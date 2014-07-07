Дуров заявил, что Telegram не продается - Горячие новости | MMGP

Создатель Telegram Павел Дуров дал "пожизненную гарантию", что не продаст мессенджер "даже за $20 млрд".
Мессенджер Telegram не продается ни за какие деньги. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил создатель мессенджера Павел Дуров.
Дуров дал "пожизненную гарантию", что не продаст Telegram "даже за $20 млрд".
Россиянин отметил, что уже получал предложения о продаже приложения, в том числе от инвесторов Силиконовой долины, но отклонил их. Дуров добавил, что сейчас telegram оценивают в $3-5 млрд.
Telegram – бесплатный мессенджер. Первый клиент для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 млн человек. В августе 2017 года Дуров отмечал, что аудитория соцсети ежедневно увеличивается на 600 тыс.
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