Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,168 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Швейцарский телеком-гигант участвует в масштабном биткоин проекте

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
С 10-летним юбилеем, MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:10
#1
Премиум
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,514
Благодарностей: 1,374
КП: 0.695
Швейцарский телеком-гигант участвует в масштабном биткоин проекте
\
Главный государственный провайдер телекоммуникационных услуг в Швейцарии присоединился к блокчейн проекту с открытым исходным кодом Hyperledger.

Вчера Swisscom AG объявили, что присоединяются к Linux Foundation. В то же время компания раскрыла несколько проектов, связанных с биткоином, внутрифирменные исследования которых начались в прошлом году.

Конкретные инициативы включают в себя концепт лояльности к клиентам, который был разработан с безымянным банком и платформой для внебиржевой торговли, последняя осуществляется в партнерстве с Университетом прикладных наук и искусств Люцерна.

Дэвид Ватрин, который отвечает за интернациональные блокчейн разработки в Swisscom, заявил:

«Hyperledger подает надежды и стоит на проверенном пути, который уже был пройден Linux: стандартизация, поддержка на широкой основе, открытый обмен информацией».

Швейцария стала своего рода центром технологий в Европе. Будучи домом для растущего количества биткоин и блокчейн стартапов, страна наблюдает расцвет разработок в частном и приватном секторе. Одним из более заметных шагов в разработке стало решение швейцарского железнодорожного оператора SBB начать продавать криптовалюту на своем сайте и в кассах.

Чувство, что Швейцария может стать хабом для блокчейн инноваций, отзывается эхом в устах представителей Swisscom.

«Швейцария может использовать биткоин технологии для управления цифровой экономики и взять в этой сфере на себя ведущую роль», заявил Йоханес Хохенер, куратор финтех проектов в Telecom. «Мы хотим обеспечить поддержку в качестве катализатора профессиональных знаний, опыта и навыков реализации».

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: Сверхвысокая доходность на самом волатильном активе Bitcoin

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Швейцарский Цуг сделает биткоин-платежи за коммунальные услуги постоянными bizneser Новости криптовалют 2 17.12.2016 22:26
SWIFT опубликовали отчет о масштабном исследовании биткоин clipman77 Новости криптовалют 0 07.09.2016 23:36
Lockheed Martin участвует в создании платформы биткоин-аналитики для Департамента нац Сергей Горин Новости криптовалют 0 24.08.2016 23:12
Кассир банка JPMorgan был замешан в масштабном платежном мошенничестве VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 2 18.05.2015 21:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Срочно нужен кредит в размере 40$
От Thing в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар mysilver
WebMoney 2007: 10 событий, которые нам запомнятся
От mysilver в разделе «WebMoney»
Аватара нет
WMID 789417390215 - Приму лимит доверия
От Igor Osipov в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
Как повернуть часть видео?
От Karudo в разделе «Софт»
Аватар Марсель Шарафиев
Приходи на выборы! Голосуй за «Единую Россию»!
От Марсель Шарафиев в разделе «Политика и экономика»
Аватар InStant
Прописка и счет в банке
От InStant в разделе «Банковский форум»
.     
Пользователей
396,168
Тем
444,493
Сообщений
10,790,557

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube