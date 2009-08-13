ЦБ РФ заставляет население избавляться от мелочи - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,397 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ЦБ РФ заставляет население избавляться от мелочи

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:11
#1
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,556
Благодарностей: 160
УГ: 15
КП: 0.126
подарки
ЦБ РФ заставляет население избавляться от мелочи


Центральный Банк Российской Федерации разрабатывает план, который призван стимулировать граждан страны как можно быстрее избавляться от накопленной мелочи. Соответствующее распоряжение было направлено в адрес крупнейших российских банков, в котором мегарегулятор призывает банковский капитал любым способом стимулировать своих клиентов к данному шагу. Новость получила подтверждение после того, как руководство ЦБ Российской Федерации официально опубликовало ответ на запрос российских банкиров, на официальном сайте Ассоциации российских банков

Как указывается в письме, высланном в адрес крупнейших российских банков, количество монет различного номинала в обращении превышает многократно потребность торговых точек и граждан страны. Дополнительно стало известно, что Центральный Банк Российской Федерации больше не заказывает выпуск монет номиналом в одну копейку и пять копеек в Гознаке.

Руководство Центрального Банка РФ в своём обращении ко всем кредитным организациям России указывает, что в помещениях и офисах кредитных учреждений стоит установить технические средства с монетоприёмными модулями. Такие же технические средства стоит установить и в крупных торговых точках. Сделать это нужно на основании информации о достаточность монеты в обращении. Дополнительным пунктом в письме указывается, что всему банковскому сектору России предстоит переработать тарифную политику при проведении разменных операций.

Руководство Центрального Банка Российской Федерации напоминает банкирам, что количество монет различных номиналов уже давно превышает потребность граждан страны. По показателю обеспеченности мелкими монетами Россия обгоняет Европейский Союз более чем в 1,5 раза, что не лучшим образом сказывается на экономическом развитии страны.

Новость о сокращении хождения монет различных номиналов в российской экономике была подтверждена руководством ЦБ России при проведении крупного экономического форума, 29 ноября 2017 года.

Whore65

специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Whore65 вне форума  
Старый Сегодня, 12:17
#2
Любитель
 
Имя: Sofiya
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.12.2016
Сообщений: 349
Благодарностей: 154
УГ: 5
КП: 0.327
подарки
Re: ЦБ РФ заставляет население избавляться от мелочи
Цитата:
Сообщение от Whore65 Посмотреть сообщение
указывает, что в помещениях и офисах кредитных учреждений стоит установить технические средства с монетоприёмными модулями.
Это очень хорошая идея, я вообще не люблю когда в кошельке лежат 50 коп. 10 коп. 5 коп., всегда готова избавиться от них как можно скорее. С радостью бы пользовалась такими автоматами)
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Sibirochka24 на форуме  
Старый Сегодня, 12:22
#3
Профессионал
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.11.2013
Сообщений: 1,360
Благодарностей: 340
УГ: 1
КП: 0.220
подарки
Re: ЦБ РФ заставляет население избавляться от мелочи
Собрать все монеты и вывести из оборота, получиться, что денежная масса уменьшилась, значит наверное должен рубль укрепиться. Монеты переплавить на металл, изготовить какой-то прокат и отправить на экспорт + будет выручка в ин. валюте.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Мгновенный кредит онлайн на карту под 0.01%
Песня на заказ - отличный подарок для Ваших близких!
Siege на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как избавляться от грусти? Rost77 Психология успеха 14 12.10.2017 02:20
Дневник mrfedos - ставки и по мелочи mrfedos Прогнозы от пользователей 5 28.11.2016 23:36
Украинцы продолжают избавляться от долларов Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.09.2015 15:00
«Полезные мелочи сети» StereoMaster Оценка сайта! 7 26.02.2010 01:26
Игра по мелочи Rich Прогнозы от пользователей 757 13.08.2009 17:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Ballista (SAP):1014206 (InstaForex)
От val-od в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар all-hyips
Onlycashinvest - onlycashinvest.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MR-Donald
SEC обвинила GAW Miners в афере на 20 миллионов долларов
От MR-Donald в разделе «Новости криптовалют»
Аватар olkavac
Средне и долго-срочные прогнозы по нефти и газу. График от Н1 и выше
От olkavac в разделе «olkavac»
Аватар pilot10
Федеральный прокурор Сан-Франциско: Правительство не может запретить биткойн
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Творец
В НБУ рассказали, почему выросла инфляция
От Творец в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,397
Тем
503,972
Сообщений
12,652,248

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram