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Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 8,4%
ПРО БАНКИНОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 8,4%
22.12.2016 \ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших российских банков во второй декаде декабря снизилась на 0,09 п. п. — до 8,4%, сообщил ЦБ.
В первой декаде декабря ставка составляла 8,49%, в третьей декаде ноября — 8,64%.
Данные по максимальным процентным ставкам по вкладам физлиц собираются среди 10 крупнейших банков по объему привлеченных депозитов. В этот список вошли Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, Ханты-Мансийский банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
Источник - RNS
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#2
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
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Re: Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков России снизилась до 8,4%
с одной стороны это хорошо, банки не будут напоминать большую пирамиду, а с другой, за такой небольшой процент люди не захотят нести деньги в банки, лучше валюту купят.
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