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Innovative Forex Trading - inno-fx.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:59
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Internet
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.10.2015
Сообщений: 1,932
Благодарностей: 904
КП: 0.000
Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Я не админ или владелец!

Innovative Forex Trading (партизан)

Старт: 22.12.2016

Описание:
Цитата:
Рынок Forex является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире. В соответствии с текущими данными, иностранной валютой увеличился в среднем $ 5 триллионов в день. Для того, чтобы поставить это в перспективе, это в среднем составляет $ 210 будет миллиардов долларов в час, с потенциалом для огромные прибыли, которые будут сделаны торговцами каждый день, воспользовавшись ежедневных колебаний валютных курсов.

Наша высококвалифицированная команда трейдеров, аналитиков и программистов разработала инновационное программное обеспечение и самые прибыльные торговые модели. Наши торговые системы полностью автоматизированы и на основе нашего обширного профессионального опыта и систематического анализа большого количества информации профиля.

В то же время нашим наивысшим приоритетом является обеспечение стабильности и минимизации рисков в торговле, потому что мы несем ответственность не только для себя, но и многие наши инвесторы по всему миру.

INNO-FX генерируется прозрачную систему хеджирования рисков, которая автоматически разделяет определенную часть наших активов между различными торговыми счетами, и даже если ни один из них заканчивает торговую сессию в убыток, прибыль от других по-прежнему увеличивать свои активы.
Инвестиционные планы:
Цитата:
102% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100.00 102.00
Платёжные системы:
- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)

Выплаты: ручные в течение 24 часов
Реферальная программа: 1%
Язык интерфейса: Английский
Скрипт: Gold Coders (inno-fx.com - Licensed)
Регистратор: ENOM, INC. - Created on 2016-12-14 - Expires on 2017-12-14 - Updated on 2016-12-20
SSL: Comodo - Valid from December 20, 2016 to December 21, 2017
Хостинг: Genius Guard
IP Address: 104.148.77.204 - California - Los Angeles - Genius Guard
Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM
Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM




Мой депозит:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U13955065. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Innovative Forex Trading User profitinfo.. Date: 11:15 22.12.16. Batch: 157871104.


Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!
__________________
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profit-info-com вне форума  
Старый Сегодня, 15:23
#2
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 2,634
Благодарностей: 3,147
КП: 0.010
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Платёжные системы:
- Perfect Money -

Может лучше исправить на - платёжнАЯ системА
__________________
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Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz/ Лучший рефбек от нового монитора - http://www.maykenergy.com/ .
Качественное продвижение вашего проекта, студия создания Hyip проектов.
Сергей Горин на форуме  
Старый Сегодня, 15:43
#3
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,199
Благодарностей: 726
КП: 0.677
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Цитата:
Сообщение от Сергей Горин Посмотреть сообщение
Платёжные системы:
- Perfect Money -

Может лучше исправить на - платёжнАЯ системА
Тут партизан, если админ захочет работать, платежки с планами будут добавляться, так что все правильно ТС оформил
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asmith вне форума  
Старый Сегодня, 15:45
#4
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Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,165
Благодарностей: 12,814
КП: 0.320
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
Тут партизан
да!
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Volk111 вне форума  
Старый Сегодня, 15:49
#5
Специалист
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 654
Благодарностей: 587
КП: 0.089
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Цитата:
Сообщение от Volk111 Посмотреть сообщение
да!
И всё партизанство закончится под Новый Год
__________________
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serg125 на форуме  
Старый Сегодня, 15:54
#6
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,199
Благодарностей: 726
КП: 0.677
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Цитата:
Сообщение от serg125 Посмотреть сообщение
И всё партизанство закончится под Новый Год
Может и раньше, но это уже другой вопрос
__________________
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asmith вне форума  
Старый Сегодня, 16:17
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,100
Благодарностей: 1,139
КП: 0.371
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Посмотрим после нового года, на партизана
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Старый Сегодня, 16:22
#8
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 14.10.2012
Сообщений: 4,819
Благодарностей: 4,350
КП: 0.682
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Цитата:
Сообщение от serg125 Посмотреть сообщение
И всё партизанство закончится под Новый Год
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
Может и раньше, но это уже другой вопрос
Хз ,по технике норм ,посмотрим ,
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Дмитрий Васьков на форуме  
Старый Сегодня, 16:23
#9
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 32,583
Благодарностей: 38,407
Записей в блоге: 11
КП: 0.096

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Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Два партика ушли, вот и ротация произошла. Ну что на забор. Пока так..
__________________
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Smirnov Nikolay вне форума  
Старый Сегодня, 16:50
#10
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 1,334
Благодарностей: 502
КП: 0.000
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
тестирую проект
Цитата:
13:07 22.12.16 Transfer 157881378 U13955065
INNO-FX -10.05
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conquest вне форума  
Старый Сегодня, 16:58
#11
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 1,815
Благодарностей: 970
КП: 0.000
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Пока что в закладки, после НГ взгляну жив ли пациент
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 18:45
#12
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 3,086
Благодарностей: 1,340
КП: 0.171
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Два партика ушли, вот и ротация произошла
Ну свято место пусто не бывает...
__________________
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Rbk7 вне форума  
Старый Сегодня, 19:00
#13
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 50
Благодарностей: 21
КП: 0.000
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
Ну что на забор. Пока так..
поддерживаю
__________________
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Lekst на форуме  
Старый Сегодня, 19:17
#14
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Тамбов
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2015
Сообщений: 647
Благодарностей: 188
КП: 0.000
Re: Innovative Forex Trading - inno-fx.com
на подарки?))
22.12.16 15:32 Transfer Sent Payment: 20.00 USD to account U13955065 from U11727***. Batch: 157893970. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Innovative Forex Trading User Gortok.
__________________
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gortok на форуме  
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