Coinfer - разнообразие майнинга для всех - Майнинг (mining) | MMGP
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Coinfer - разнообразие майнинга для всех

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:29
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 25.10.2017
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Coinfer - разнообразие майнинга для всех
Coinfer - первая компания, которая предлагает стать совладельцами майнингового оборудования, другие же предлагают свое оборудование в аренду.


Рынок майнинга растет очень быстро, как и мощности промышленных майнинг-ферм. Инвесторы, вложившие денежные средства в майнинг в 2013 году, сейчас получили доходность свыше 500%. Это больше, чем 100% в год. С каждым днем добыча криптовалют становится сложнее. Например, сейчас добыча биткоинов домашних условиях уже не выгодна. Ему на смену пришёл Ethereum. Однако и сложность добычи Ethereum растёт непрерывно. В скором времени может случиться так, что домашний майнинг перестанет быть выгоден совсем. Останутся только крупные промышленные фермы, и рынок добычи криптовалют станет своего рода монополией. Любые ископаемые, добыча которых ограничена, становятся ценнее. К примеру, нефть, газ, золото и так далее. *


Поэтому, инвестируя в промышленный майнинг сейчас, Вы становитесь своего рода участником закрытого клуба в будущем, так как производство и добыча монет будут сильно ограничены.


Coinfer — это проект по строительству и запуску промышленных майнинг-ферм. Мы планируем строительство большой промышленной площадки, вместимость которой будет доходить до 2000 ферм. В дальнейшем количество вычисленных мощностей будет постоянно увеличиваться. Мощности площадки будут использоваться для прямого получения прибыли за счёт майнинга. Со временем мощности будут предоставляться в аренду под облачный майнинг.


Приемущества облачного майнинга с Coinfer


1. Диверсификация источников дохода.

2. Снижение рисков, связанных с курсами криптовалют и ростом сложности.

3. Покрытие части расходов на электроэнергию.


Преимущества облачного майнинга для пользователя или инвестора:


1. 100% непрерывный майнинг.

2. Мгновенное получение мощностей.

3. Сконфигурированное и отказоустойчивое оборудование.

4. Отсутствие необходимости покупки дополнительного оборудования для увеличения мощности.

5. Дешёвое обслуживание.


40% от чистой прибыли компании ежегодно распределяются в виде дивидендов между инвесторами. По прогнозам, уже в первые 18 месяцев работы сумма дивидендов, выплаченных инвесторам, превысит первоначальную сумму инвестиций.

Таким образом, можно сделать вывод, что проект Coinfer обладает достаточно высоким уровнем доходности и определенно заслуживает Вашего внимания.
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