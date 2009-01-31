ProfitClouds LTD-profitclouds.com - HYIP от 61% в месяц | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ProfitClouds LTD-profitclouds.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:09
#1
Любитель
 
Имя: Valdemar
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.04.2017
Сообщений: 232
Благодарностей: 37
УГ: 157
КП: 0.000
ProfitClouds LTD-profitclouds.com
я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 12.12.2017


ProfitClouds LTD




Регистрация В Проекте!

о проекте


Цитата:
ProfitClouds является пионером в области форекс-брокерства, предоставляя своим клиентам самые высокие торговые платформы и помогая каждому из них воплотить свои финансовые мечты в реальность. В истинном смысле, наша компания основана известными и профессиональными трейдерами для других трейдеров, чтобы достичь вершины финансового успеха.

Добро пожаловать в ProfitClouds обеспечивает наиболее успешную торговлю на рынке Форекс торговли, товарных, биржевых и криптовалютных обменов. Все, что вам нужно сделать, это инвестировать в Компанию на нашем сайте ProfitClouds Ltd и получать высокий и стабильный доход!

Мы являемся долгосрочной и прибыльной инвестиционной программой, подкрепленной торговлей на рынке Форекс, торговлей на фондовом рынке, ICQ и инвестированием в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
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11% ежедневно
14% ежедневно

Минимальный депозит:1$
Минимальный вывод:0.01$
Платежные системы:Payeer,Advcash, Perfect Money, Bitcoin
Pеферальная программа:8%-2%
Тип выплат:инстант

форма контактов: Admin@profitclouds.com
Support@profitclouds.com

Поддержка и Социальные Сети!

Официальная компания!


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!


добавлено через 16 минут
депозит
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
2ffceaa5-36a6-4fdd-88f3-f7176061c967
Кому:
kaka88lucchi@yahoo.com
Снято:
-10.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
10.00 USD
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Последний раз редактировалось s1977; Сегодня в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
s1977 на форуме  
Старый Сегодня, 13:25
#2
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.11.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ProfitClouds LTD-profitclouds.com
Вряд ли даст выйти в прибыль....
__________________
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fedorovotaku на форуме  
Старый Сегодня, 13:45
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 13,128
Благодарностей: 12,677
УГ: 79
КП: 0.233
подарки
награды Нострадамус 
Re: ProfitClouds LTD-profitclouds.com
админко , что за дебильные планы - имея допустим 100$ желания депнуть уже на первый план не будет
ну тут все понятно:
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
profitclouds.com - NOT Licensed
__________________
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Сказали спасибо:
kilea (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:52
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Германия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 137
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.019
Re: ProfitClouds LTD-profitclouds.com
Админ надеялся на везение...
Шаблон уж сильно ужасен, все создавалось уже под созданную компанию или как ? ей уже 10 лет
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kilea на форуме  
Старый Сегодня, 13:56
#5
Любитель
 
Имя: Valdemar
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.04.2017
Сообщений: 232
Благодарностей: 37
УГ: 157
КП: 0.000
Автор темы Re: ProfitClouds LTD-profitclouds.com
лично я встречаю первый раз необычный такой дизайн
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s1977 на форуме  
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