Дуров рассказал о своих вложениях в биткойны - Горячие новости | MMGP

Основатель социальной сети «В Контакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью Bloomberg рассказал, что около четырех лет назад купил 2000 биткойнов. По словам Дурова, тогда он платил по $750. То есть весь пакет обошелся ему в $1,5 млн. В декабре, как отмечает Bloomberg, стоимость 2000 биткойнов превысила $35 млн.
В интервью Дуров отметил, что настроен в отношении криптовалюты оптимистично. Биткойны он назвал «цифровым золотом».
Ранее Дуров критиковал предложение российского Минфина запретить «обычным людям» покупать криптовалюту. В августе на своей странице во «В Контакте» он отмечал, что с появлением криптовалют у мировой финансовой системы впервые за 70 лет «появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран». «И вместо того чтобы ухватиться за шанс сделать мир более сбалансированным и вместе с Японией и другими азиатскими странами признать статус новых цифровых валют, идущих на смену доллару, из российского правительства слышны голоса "давайте запретим и ограничим". Создается впечатление, что это биткойн накладывает на Россию санкции», – написал Дуров.
Как пишет Bloomberg, с 2000 биткойнов и $300 млн, вырученными от продажи доли «В Контакте», Дуров уехал из России. В апреле 2014 г. Дуров в интервью Techcrunch заявил, что не планирует возвращаться. Незадолго до этого он покинул пост генерального директора «В Контакте». В новом интервью Bloomberg Дуров рассказал, что планирует осесть в Дубае. По его словам, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) его привлекает хорошая налоговая система.
В 2016 г. журнал Forbes впервые включил основателя Telegram в список богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $600 млн. В 2017 г. издание оценило состояние Дурова в $950 млн.
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