Банки нарастили кредиты для бизнеса до 828 млрд грн - Горячие новости | MMGP

Банки нарастили кредиты для бизнеса до 828 млрд грн
Прирост портфеля – 0,5%
В Украине в ноябре 2017 года денежная масса незначительно выросла до 1 129 млрд грн. или на 0,3% п/п, что прежде всего обусловлено увеличением объемов средств в национальной валюте на счетах банков, — следует из предварительных данных Нацбанка «Денежно-кредитной статистики» за прошлый месяц.
Как уточняют в НБУ, с начала года рост денежной массы составил 2,4% за счет притока депозитов как в иностранной, так и в национальной валюте.
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«В ноябре банки продолжали наращивать кредитование в национальной валюте. По сравнению с октябрем портфель гривневых кредитов банков увеличился на 0,7% до 553 млрд грн, за счет наращивания кредитования населения. Объем гривневых кредитов домохозяйств по сравнению с октябрем вырос на 2,7%, а с начала года на 27,1%, до 94,7 млрд грн. Объем гривневых кредитов бизнеса на конец ноября составил 457,3 млрд грн, что на 0,3% превышает объем по результатам октября и 6,6% с начала года», — рассказали в центробанке.
Регулятор также добавил, что объем остатков по кредитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) продолжал сокращаться как за счет домохозяйств, так и бизнеса.
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«В результате, общий портфель кредитов домохозяйств уменьшился по сравнению с октябрем — на 2,1% до 160,1 млрд грн, а бизнеса немного вырос — на 0,5% до 828 млрд грн в соответствии. В то же время в ноябре общий портфель депозитов по банковской системе Украины остался практически на уровне предыдущего месяца (сократился на 0,4% до 856,3 млрд грн). Это произошло за счет уменьшения объема депозитов корпоративного сектора как в национальной, так и иностранной валюте, которое было частично компенсировано притоком депозитов физических лиц», — пояснили в Нацбанке.
Так, как отрапортовали в Нацбанке, по итогам прошлого месяца портфель гривневых депозитов бизнеса составил 228,8 млрд грн. (уменьшение на 1,3%), а депозитов в иностранной валюте – 139,1 млрд грн в эквиваленте (уменьшение на 1,5%). В то же время депозитный портфель населения в гривне вырос на 2,1% до 222,1 млрд грн, а в иностранной валюте на 0,9% до 228,1 млрд грн в эквиваленте.
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«Стоимость депозитов в ноябре выросла в ответ на октябрьское повышение учетной ставки Национального банка до 13,5% годовых. Стоимость гривневых вкладов выросла для бизнеса с 8,1% до 8,7% и населения с 10,7% до 11,3%. В то же время стоимость гривневых кредитов населению в прошлом месяце уменьшилась с 28,9% до 28,1%, хотя ставка гривневых кредитов для бизнеса повысилась с 14,2% до 15,3%», — резюмировали в ЦБ.
Ранее сообщалось, что ЕБРР расширил свой кредитный портфель для Украины еще на 160 млн евро.