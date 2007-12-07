[ZRX] 0x (0икс) - 0xproject.com – особенности, покупка/продажа, аналитика - Другие криптовалюты | MMGP
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[ZRX] 0x (0икс) - 0xproject.com – особенности, покупка/продажа, аналитика

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[ZRX] 0x (0икс) - 0xproject.com – особенности, покупка/продажа, аналитика

Общие сведения о 0x

0x – децентрализованная платформа, позволяющая производить обмен различных криптотокенов, эмитированных на базе блокчейна Эфириум. Предоставляет сторонним разработчикам возможность создавать собственные приложения с широким функционалом для обмена токенов, выпущенных на базе сети Ethereum.

В основе протокола лежит одноименная криптовалюта, обозначающаяся ZRX. Посредством данной монеты производится оплата комиссионных сборов за проведение сделок.

Технические характеристики 0икс

0x – это протокол с открытым исходным кодом, обеспечивающий удобную возможность обмена и торговли криптотокенами в режиме P2P.

Поддерживаются операции с токенами сети Эфириум, выпущенными по стандарту ERC20. Позволяет сторонним разработчикам запускать собственные децентрализованные биржи (DEX) на основе платформы и получать доход, в виде комиссионных за предлагаемые услуги.

В сравнении с действующими обменными площадками, 0x обеспечивает высокую скорость произведения транзакций, взымает меньшие комиссии и отличается более высокой ликвидностью.

За использование DEX-приложений пользователи оплачивают комиссионный сбор в токенах ZRX. Также посредством данной монеты принимаются решения о дальнейшем развитии протокола, путем проведения голосования.

Размеры комиссионных сборов устанавливают ретрансляторы (узлы сети, владеющие книгой ордеров). С появлением новых узлов между ними возрастает конкуренция, что стабилизирует цены и делает услуги платформы более доступными для клиентов.

Разработчики позиционируют 0икс как архитектурный компонент для создания всевозможных DEX-приложений. Для произведения операций посредством возможностей платформы применяются смарт-контракты Ethereum, что обеспечивает прозрачность, открытость и безопасность. При этом разработчики сторонних приложений, в основе которых используется 0x, имеют право взымать дополнительную плату за свои услуги, помимо майнерской комиссии.

Ключевое преимущество протокола 0икс перед большинством существующих бирж заключается в децентрализованной структуре. В сети отсутствует какой-либо центр, который может быть взломан. Это обеспечивает безопасность средств пользователей и их конфиденциальность. Но, отсюда исходит и основной недостаток – отсутствие возможности работы с фиатными валютами в базовом протоколе. Хотя сторонние разработчики все же могут интегрировать такую возможность в собственные приложения, использующие протокол 0x.

Действующие децентрализованные биржи используют блокчейн для проведения транзакций по ордерам. 0икс при этом позволяет осуществлять транзакции вне блокчейна, а производить расчеты уже в рамках последнего. За счет этого обеспечивается высокая скорость исполнения ордеров и снижается число операций в цепочке блоков, с которых уплачивается комиссионный сбор. Протокол позволяет объединить разные биржи, что позволит им оперировать общим пулом ликвидности для обеспечения высокой стабильности работы.

Финансовые характеристики ZRX

ZRX – это внутренняя криптовалюта платформы и, одновременно, утилитарный токен, использующийся для обеспечения работы сети и принятия решений о дальнейшем развитии проекта. ZRX используется для вознаграждения майнеров, обеспечивающих работу сети и владеющих распределенной книгой ордеров.

Эти же токены применяются на голосовании для принятия решений об изменениях и развитии протокола.

Распространение монет происходило посредством ICO. Необходимое финансирование было привлечено достаточно быстро. Максимальное количество токенов составляет 1 миллиард ZRX. На текущий момент в обороте находится 500 миллионов монет.

Согласно данным сервиса CoinMarketCap на 12 декабря 2017 года, рыночная капитализация криптовалюты составляет $121 713 500, что по актуальному курсу соответствует 7 052 BTC или 250 010 ETH.

Стоимость 1 монеты ZRX на момент подготовки материала составляет $0.243427.

Проект 0x является некоммерческим. На основе данного протокола можно создавать свои решения, в том числе, коммерческие с различными видами монетизации. Протокол поддерживается рядом крупных инвестиционных организаций, среди которых «Blockchain Capital», «Polychain Capital», «Pantera Capital» и «Jen Advisors».

Биржи, на которых торгуется 0икс

Несмотря на то, что криптовалюта появилась совсем недавно, она пользуется уже довольно большой популярностью, поэтому внесена в листинг нескольких крупных криптобирж.

На момент подготовки материала криптовалюта ZRX торгуется на следующих биржах:
На большинстве площадок монета торгуется в парах к Bitcoin и Ethereum. Биржи HitBTC, Liqui и Gate.io также поддерживают торговлю ZRX в паре к Tether. Основные торговые объемы приходятся на биржи Binance и Poloniex.

Где купить ZRX за биткоин, другие монеты или фиатные деньги?

Купить криптовалюту ZRX можно на одной из указанных выше бирж. Желательно выбирать платформу с высокими объемами торгов, это обеспечит успешность и оперативность заключения сделки. Купить монету можно только за криптовалюту Bitcoin или Ethereum.

Также на HitBC, Liqui и Gate.io 0икс торгуется за виртуальный аналог доллара США – Tether (USDT). Прямой возможности покупки за доллары, евро или рубли на данный момент нет. Поэтому, если у вас нет BTC или ETH, сначала придется приобрести этим монеты, за которые затем уже купить ZRX.

Купить Биткоин или Эфир можно на любой удобной вам бирже. Обратите внимание, для покупки за фиат платформа может потребовать прохождение верификации. Купив BTC или ETH, вы сможете свободно обменять их на ZRX на одной из вышеперечисленных бирж криптовалюты.

Как продать 0x за BTC, другие криптовалюты, рубли, евро или доллары?

Для продажи монет также необходимо воспользоваться услугами одной из приведенных бирж. Аналогично покупке, продать данную криптовалюту можно только за Bitcoin, Ethereum и Tether.

Причем, лучше всего продавать за Bitcoin, поскольку ликвидность данной торговой пары самая высокая. Если вам необходимо обменять ZRX на другую цифровую валюту, придется сначала продать монеты за BTC или ETH, которые уже затем обменять на нужную криптовалюту. Аналогично и с рублями, долларами, евро и другими фиатными валютами. Возможности прямой продажи за фиат нет.

Поэтому правильнее всего будет продать 0икс за биткоины, которые уже затем обменять на фиат и произвести вывод. Но, учитывайте, что для получения доступа к выводу средств в фиатных валютах, на большинстве криптобирж требуется прохождение верификации.

Стоит ли покупать ZRX? Будет ли расти 0x?


Децентрализованные биржи сегодня стремительно набирают популярность, поэтому протокол 0икс будет востребованным.

Проект предлагает действительно новые возможности для всего криптовалютного рынка. 0x – очень перспективный протокол, поэтому стоимость его криптовалюты с высокой вероятностью будет расти в цене. Курс монеты достаточно стабилен, хоть и отличается небольшими колебаниями.

Данную криптовалюту вполне можно рассматривать, как объект для долгосрочного инвестирования. Однако не стоит забывать о высоких рисках, связанных с криптовалютным рынком, поэтому обязательно применяйте грамотную стратегию. В целом же проект очень перспективен, что подтверждается и поддержкой со стороны ряда крупных инвестиционных компаний.
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