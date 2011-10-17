Европейский Союз сворачивает инвестиции в инфраструктуру Прибалтийских государств - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

В высших эшелонах власти Европейского Союза разочаровались в крупных инвестиционных программах Прибалтийских государств, и было принято решение большую часть из них полностью свернуть. Так же стало известно, что все запросы младоевропейцев на выделение денежных средств на долгосрочные проекты были отклонены в Брюсселе. Как только данная новость появилась в европейских СМИ, ряд западный изданий вышли с разгромными статьями, где критикуется позиция руководства ЕС. Как считают журналисты, правительствам Прибалтийских государств теперь остаётся только один выход, искать дружбу и покровительство у Москвы, чтобы получить крупные инвестиции на долгосрочные инфраструктурные проекты.
Следом за западными СМИ о проблеме заговорили и в российских средствах массовой информации. В ряде материалов редакции призывают российские власти и частных инвесторов вести взвешенную, и желательно жёсткую политику, в адрес тех республик из Прибалтики, которые приедут просить деньги под инвестиционные программы.
И, судя по всему, Прибалтийские государства вынуждены будут идти на поклон к российскому инвестиционному капиталу, так как Европейский Союз всячески к этому принуждает своей странной политикой. Во-первых терминал сжиженного природного газа, что был построен в Клайпеде, так и не получил статус регионального инфраструктурного проекта. А это говорит о том, что Прибалтийские государства так и не получили разрешение от Брюсселя строить независимую от России энергетическую политику, покупая природный сжиженный газ только в Швеции, США, и Норвегии. Связано это, в первую очередь, со слишком большой ценой на американские энергоносители. Во-вторых, Европейский Союз практически полностью свернул инвестиционную программу строительства железнодорожной линии Rail Baltica. Политиками из Брюсселя было заявлено, что программа будет разморожена тогда, когда в союзной казне появятся лишние финансы. И в-третьих, ЕС вынудил Латвию и Эстонию отказаться от совместного строительства с Литвой Висагинской АЭС, тем самым был заморожен один из крупнейших энергетических инвестиционных проектов в Восточной Европе.
Исходя из всего вышеперечисленного, политикам из стран Прибалтики придётся искать выход. И выход здесь может быть только один, пытаться дружить с восточным соседом, предоставляя российским товарам новый рынок сбыта, а российским компаниям услуги по транспортировке грузов в страны Европейского Союза. В данном случае, российским инвесторам нужно будет создать план экономической экспансии, и строго его выполнять.
Специально для mmgp.ru