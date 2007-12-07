КРОУФР отмечает рост претензий к брокерам - Общие вопросы работы Брокеров | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,397 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

КРОУФР отмечает рост претензий к брокерам

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:27
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,647
Благодарностей: 6,672
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
КРОУФР отмечает рост претензий к брокерам

Арбитражная Комиссия в ноябре: в 4 жалобах была признана правота клиента, в 3 случаях была признана правота компании.

Независимое партнерство, Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков, известная широкой российской аудитории трейдеров как КРОУФР, возобновила традицию прошлого года и составила статистический отчет по рассмотрению претензий собственной Арбитражной Комиссией в течении ноября, текущего 2017 года. Всего за отчетный период в Комиссию поступили 68 обращений и претензий от трейдеров к своим брокерам.

Цитата:
«За ноябрь 2017 года в КРОУФР поступило 68 претензий (в октябре — 54, сентябре — 38), при этом в работу были приняты только 29, так как остальные не соответствовали правилам подачи претензий. Кроме этого, в ноябре 7 претензий прошли процедуру голосования Арбитражной комиссией. Результаты: в 3 жалобах была признана вина компании, в 4 случаях – была признана правота компании»
говорится в недавнем релизе НП.

Далее приведен перечень компаний, в чей адрес были получены жалобы:
  1. UKMarkets
  2. GOLD TIME
  3. TeleTrade
  4. X90
  5. UK Markets Trader
  6. ProfitTrade24
  7. Trade12
  8. Maximarkets
  9. Альпари
  10. ForexGrand
  11. Открытие брокер
  12. GRAND CAPITAL
  13. VTB Trade
  14. Mrtmarkets
  15. Mira Markets FZE
  16. FXinvesting
  17. АО ФИНАМ
  18. Jet4fx
  19. SBMmarkets LTD
  20. FX International Brokers Assciation
  21. NAS BROKER.

Между тем, компании, правота которых была признана в ноябре: TeleTrade (2 претнезии), FXinvesting и Forex Club. Претензии, когда клиент был прав, отмечены в случаях с: Trade FX, Bit 24 и Global FX.

КРОУФР призывает всех трейдеров взвешенно подходить к выбору форекс брокера для сотрудничества, так как от данного решения во многом зависит его результат.

Источник: ru.forexmagnates.com
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Надежный брокер, проверенный временем >>
50 баксов за репост
Несколько факторов давления на рубль
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полиция Ямайки отмечает рост использования биткоинов в работорговле Matanga Новости криптовалют 0 16.10.2017 17:21
Сервис Verify My Trade. Проверка сделок перед претензий брокерам Aisller Новости и слухи рынка форекс 0 24.06.2017 11:31
В сентябре в КРОУФР поступило 20 претензий к форекс-компаниям Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.10.2015 18:02
В августе в КРОУФР поступило 23 претензий к форекс-компаниям Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 03.09.2015 21:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
American Financial River - afriver.com
От dim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Бутыль
Ищется курс Максима Белевича о рулетке
От Бутыль в разделе «Казино»
Аватар Vovan
Полезная информация про ИДУ российских УК
От Vovan в разделе «Доверительное управление»
Аватар TREBL
Rol-profit -www.rol-profit.com
От TREBL в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Paid-me - Paid-me.com
От fatkiev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар morg
Monobank приглашает к бета-тестированию и делится тарифами
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
434,397
Тем
503,972
Сообщений
12,652,244

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram