:АвтоОбмен BTC/QIWI-Privat24
maxsus на форуме  
Старый Сегодня, 02:38
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 7,833
Благодарностей: 3,636
КП: 0.042
Re: Coin Prime - coinprime.biz
За сто баксов однозначно лист
Если админ планирует под НГ стригануть на рис с курочко, то закидона не будет точно и будет у него вместо курочко кубик галины бланки
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Я инвестирую сюда... присоединяйтесь!Помощь,консультации!
Thunderlight вне форума  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 03:04
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 1,808
Благодарностей: 2,905
КП: 0.406
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Цитата:
Сообщение от Thunderlight Посмотреть сообщение
За сто баксов однозначно лист
Если админ планирует под НГ стригануть на рис с курочко, то закидона не будет точно и будет у него вместо курочко кубик галины бланки
Скорее всего так оно и есть, ибо парт с такими планами - забавное зрелище.
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

W-SHOP.CC - ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА ВЕБ-САЙТА
Green Bar EV SSL Certificate - Зелёная адресная строка RU, UK, US, DE, AU
Лучшее мобильное android приложение -> Business Mobile <- Для hyip инвесторов
Crowds вне форума  
Старый Сегодня, 03:35
#6
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,052
Благодарностей: 2,853
Записей в блоге: 1
КП: 0.003

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Yчаствую в программе .

Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 157929031
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13784870 (Coinprime)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to Coinprime User naale
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!

www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 04:52
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 457
Благодарностей: 43
КП: 0.127
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Перед новым годом нет желания даже 20 долларами рисковать, ради пары баксов. Настроение себе портить лишь
__________________
На правах рекламы: Вложи деньги с пользой - СтартапУМ!
GoDaddy на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
coinprime.net - Coin Prime allegroman Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 70 07.07.2016 23:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар SQMonitor
Bahtimos - bahtimos.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Prosperity S
Элеврус. Подарок 1000 грн, 2600 руб или 50 USD - elevrus.cc
От Prosperity S в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар sergeyn87
StablePayFund - www.stablepayfund.com
От sergeyn87 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Прогнозы на ММА, бокс
От Костолом в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар all-hyips
TimeWealth - timewealth.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия к компании TeleTrade от Daria13 [ Актуальна ]
От Daria13 в разделе «Претензии к компании Телетрейд»
.     
Пользователей
396,207
Тем
444,536
Сообщений
10,792,738

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube