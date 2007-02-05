Innovative Forex Trading - inno-fx.com

Рынок Forex является самым крупным и самым ликвидным рынком в мире. В соответствии с текущими данными, иностранной валютой увеличился в среднем $ 5 триллионов в день. Для того, чтобы поставить это в перспективе, это в среднем составляет $ 210 будет миллиардов долларов в час, с потенциалом для огромные прибыли, которые будут сделаны торговцами каждый день, воспользовавшись ежедневных колебаний валютных курсов.
Наша высококвалифицированная команда трейдеров, аналитиков и программистов разработала инновационное программное обеспечение и самые прибыльные торговые модели. Наши торговые системы полностью автоматизированы и на основе нашего обширного профессионального опыта и систематического анализа большого количества информации профиля.
В то же время нашим наивысшим приоритетом является обеспечение стабильности и минимизации рисков в торговле, потому что мы несем ответственность не только для себя, но и многие наши инвесторы по всему миру.
INNO-FX генерируется прозрачную систему хеджирования рисков, которая автоматически разделяет определенную часть наших активов между различными торговыми счетами, и даже если ни один из них заканчивает торговую сессию в убыток, прибыль от других по-прежнему увеличивать свои активы.
Инвестиционные планы:
Цитата:
102% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $100.00 102.00
Выплаты: ручные в течение 24 часов Реферальная программа: 1% Язык интерфейса: Английский Скрипт: Gold Coders (inno-fx.com - Licensed) Регистратор: ENOM, INC. - Created on 2016-12-14 - Expires on 2017-12-14 - Updated on 2016-12-20 SSL: Comodo - Valid from December 20, 2016 to December 21, 2017 Хостинг: Genius Guard IP Address: 104.148.77.204 - California - Los Angeles - Genius Guard Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM
Мой депозит:
The amount of 10 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U9629100->U13955065. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Innovative Forex Trading User profitinfo.. Date: 11:15 22.12.16. Batch: 157871104.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!