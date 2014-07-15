Следователи разглядели в «ВИМ-Авиа» финансовую пирамиду - Экономические преступления | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,397 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Следователи разглядели в «ВИМ-Авиа» финансовую пирамиду

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:34
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,613
Благодарностей: 793
УГ: 112
КП: 0.037
подарки
Следователи разглядели в «ВИМ-Авиа» финансовую пирамиду


Следственный комитет России возбудил уголовное дело против собственника «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева, выяснив, что деятельность компании представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 декабря.

Расследование в отношении бизнесмена ведется по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Мурсекаев скрылся от следствия за границей, он объявлен в международный розыск. Следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте.

Фигурантами дела также стали бывший гендиректор перевозчика Александр Кочнев (он находится под домашним арестом), его бывший заместитель — финансовый директор Алевтина Калашникова (скрылась от следствия) и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева (под домашним арестом).

По данным следствия, в 2015-2017 годах руководство авиакомпании, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. «Фактически компания "ВИМ-Авиа" представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли», — отметили в СК.

Махинации позволяли перевозчику получать кредиты в банках и избегать санкций со стороны Росавиации.

«Зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 миллионов рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю текущего года составили более 2,5 миллиарда рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Уголовное дело о злоупотреблениях Мурсекаева и его партнеров объединено с ранее возбужденным делом о мошенничестве в авиакомпании.

Компания «Вим-Авиа», которой принадлежало 20 самолетов, прекратила свою деятельность в октябре 2017 года. В сентябре перевозчик признался в отсутствии финансовых средств для продолжения работы и перестал выполнять чартерные рейсы. За границей на тот момент находились более 30,6 тысячи российских туристов, которых на родину возвращали рейсами других авиакомпаний.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Выгодный обмен WM <--> Приват24 и другие направления
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиции в финансовую пирамиду Финпир Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 4 21.01.2016 16:59
Белорусские власти строят финансовую пирамиду gsv93 Новости в мире финансов и инвестиций 1 16.07.2015 10:19
В. Иноземцев: Россия превращается в финансовую пирамиду assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.06.2015 00:56
Игра в финансовую пирамиду kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.01.2015 18:15
В России нашли еще одну финансовую пирамиду Иннокентий Безвариантов Псевдоинвестиции: общий форум 15 15.07.2014 00:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
заработать на хайпах с 10к 1000к
От dim4ik123 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Aisller
Участники и результаты конкурса InstaForex [15.08.2016-26.08.2016]. 128 этап
От Aisller в разделе «Конкурсы от MMGP»
Аватара нет
Olivegarden.gr (Греция: натуральная косметика)
От harpina в разделе «Интернет-магазины»
Аватар tatawa
Zdman.ru - Железнодорожная монополия
От tatawa в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Обмен WMZ на Liberty
От Tatyana81 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
Советник на основе п.и trend.
От olegt в разделе «Торговые стратегии»
.     
Пользователей
434,397
Тем
503,972
Сообщений
12,652,244

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram