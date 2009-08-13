ЦБ РФ заставляет население избавляться от мелочи - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Центральный Банк Российской Федерации разрабатывает план, который призван стимулировать граждан страны как можно быстрее избавляться от накопленной мелочи. Соответствующее распоряжение было направлено в адрес крупнейших российских банков, в котором мегарегулятор призывает банковский капитал любым способом стимулировать своих клиентов к данному шагу. Новость получила подтверждение после того, как руководство ЦБ Российской Федерации официально опубликовало ответ на запрос российских банкиров, на официальном сайте Ассоциации российских банков
Как указывается в письме, высланном в адрес крупнейших российских банков, количество монет различного номинала в обращении превышает многократно потребность торговых точек и граждан страны. Дополнительно стало известно, что Центральный Банк Российской Федерации больше не заказывает выпуск монет номиналом в одну копейку и пять копеек в Гознаке.
Руководство Центрального Банка РФ в своём обращении ко всем кредитным организациям России указывает, что в помещениях и офисах кредитных учреждений стоит установить технические средства с монетоприёмными модулями. Такие же технические средства стоит установить и в крупных торговых точках. Сделать это нужно на основании информации о достаточность монеты в обращении. Дополнительным пунктом в письме указывается, что всему банковскому сектору России предстоит переработать тарифную политику при проведении разменных операций.
Руководство Центрального Банка Российской Федерации напоминает банкирам, что количество монет различных номиналов уже давно превышает потребность граждан страны. По показателю обеспеченности мелкими монетами Россия обгоняет Европейский Союз более чем в 1,5 раза, что не лучшим образом сказывается на экономическом развитии страны.
Новость о сокращении хождения монет различных номиналов в российской экономике была подтверждена руководством ЦБ России при проведении крупного экономического форума, 29 ноября 2017 года.
Whore65
специально для mmgp.ru