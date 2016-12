profit-info-com Профессионал

Innovative Forex Trading - inno-fx.com Я не админ или владелец!



Innovative Forex Trading (партизан)



Старт: 22.12.2016

Описание:

Цитата: Рынок Forex является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире. В соответствии с текущими данными, иностранной валютой увеличился в среднем $ 5 триллионов в день. Для того, чтобы поставить это в перспективе, это в среднем составляет $ 210 будет миллиардов долларов в час, с потенциалом для огромные прибыли, которые будут сделаны торговцами каждый день, воспользовавшись ежедневных колебаний валютных курсов.



Наша высококвалифицированная команда трейдеров, аналитиков и программистов разработала инновационное программное обеспечение и самые прибыльные торговые модели. Наши торговые системы полностью автоматизированы и на основе нашего обширного профессионального опыта и систематического анализа большого количества информации профиля.



В то же время нашим наивысшим приоритетом является обеспечение стабильности и минимизации рисков в торговле, потому что мы несем ответственность не только для себя, но и многие наши инвесторы по всему миру.



INNO-FX генерируется прозрачную систему хеджирования рисков, которая автоматически разделяет определенную часть наших активов между различными торговыми счетами, и даже если ни один из них заканчивает торговую сессию в убыток, прибыль от других по-прежнему увеличивать свои активы. Инвестиционные планы:

Цитата: 102% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $100.00 102.00 Платёжные системы:

- Perfect Money - Верифицирован, 0 Trust Score point(s)



Выплаты: ручные в течение 24 часов

Реферальная программа: 1%

Язык интерфейса: Английский

Скрипт: Gold Coders (inno-fx.com - Licensed)

Регистратор: ENOM, INC. - Created on 2016-12-14 - Expires on 2017-12-14 - Updated on 2016-12-20

SSL: Comodo - Valid from December 20, 2016 to December 21, 2017

Хостинг: Genius Guard

IP Address: 104.148.77.204 - California - Los Angeles - Genius Guard

Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM

Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM





Регистрация в проекте



Мой депозит:

The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U13955065. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Innovative Forex Trading User profitinfo.. Date: 11:15 22.12.16. Batch: 157871104.





