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Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 8,4%

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Старый Сегодня, 16:35
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
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КП: 0.059
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 8,4%
ПРО БАНКИНОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 8,4%
22.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших российских банков во второй декаде декабря снизилась на 0,09 п. п. — до 8,4%, сообщил ЦБ.

В первой декаде декабря ставка составляла 8,49%, в третьей декаде ноября — 8,64%.

Данные по максимальным процентным ставкам по вкладам физлиц собираются среди 10 крупнейших банков по объему привлеченных депозитов. В этот список вошли Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, Ханты-Мансийский банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.



Источник - RNS
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Старый Сегодня, 19:33
#2
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 3,472
Благодарностей: 432
КП: 0.068
Re: Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 8,4%
с одной стороны это хорошо, банки не будут напоминать большую пирамиду, а с другой, за такой небольшой процент люди не захотят нести деньги в банки, лучше валюту купят.
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