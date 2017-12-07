Nytrade.org - NYT - Краны | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,416 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Nytrade.org - NYT

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:52
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.12.2017
Сообщений: 10
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Nytrade.org - NYT
Я не админ/владелец данного проекта

Nytrade - приватный клуб, в котором Вы можете свободно обмениваться информацией о новых возможностях рынка криптовалюты, потенциала новшевств, основанных на технологии Blockchain, ставшей особо популярной в 2017 году.

Руководство клуба - Группа инвесторов и трейдеров, главный офис находится - Рокфеллеровский центр по адресу 45 Rockefeller Plaza New York, NY 10111

Прибыль компании - Компания зарабатывает на трейдинге на криптовалютном рынке, а также на продаже инновационых и IT продуктов в области блокчейн технологий. Далее компания делится своими доходами с инвесторами - Вами.

Минимальный размер 0.001BTC (по курсу ноября 2017 это примерно 415руб)

Маркетинг и подробности заработка:
В ЛК компании начисляется 15,5% в месяц от Ваших инвестиций в биткоины на тарифе Starter (на других тарифах проценты выше). Начисления еженедельно - c пятницы на субботу.

► Вы можете получить 8% от суммы взноса приглашенных Вами инвесторов (становитесь наставником) К тому же Вы получаете 5% от суммы взноса тех, кого пригласили Ваши приглашенные. Уточняйте условия у Вашего наставника, чтобы использовать приглашения максимально эффективно.

► Также Вы получите бонусы при прохождении определенных порогов сумм общих инвестиций. Например при общей инвестиции Вашей команды на сумму в 5000$ Вы получите бонус в 500$.

► Депозиты хранятся в биткоинах. А это значит, что при росте курса биткоина (огромный потенциал на 2018г.) растет и Ваш капитал в валютном эквиваленте.

Таким образом, при пассивном участии Вы окупаете инвестиции за полгода (x2 за год), а при активном - окупаемость может пройти за месяц (x5+++ за год)

В России клуб работает, недавно с октября 2017 года, так что есть шансы зайти и заработать по максимуму!

Мой вклад - 165$, в проекте 2 недели, начисления идут в битках!
Позже как буду выводить, выложу скрин вывода!

Зарегистрироваться можно здесь:
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Последний раз редактировалось BlackScreen; Сегодня в 14:00. Причина: Добавление картинки
BlackScreen на форуме  
Ответить
Метки
hyipmonitor, mlm в россии, биткоины, инвестирование, криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Криптовалютный Enterprise Ethereum Alliances расширяется
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Diamand
ПАММ-счет molotok: 7738 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Internationalinvest - internationalinvest.biz
От lyjas в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sum iskorka
Автокредиты: у россиян начинаются проблемы
От sum iskorka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар iljas
ПАММ-счет Blackkotyara:548441 (ForexTrend)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Умер известный бизнес-тренер МЛМ Александр Синамати
От Паутинка в разделе «Сетевой маркетинг - MLM»
.     
Пользователей
434,416
Тем
503,983
Сообщений
12,652,669

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram