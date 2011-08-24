Как перевести деньги с одной карты Payoneer на другую? - Другие платежки | MMGP
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Как перевести деньги с одной карты Payoneer на другую?

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Как перевести деньги с одной карты Payoneer на другую?
Кошелек американской платёжной системы Payoneer привлекает внимание не только фрилансеров, но и пользователей, получающих прибыль от торговли на Amazon и eBay. Очень часто их интересует не простой обмен Payoneer, а перевод между кошельками, точнее, отправка денег с одной карты Payoneer MasterCard на другую. Как же это сделать, если жителям стран СНГ нельзя пополнять пластик платёжки прямыми транзакциями с любых ЭПС, банковскими переводами и наличными?

Услуга «Card-to-card»


Когда новые клиенты со стран СНГ оформляют заказ карты Payoneer MasterCard, то её подготавливают и отправляют компании-партнеры, а не сама ЭПС. Поэтому у одних клиентов услуга «Card-to-card» (перевод внутри системы между аккаунтами) сразу активируется после первых денежных поступлений при помощи US Payment Service, тогда как у других пользователей эту функцию можно настроить вручную, обратившись за помощью к менеджеру ЭПС. Достаточно редко, но встречаются карты Payoneer MasterCard с таким сервисом, где партнер, создавший карту, эту функцию не предусмотрел. К сожалению, тогда внутренний перевод между кошельками осуществить не получится. Как вариант, можно будет обратиться в тех.поддержку за помощью в оформлении карты Payoneer MasterCard от другой компании-партнера.




Да, следует знать, что хоть услуга «Card-to-card» и подключена, это не обозначает, что все клиенты Payoneer имеют одни и те же ограничения на суммы обменов и количество платежей. Каждый партнер разрабатывает их индивидуально, потому как основное направление карты Payoneer MasterCard – получение банковских переводов или отправка денег при помощи US Payment Service.

Как обналичить деньги с карты Payoneer MasterCard?


Совершить обмен Payoneer на наличные деньги можно двумя вариантами.

1. Снять наличные в банкомате. Максимально в день разрешается снимать $2500. Комиссионный сбор - $3 за одно снятие.

2. Отправить деньги с карты Payoneer MasterCard при помощи банковского перевода на любой свой пластик или валютный счёт. Время зачисления колеблется от 3-х до 7-ми суток.

В завершение


Американская платежка развивается в ногу со временем. Уже имеется мобильное приложение Payoneer Mobile App, доступное для скачивания в AppStore и Google Play. В любой момент вы можете проконтролировать движение денег на счету или же совершить обмен Payoneer при помощи планшетного компьютера или смартфона.


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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