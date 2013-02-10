Анонимный инвестор купил заброшенную деревню в Германии - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Анонимный инвестор купил заброшенную деревню в Германии

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Анонимный инвестор купил заброшенную деревню в Германии


Небольшая деревня в Германии была продана на аукционе всего за 140 тыс евро. Деревенька находится в землях Бранденбург, и называется - Альвин. Анонимный покупатель был единственным инвестором, кто оставил заявку на приобретение населённого пункта, который расположился в лесном массиве.

На аукцион была выставлена вся деревня, площадь которой составляет 16 тыс кв. метров. Если смотреть по карте, то в деревне имеется одна петляющая улица, девять зданий под заселение, несколько построек хозяйственного назначения, а так же 10 сараев и гаражей. Как сообщают журналисты издания Daily Sabah Europe, первоначальная стоимость населённого пункта была установлена в 125 тыс евро.

Домохозяйства в населённом пункте Альвин практически не имеют каких-либо удобств, которые так привычны европейскому жителю. Все дома оснащены обычным печным отоплением, отсутствует канализация и централизованный водопровод. Часть зданий и вовсе нуждается в серьёзном ремонте фасадной части из-за повышенной влажности. Семнадцать лет назад деревня Альвин была продана двум частным инвесторам, за символическую стоимость, всего в одну германскую марку. Но частные инвесторы так и не смогли найти достаточно денежных средств, чтобы отремонтировать жилой фонд и привлечь арендодателей.

До того как Германия объединилась, в населённом пункте Альвин проживало около 50 человек, а сама земля принадлежала рядом стоящему крупному заводу, который выпускал брикеты из угля. Данные брикеты пользовались спросом практически по всей Европе. Стоит упомянуть, что производство рядом с деревней Альвин было одним из старейших по всему Европейскому Союзу. Но после банкротства завода в 1991 году, производственные линии были законсервированы. А жители деревни, лишившись работы, были вынуждены оставить свои домовладения, и переехать в крупные города Германии, в поисках лучшей доли. С того самого времени, населённый пункт Альвин ждал своего инвестора, и новых жителей. Которые, возможно, заселят заброшенные дома уже в самое ближайшее время, после того как анонимный покупатель приведёт населённый пункт в полный порядок.

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BigBoi (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:24
#2
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Re: Анонимный инвестор купил заброшенную деревню в Германии
вложение спорное, если есть возможность то слепить из него можно конечно конфетку. но как прошлый инвестор показал не у всех есть на это возможности
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BigBoi на форуме  
Старый Сегодня, 13:25
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Автор темы Re: Анонимный инвестор купил заброшенную деревню в Германии
Цитата:
Сообщение от BigBoi Посмотреть сообщение
но как прошлый инвестор показал не у всех есть на это возможности
В прошлый раз инвесторам деревня обошлась за даром. И средств у них не было. В данном случае, у инвестора деньги есть. Если смог на аукционе выложить 140 тыс евро.
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