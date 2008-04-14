Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 05:02
Сегодня, 01:41
#
1
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 6,839
Благодарностей: 703
Coin Prime - coinprime.biz
Я не Админ или владелец этого проекта
Дата старта
22 : 12 : 2016
Просмотреть и зарегистрироваться язык
EN :
Принимает
PerfectMoney Verified
, 0.1 Trust Score point(s) :
฿
Bitcoin :
Adv Cash
:
Цитата:
описание
Coinprime является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные криптовалюта рыночной торговли и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной term.Our профессионализм позволяет нам ставить достаточно высокую процентную ставку для привлечения инвестиций.
Просмотреть и зарегистрироваться
Цитата:
Планы
101,4% после 1 дня
План нахождения Сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 400.00 101.40
Рассчитайте прибыль >>
* 1,80% в день в течение 3-х дней
План нахождения Сумма ($) Ежедневная Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 400.00 1.80
Рассчитайте прибыль >>
Реферальная программа
1.5%
Минимальный вклад
$10
Просмотреть и зарегистрироваться
Цитата:
подробности
Ssl Encrypted
Fast & Couprative Support
Check GoldCoders' HYIP Manager License
coinprime.biz - Licensed
Registrar Info
Name NAMECHEAP, INC.
Status client Transfer Prohibited
Important Dates
Expires On 2017-12-09
Registered On 2016-12-10
Updated On 2016-12-20
Name Servers
NS1.EASY-GEO-DNS.COM 185.136.96.77
NS2.EASY-GEO-DNS.COM 185.136.97.77
NS3.EASY-GEO-DNS.COM 185.136.98.77
NS4.EASY-GEO-DNS.COM 185.136.99.77
Просмотреть и зарегистрироваться Мой вклад
The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U2753675->U13784870. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Coinprime User honest.. Date: 21:41 22.12.16. Batch: 157923169.
Сегодня, 01:51
#
2
Профессионал
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 8,257
Благодарностей: 5,356
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Цитата:
Сообщение от
Honestt
Мой вклад
А может лист??? Партизан как партизан, но с монами траблы их нет, а без них как то нет мотивации
Сегодня, 02:10
#
3
Мастер
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,461
Благодарностей: 1,348
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Цитата:
Сообщение от
Musya Rich
А может лист??? Партизан как партизан, но с монами траблы их нет, а без них как то нет мотивации
Тут за Хонестом поглядывать надо.То он любитель депы с левыми батчами ставить,то сам проект запускать.
Сегодня, 02:38
#
4
Топ Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 7,833
Благодарностей: 3,636
Re: Coin Prime - coinprime.biz
За сто баксов однозначно лист
Если админ планирует под НГ стригануть на рис с курочко, то закидона не будет точно
и будет у него вместо курочко кубик галины бланки
Сегодня, 03:04
#
5
Мастер
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 1,808
Благодарностей: 2,905
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Цитата:
Сообщение от
Thunderlight
За сто баксов однозначно лист
Если админ планирует под НГ стригануть на рис с курочко, то закидона не будет точно
и будет у него вместо курочко кубик галины бланки
Скорее всего так оно и есть, ибо парт с такими планами - забавное зрелище.
Сегодня, 03:35
#
6
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 39,052
Благодарностей: 2,853
награды
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Yчаствую в программе .
Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 157929031
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13784870 (Coinprime)
Amount: 60.00 USD
Memo: Deposit to Coinprime User naale
Сегодня, 04:52
#
7
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2016
Сообщений: 457
Благодарностей: 43
Re: Coin Prime - coinprime.biz
Перед новым годом нет желания даже 20 долларами рисковать, ради пары баксов. Настроение себе портить лишь
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 05:02
Похожие темы
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
coinprime.net - Coin Prime
allegroman
Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ
70
07.07.2016 23:48