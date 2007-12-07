КРОУФР отмечает рост претензий к брокерам - Общие вопросы работы Брокеров | MMGP

Арбитражная Комиссия в ноябре: в 4 жалобах была признана правота клиента, в 3 случаях была признана правота компании.
Независимое партнерство, Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков, известная широкой российской аудитории трейдеров как КРОУФР
, возобновила традицию прошлого года и составила статистический отчет по рассмотрению претензий собственной Арбитражной Комиссией в течении ноября, текущего 2017 года. Всего за отчетный период в Комиссию поступили 68 обращений и претензий от трейдеров к своим брокерам.
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«За ноябрь 2017 года в КРОУФР поступило 68 претензий (в октябре — 54, сентябре — 38), при этом в работу были приняты только 29, так как остальные не соответствовали правилам подачи претензий. Кроме этого, в ноябре 7 претензий прошли процедуру голосования Арбитражной комиссией. Результаты: в 3 жалобах была признана вина компании, в 4 случаях – была признана правота компании»
говорится в недавнем релизе НП.
Далее приведен перечень компаний, в чей адрес были получены жалобы:
- UKMarkets
- GOLD TIME
- TeleTrade
- X90
- UK Markets Trader
- ProfitTrade24
- Trade12
- Maximarkets
- Альпари
- ForexGrand
- Открытие брокер
- GRAND CAPITAL
- VTB Trade
- Mrtmarkets
- Mira Markets FZE
- FXinvesting
- АО ФИНАМ
- Jet4fx
- SBMmarkets LTD
- FX International Brokers Assciation
- NAS BROKER.
Между тем, компании, правота которых была признана в ноябре: TeleTrade (2 претнезии), FXinvesting и Forex Club
. Претензии, когда клиент был прав, отмечены в случаях с: Trade FX, Bit 24 и Global FX
.
КРОУФР
призывает всех трейдеров взвешенно подходить к выбору форекс брокера для сотрудничества, так как от данного решения во многом зависит его результат.
Источник: ru.forexmagnates.com