Nytrade.org - NYT - Краны | MMGP

Я не админ/владелец данного проекта
Nytrade
- приватный клуб, в котором Вы можете свободно обмениваться информацией о новых возможностях рынка криптовалюты, потенциала новшевств, основанных на технологии Blockchain, ставшей особо популярной в 2017 году.
Руководство клуба
- Группа инвесторов и трейдеров, главный офис находится - Рокфеллеровский центр по адресу 45 Rockefeller Plaza New York, NY 10111
Прибыль компании
- Компания зарабатывает на трейдинге на криптовалютном рынке, а также на продаже инновационых и IT продуктов в области блокчейн технологий. Далее компания делится своими доходами с инвесторами - Вами.
Минимальный размер 0.001BTC (по курсу ноября 2017 это примерно 415руб)
Маркетинг и подробности заработка:
В ЛК компании начисляется 15,5% в месяц от Ваших инвестиций в биткоины на тарифе Starter (на других тарифах проценты выше). Начисления еженедельно - c пятницы на субботу.
► Вы можете получить 8% от суммы взноса приглашенных Вами инвесторов (становитесь наставником) К тому же Вы получаете 5% от суммы взноса тех, кого пригласили Ваши приглашенные. Уточняйте условия у Вашего наставника, чтобы использовать приглашения максимально эффективно.
► Также Вы получите бонусы при прохождении определенных порогов сумм общих инвестиций. Например при общей инвестиции Вашей команды на сумму в 5000$ Вы получите бонус в 500$.
► Депозиты хранятся в биткоинах. А это значит, что при росте курса биткоина (огромный потенциал на 2018г.) растет и Ваш капитал в валютном эквиваленте.
Таким образом, при пассивном участии Вы окупаете инвестиции за полгода (x2 за год), а при активном - окупаемость может пройти за месяц (x5+++ за год)
В России клуб работает, недавно с октября 2017 года, так что есть шансы зайти и заработать по максимуму!
Мой вклад - 165$, в проекте 2 недели, начисления идут в битках!
Позже как буду выводить, выложу скрин вывода!
Зарегистрироваться можно здесь: