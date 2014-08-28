Как основать стартап творческому человеку и привлечь инвестиции для его развития? - Стратегия успеха | MMGP

Как основать стартап творческому человеку и привлечь инвестиции для его развития?





Приветствую, друзья!Затрону актуальную для всех творческих людей тему! Которая в то же время является для них большой болью, ведь далеко не каждый из гениев современности может, как следует монетизировать свой талант и в связи с этим меняет его на жалкие гроши. То есть вместо того, чтобы сочинять песни, писать книги, танцевать, рисовать и творить на благо всего человечества, широкой души личность попросту вынуждена работать за копейки, чтобы прокормить себя и решить базовые потребности своего тела: официанты, администраторы отеля, офис-менеджеры, водители маршруток — сколько же талантливых творческих душ, напрочь сгубила эта серая рутина!Но я надеюсь, что данная статья пусть и не станет для вас путеводителем жизни, но поможет поверить в себя и увидеть множество возможностей и сфер применения вашему таланту прямо здесь и сейчас, и также поможет избежать всего постороннего и ненужного. Так следуя нижеизложенному плану, вам будет гораздо легче донести свое творчество в массы и получить от него финансовую отдачу.Нет предела совершенству, однако если вы чувствуете внутри себя порывы создавать что либо — смело делайте это и не стесняйтесь делиться с другими, спрашивать и прислушиваться к их мнению. Если вы музыкант — поставьте себе цель за год записать минимум 50 треков и залить их во все возможные соц сети и тематические паблики. Если художник — нарисуйте 100 картин, танцор — запишите на видео и выложите на ютуб 100 танцевальных партий. Поэт — напишите 100 стихов и отдайте миру, где это только уместно!Я думаю смысл вы поняли, главное здесь быть честным с собой и открытым с миром! Отдавать, ничего не боятся и цепляться за каждую возможность, где ваше творчество может быть уместно. Особенно если речь идет о деньгах. Вообще первый заработок на творчестве — отличный показатель, что вы на правильном пути. Но здесь тоже главное не заиграться и не потерять свою индивидуальность, делая вещи которые идут в разрез с вашими принципами и ценностями!В наше время мало быть просто творческим человеком, по мимо этого нужно уметь взаимодействовать с людьми, быть очень коммуникабельным, открытым и не боятся выстраивать взаимоотношения, создавая вокруг себя команду единомышленников. С которыми у вас не только будут общие интересы в плане творчества, а также получится делать совместную результативную работу, с возможным финансовым результатом.По настоящему талантливый человек должен быть талантлив во всем — не искать себе продюсера, концертного директора, секретаря, водителя, гардеробщика, личного повара и т.д. Он должен прекрасно уметь все это делать сам и прибегать к услугам таких людей, когда этого действительно будет требовать его жизненный статус и события. На первых парах нужно искать команду единомышленников, для которых в первую очередь будете полезны вы сами, кому вам самому есть что отдать. И думать в первую очередь о том, что вы можете дать коллективу, какую полезную функцию для них можете выполнять. Если каждый в команде так будет мыслить — это будет большая сила: «Один за всех и все за одного» — девиз, который еще никогда никого не подводил!Любая деятельность в том числе и творческая подразумевает под собой нужный людям продукт! Вы должны нести определенную ценность в массы. Давать людям то, что соответствует их вкусам, интересам, запросам, желаниям, чувствам. Только тогда «Ростки семян, что вы садите в землю дадут богатые всходы«. В противном случаи, если вы и ваш продукт не будете представлять никакой ценности нынешним тенденциям общества — даже не надейтесь получить от него быстрой отдачи. Возможно вы новатор и создаете музыку будущего, тогда не ждите от нее ничего в настоящем.Другими словами, если хотите, чтобы ваше творчество кормило Вас прямо здесь и сейчас, тогда не брезгуйте давать людям то, что для них актуально именно здесь и сейчас. Не обязательно максимально подстраиваться под эти запросы, делайте это по своему, в своем стиле — но резонанс с духом времени все равно должен быть! И конечно же ставьте высокие четкие цели — без них никуда. Цель это ориентир, маяк в океана, а когда она еще и совместная то всем вместе грести к маяку куда легче, чем в одиночку.Реклама — вечный двигатель любого творческого процесса, пока она есть дело будет идти! Многие знаменитые творческие личности абсолютно не брезгают любым — даже самым грязными и черными видами пиара — лишь бы быть на слуху. Однако я не советую вам идти темными путями скандалов и заголовками желтой прессы — хоть это один из самых быстрых путей к деньгами и славе.Советую брать в первую очередь мастерством, стилем и качеством продукта — идти путем сарафанного радио. Когда люди однажды услышав или увидев ваш продукт — уже не могут отказать себе в удовольствии не увидеть его снова. То что вы делаете — должно быть действительно феноменально круто, невероятно выдающимся, мега-эпичным, нереально-стильным, умопотрясным, драйвовым и супер-пупер-здороовским! Это должно быть так первоклассно, как еще не делал никто до вас, к этому нужно хотя бы стремиться, в противном случае я вообще не вижу смысла заниматься творчеством!И не брезгуйте маркетингом и различными чистыми пиар ходами! Заявляйте о себе в добром тоне — добро он хоть и не так хорошо запоминается, как всякие мрачные выходки, но в результате дает более весомые плоды. Акцентируя в своем творчестве луч добра и созидания возможно вы на первых парах будете проигрывать тем авторам, которые продают дьяволу душу. Да вы проиграете несколько битв, возможно даже проиграете несколько войн, но душа останется чистой, мотивы светлые, посыл добрым — разве не для этого мы творим?!Большая проблема большинства творческих личностей — это страсть к алкоголю, никотину и наркотикам. Сколько великих имен полегло из-за этих хитрых, коварных, лживых демонов. Многие творческие деятели пробуют наркотики с надеждой получить прилив вдохновения, эйфории, расширить сознание и побороть творческий ступор. Но это большое заблуждение и крайне губительно явление. Не возможно с замутненным, одурманенным умом создать что то действительно стоящего и ценное для общества. Можно сочинять различные деструктивные вещи, типа суицидальных картин, тяжелой музыки и пошлых стишков. Но какая от этого польза миру? Как пример детям? Наш мир и так далеко не идеален и и переполнен невежеством, а если еще и творческие люди будут пропагандировать подобные ценности, то что с него будет дальше?Поэтому не в коем случае не идите путем «зеленого змея» — сторонитесь алкоголя, наркотиков и никотина — это самые злые враги любого творческого человека, да и всех людей на планете в целом. Будьте творческим воином — развивайте свое тело, укрепляйте волю, закаляйте дух и тогда вы обязательно добьетесь поставленных целей, с ясной головой и здравым умом воплотите даже самые грандиозные творческие проекты!Когда все вышеприведенные пункты работают на пользу вашего творчества, тогда не грех привлекать к вашему продукту инвестиции и монитизировать его до бесконечности. Для этого существуют несколько вариантов — начиная с банальных краудфандинговых площадок, медиа ресурсов вроде AplleItunes, PlayMusic, ЯндексМузыка — заканчивая прямым поиском инвесторов, которым будет интересен ваш продукт и не составит труда в него вложить кругленькую сумму. Монитизация творчества крайне индивидуальная вещь и требует отдельного подхода к каждому конкретному случаю. Но в наш век современных технологий — при наличии стоящего продукта, достойного внимания людей, направленного на всеобщее благо, созидание и процветание — это абсолютно не проблема, а дело техники!Если вы человек творческий — не разменивайте свой талант на второстепенные вещи, но в пределах нормы подстраивайте его под современные тенденции и запросы общества. Старайтесь начать зарабатывать, как можно быстрее именно своим творчеством, ставьте высокие цели, создайте вокруг себя коллектив единомышленников и партнеров, не брезгуйте современными методами маркетинга, ведите здоровый образ жизни, монетизируйте свое творчество, используя современные технологии, будьте созидательны, целеустремленны и творите на благо общего целого! Благодарю за внимание и до встречи в новых публикациях!