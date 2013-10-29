Швейцарский телеком-гигант участвует в масштабном биткоин проекте

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Главный государственный провайдер телекоммуникационных услуг в Швейцарии присоединился к блокчейн проекту с открытым исходным кодом Hyperledger.
Вчера Swisscom AG объявили, что присоединяются к Linux Foundation. В то же время компания раскрыла несколько проектов, связанных с биткоином, внутрифирменные исследования которых начались в прошлом году.
Конкретные инициативы включают в себя концепт лояльности к клиентам, который был разработан с безымянным банком и платформой для внебиржевой торговли, последняя осуществляется в партнерстве с Университетом прикладных наук и искусств Люцерна.
Дэвид Ватрин, который отвечает за интернациональные блокчейн разработки в Swisscom, заявил:
«Hyperledger подает надежды и стоит на проверенном пути, который уже был пройден Linux: стандартизация, поддержка на широкой основе, открытый обмен информацией».
Швейцария стала своего рода центром технологий в Европе. Будучи домом для растущего количества биткоин и блокчейн стартапов, страна наблюдает расцвет разработок в частном и приватном секторе. Одним из более заметных шагов в разработке стало решение швейцарского железнодорожного оператора SBB начать продавать криптовалюту на своем сайте и в кассах.
Чувство, что Швейцария может стать хабом для блокчейн инноваций, отзывается эхом в устах представителей Swisscom.
«Швейцария может использовать биткоин технологии для управления цифровой экономики и взять в этой сфере на себя ведущую роль», заявил Йоханес Хохенер, куратор финтех проектов в Telecom. «Мы хотим обеспечить поддержку в качестве катализатора профессиональных знаний, опыта и навыков реализации».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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